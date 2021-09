Los fabricantes de fundas se han convertido en fuentes muy fiables, y en esta ocasión apuntan al Galaxy S22 Ultra, el próximo buque insignia de Samsung, y también uno de los smartphones de nueva generación más esperados del momento. La información que os vamos a ofrecer a continuación viene, como anticipamos, de una filtración que tiene su origen en un fabricante de fundas y que goza, por tanto, de un alto nivel de credibilidad. No hablamos sin razón, recordad lo ocurrido con el iPhone 13.

En esta filtración podemos ver que el Galaxy S22 Ultra estrenaría cambios importantes a nivel de diseño frente al Galaxy S21 Ultra. Lo primero que nos llama la atención es la perfecta integración del conjunto de cámaras traseras, donde apreciamos un total de cuatro lentes, acompañadas del flash LED y el sensor de autoenfoque láser. No se aprecia ni la más mínima protuberancia, y todo el sistema de cámaras encaja de una manera más natural y discreta en el chasis del terminal.

Otro cambio interesante se aprecia incluso con la funda puesta, aunque se ve mucho mejor en la segunda imagen. Fijaros en las esquinas, esa terminación tan angulosa no tiene nada que ver con las esquinas redondeadas que vimos en el Galaxy S21 Ultra, y acerca de forma clara el diseño del Galaxy S22 Ultra al del Galaxy Note 20 Ultra, un parecido que se ve reforzado por la terminación plana del chasis en las zonas superior e inferior, y por ese acabado curvado que vemos en el frontal. Y hablando del frontal, aunque cuesta un poco verla, la cámara está integrada en una isleta flotante, es decir, no irá bajo la pantalla.

Galaxy S22 Ultra: Inspirado en el Galaxy Note Ultra, pero con un corazón nuevo

Las novedades a nivel de diseño que hemos podido ver en estos nuevos renders del Galaxy S22 Ultra son muy interesantes. A título personal, debo decir que me gusta lo que veo, y creo que esta línea supone un paso en la dirección correcta por parte de Samsung. Sin embargo, lo más importante de este nuevo smartphone no está en el exterior, sino que vendrá en el interior. Me refiero, como habréis podido imaginar, al SoC Exynos 2200.

Todas las informaciones que hemos ido viendo hasta ahora indican que el Galaxy S22 Ultra utilizará el SoC Exynos 2200, un chip que estará fabricado en proceso de 4 nm y que contará con una configuración de alto rendimiento, tanto a nivel CPU como GPU. El procesador estará formado por un total de ocho núcleos, que quedarán divididos de la siguiente manera:

Un núcleo Cortex-X2 de alto rendimiento.

Tres núcleos Cortex-A710 de alto rendimiento.

Cuatro núcleos Cortex-A510 de alta eficiencia.

La GPU será, como ya os hemos contado anteriormente, una Radeon de AMD basada en la arquitectura RDNA 2, y equipada con un total de 384 shaders a una frecuencia de 1.250 MHz. Si todo esto se confirma, y no hay cambios, el Galaxy S22 Ultra podría contar con la GPU para smartphones más potente del mundo. Esto es, en resumen, lo que hace que sea un chip tan interesante.

Si todo va según lo previsto, Samsung debería presentar el Galaxy S22 Ultra, junto con el resto de modelos de la serie Galaxy S22, en algún momento del mes de enero de 2022, aunque no podemos descartar que el gigante surcoreano decida adelantar un poco la presentación. Por lo que respecta al precio de venta, creo que lo más probable es que Samsung se mantenga en la misma línea que vimos con los Galaxy S21, es decir, no espero que se produzca un aumento de precio, y en caso de que ocurriese, debería ser mínimo.