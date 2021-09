Cada vez queda menos para el lanzamiento de Windows y cada hablamos más de la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, como por otra parte es normal. Pero ojo, porque no todo es el sistema en sí: las aplicaciones importan y mucho y aunque Paint no es de las que más, el veterano editor de imágenes se refresca después de muchos años es posible que no gusta a todo el mundo, así que he aquí una alternativa.

Pero tampoco desestimemos al clásico, ahora nuevo Paint tan rápido. Como sabes, la aplicación ha tenidos sus vaivenes, versiones 3D incluidas, si bien la voz de los usuarios ha sido escuchada y sus clamores atendidos, lo que se tradujo en el regreso del Paint de toda la vida a Windows 10. ¿Y qué hay de Windows 11? Con este viene lo bueno. sí señor, y es que no hacía falta reinventar la rueda.

Al fin y al cabo, hay editores de imágenes mucho más potentes que Paint sobradamente conocidos, pero para unos retoques básicos, la herramienta de Windows era más que suficiente en muchos casos. Así, lo que pedían los usuarios era algo tan sencillo como el mismo Paint de siempre, pero actualizado: un refresco a la interfaz, un ligero remozado de las funciones, alguna característica para afianzar la aplicación… ¡Nada más!

Y nada más, pero tampoco nada menos, es lo que va a ofrecer Microsoft con el nuevo Paint: una aplicación renovada para la ocasión, que no es otra cosa que el lanzamiento de Windows 11, y adaptada a los nuevos tiempos que corren, lo que se traduce en soporte para dispositivos táctiles… lo cual no está convenciendo a todo el mundo, porque predispone su diseño en contra de su uso en el escritorio a base de teclado y ratón.

De manera que lo que a muchos gustará, muy seguramente no satisfaga a todos. ¿Qué hacer en ese caso?

Paint.net, la alternativa más veterana

¿Buscas un Paint clásico pero más potente? Paint.net es una alternativa a considerar, así como una de las más veteranas del panorama y da la casualidad de que hace apenas unos días que se anunció el lanzamiento de su nueva versión, Paint.net 4.3. Blanco y en botella, que se suele decir, aunque lo puedes cambiar por instalable o portable, según te convenga.

La principal novedad de Paint.net 4.3 viene a propósito de la tecnología con la que está construido este clon de código abierto del Paint de Microsoft: la actualización a .NET 5, con las mejoras de rendimiento que ello conlleva, aunque de acuerdo al anuncio oficial, son unas cuentas las novedades que incorpora eta nueva versión, cuya descarga gratuita encontrarás en la página web del proyecto:

También puedes encontrar Paint.net 4.3 en la Microsoft Store, pero ahí es de pago, para ayudar al desarrollo de la aplicación.

Por supuesto, Paint.net 4.3 tiene soporte para Windows 11.