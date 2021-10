Estos son los tres bots de Twitter que no te puedes perder

¿Eres usuario de Twitter aunque sea un poco, conoces los bots de Twitter aunque sea un poco y te gustaría sacarles partido… aunque sea un poco? Pues toma nota, porque te traemos los tres bots de Twitter que no te puedes perder para redondear la experiencia en la red social del pajarito.

Es cierto: Twitter es la red social del odio, un agujero ponzoñoso y terriblemente mal administrado que, no obstante, tiene su indudable valor, y es que si como red social es veneno puro, como fuente de información no tiene rival a día de hoy. Así son las cosas y como lo único que se puede hacer al respecto es dejar de usar Twitter… Si no lo va a hacer, qué menos que conozcas una de sus mejores herramientas: los bots de Twitter.

Tres bots de Twitter realmente útiles

¿Qué son los bots de Twitter? Lo que su nombre indica: bots, o lo que es lo mismo, pequeños programas desarrollados para realizar acciones determinadas de manera automática y lo único que necesita hacer el usuario para ejecutarlos es «llamarlos por su nombre» o, a lo sumo, decirles lo que tienen que hacer con una o un par de palabras.

Sin embargo, bots de Twitter hay muchísimos y la mayoría son meros divertimentos sin mucho fuste; también abundan los enfocados en la información de social media; y los menos, son auténticas utilidades que pueden servir al común de los usuarios de la plataforma. De estos últimos, te mostramos los tres que consideramos los indispensables, hablando de bots de Twitter.

@DownloaderBot

De todos los bots de Twitter que existen, este es con toda probabilidad el más popular, ya que permite descargar cualquier vídeo de los que se comparten en la red social en un instante y con la mayor facilidad. Simplemente contesta al tuit del que te interese descargar un vídeo con un «@DownloaderBot» (sin las comillas) y automáticamente te responderá con un enlace a tu propia galería de descargas con todo el acumulado.

Sigue a @DownloaderBot en Twitter.

@threadreaderapp

Una de las señas de identidad de Twitter es el límite de caracteres que permite cada tuit, motivo por el cual quienes desean contar una historia publican los famosos hilos, y no siempre son placenteros de leer por el ruido que se cuela o por el propio formato. Pues bien, este bot resuelve el problema de un plumado: con un «@threadreaderapp unroll» te creará una página aparte con todo el hilo en limpio y sin cortes.

Sigue a @threadreaderapp en Twitter.

@RecuerdameBot

Por último, este es otro de los bots de Twitter más populares el panorama, quizás por el ambiente de mala leche que se suele respirar en la red social y el gusto por pegar ‘zascas’. Pero también puede servir para otros propósitos, pues como su nombre advierte, su función es la de recordar un tuit en la fecha indicada. ¿Cómo? Así: responde al tuit con, por ejemplo, un «@RecuerdameBot avísame el 25 de diciembre a las 14 horas».

Sigue a @RecuerdameBot en Twitter.

Y esto es todo por ahora. La mejor manera de usar estos bots de Twitter -u otros- y que no se te olvide es, por supuesto, seguirlos como sigues a cualquier otro usuario. ¡Y pruébalos, que es gratis y así descubres cómo funcionan!