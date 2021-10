Google le retira el saludo a Internet Explorer 11

Hace siete años, Internet Explorer 11 era el navegador más popular del mundo. Por aquel entonces Chrome ya había superado a Firefox, pero se mantenía a mucha distancia del último de los Explorer de Microsoft diseñados para surcar la web, aun cuando solo llevaba un año en el candelero. En concreto, desde que se se estrenase junto con Windows 8.1.

Afortunadamente, ha llovido mucho desde entonces y Microsoft Explorer ha pasado a mejor vida en términos generales, a pesar de que sigue teniendo presencia en la red, con mucha probabilidad con más de una de sus versiones todavía en uso, pero con Internet Explorer 11 como la más extendida, que ya en su primer año en el aire y una vez portado a Windows 7, consiguió desbancar a su predecesor, Internet Explorer 8.

Contra todo pronóstico, sin embargo, el clavo en el ataúd de Internet Explorer 11 no lo puso ningún otro Explorer, sino Chrome, al punto de que el Microsoft Edge original, el primer intento de revitalización del navegador web de la casa, fue un fracaso para el empeño que le puso Microsoft y las expectativas que había, habida cuenta de la historia reciente. Solo la adopción de Chromium por parte de Microsoft ha terminado con su arrastre.

A día de hoy y según las estadísticas que maneja StatCounter, Internet Explorer ocuparía un irrisorio 1,3% de cuota de mercado contando todas sus versiones.

As a web developer this is one of the happiest announcements in a while: Google Search ended support for IE11 in its main product 🎉 (you can still search but will get a fallback experience). I’m mostly posting this so you can send it to your boss 😛. We did the Math. It is time.

— Malte Ubl (@cramforce) October 1, 2021