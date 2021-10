¡Ay, las apps de Chrome! Las había verdaderamente interesantes, pero por diferentes motivos, incluido el avance de las aplicaciones web -en cuyas tecnologías se basaban las apps de Chrome- terminaron por sentenciar su existencia. Lo cual no es nada malo per se, porque la alternativa se está fraguando y no se trata de una tecnología exclusiva de Google, sino de un estándar web.

Como te contamos en su momento, las apps de Chrome «se estrenaron en 2013 como un método con el que distribuir aplicaciones web complejas que no necesitasen de una conexión constante a Internet y que se integrasen bien con el escritorio, pero prácticamente todo lo que ofrecen está disponible actualmente con tan solo abrir una pestaña del navegador»… con excepciones, cabría añadir, aunque eso ya no importe.

La cuestión es que las aplicaciones web, y más concretamente las aplicaciones web progresivas, que son la tecnología que les toma el relevo en los navegadores web modernos, fueron no el último, sino todos los clavos en el ataúd de las apps de Chrome, a la postre paso previo no necesario, pero sí destacado para su popularización. Y el calendario marcado por Google se va cumpliendo. Un calendario que apuntaba a que:

En marzo de 2020 la Chrome Web Store dejará de aceptar nuevas aplicaciones por parte de los desarrolladores, aunque las que ya estén disponible podrán seguir actualizándose hasta junio de 2022.

En junio de 2020 terminará el soporte de las aplicaciones en PC (Linux, Mac, Windows), con la excepción de los usuarios de Chrome Enterprise y Chrome Education, cuyo soporte se mantendrá hasta diciembre de este año.

En diciembre de 2020 se terminará definitivamente el soporte de las aplicaciones en PC (Linux, Mac, Windows).

En junio de 2021 se retirará el soporte de ciertas API para desarrolladores, lo cual significa el fin de ciertas funciones y, por lo tanto, el fin de ciertas aplicaciones; también el fin del soporte de las aplicaciones en Chrome OS.

Por último, en junio de 2022 se terminará el soporte de las aplicaciones por completo en Chrome OS.

Pero hay un cambio de ultima hora, y es que Google permitirá que las apps de Chrome sigan funcionando como mínimo hasta 2025, solo para Chrome OS Enterprise, la versión profesional del sistema operativo de Google basado en Chrome y Linux utilizada en los portátiles Chromebook que se distribuyen en el sector educativo, principalmente, manteniendo activo por lo tanto el soporte de determinadas API.

Con todo, Google está apremiando a los desarrolladores a migrar aplicaciones de Chrome a PWA «lo antes posible», porque la tecnología está madura y porque así se evitarán un disgusto en el medio plazo.