Hace apenas unas semanas, Newskill presentaba por primera vez sus auriculares Sylvanus Pro como unos nuevos periféricos de audio de nivel profesional, y tras nuestras pruebas con ellos, podemos asegurar que sin duda se trata de una experiencia de alto nivel.

Desde su diseño hasta su rendimiento, estos auriculares gaming nos ofrecen una calidad superior, con algunas cualidades añadidas como su gran apartado de compatibilidad multiplataforma, su excepcional comodidad, o la presencia de un controlador de audio externo que nos permitirá activar una función de audio envolvente 7.1 virtual.

Especificaciones Newskill Sylvanus Pro

Controlador 50mm con imanes de neodimio Altavoz Circumaural cerrado Respuesta de frecuencia De 20 a 20.000Hz Impedancia 32 Ω Sensibilidad 115 dBSPL/mW (a 1kHz) Conectividad Controlador dual: jack 3,5mm y USB 2.0 Peso 340 gramos Precio Desde 89,95 euros

Micrófono

Elemento Condensador de electreto Patrón polar Unidireccional Sensibilidad -42 ± 3 dB (a 1kHz)

Comenzando por el apartado estético, los Sylvanus Pro estarán construidos alrededor una diadema ajustable con unos acabados de aluminio anodizado de color azul, otorgándole un toque más sofisticado pero igualmente dentro del resto de productos de la marca. Por su parte, los auriculares se mantendrán bajo el uso de unas cubiertas de plástico, manteniendo un peso ligero y cómodo, destacando en este caso unos acabados de color negro mate y un diseño de forma único a la par elegante y deportivo.

Así pues, en la parte interior de estos, reposarán unas almohadillas de espuma recubiertas en cuero sintético, así como un segundo par extra con un acabado de tela y terciopelo, que además de un tacto realmente suave y agradable para la cara, nos permitirán mantener una experiencia más fresca para los días más calurosos.

Ambos pares de almohadillas contarán con el mismo diseño rectangular de los altavoces, garantizando la cobertura completa y cómoda de nuestras orejas, aun incluso si jugamos con gafas, con un diseño ergonómico mejorado en base a las actuales tendencias de los jugadores profesionales de e-Sports que sin duda hará que nos olvidemos de que los llevamos puestos.

De hecho, es este el motivo por el que, aunque a muchos les extrañe, los Newskill Sylvanus Pro no cuentan con la presencia de una iluminación RGB, centrándose en buscar la mejor calidad y las menores distracciones externas para la máxima inmersión en las partidas.

Por otra parte, no podemos dejar de destacar su micrófono extraíble, equipado con un filtro anti-pop integrado para ofrecernos una experiencia mucho mejor de lo que nos esperábamos, siendo de hecho uno de los puntos fuertes de los auriculares.

Y es que tanto para grabaciones simples como para su uso en las plataformas de comunicación habituales, el desempeño resulta realmente bueno, captando con facilidad y claridad la voz, ayudando a reducir en buena medida los sonidos ambiente del teclado o el ratón sin la necesidad de aplicar ningún tipo de mejora por software (el cual, como veremos un poco más adelante, de hecho incluye).

Pensados para satisfacer las necesidades de todos los usuarios actuales, los Sylvanus Pro, gracias al uso de un controlador dual mediante el uso de un conector jack 3,5 mm, presentando un enorme apartado de multi-compatibilidad, pudiendo utilizarlos y disfrutar de todas sus características en cualquiera de las plataformas actuales tales como PC, PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch e incluso cualquier smartphone o tableta.

Aunque si de verdad queremos aprovechar al máximo el potencial de los Newskill Sylvanus PRO, sin duda tendremos que conectarlos a su DAC, limitando las opciones de conectividad a su entrada USB 2.0. Y es que además de añadirnos los propios controles de volumen, gracias a esta tarjeta de sonido externa podremos mejorar la calidad del sonido activando sus funciones de audio 7.1 virtual.

Así pues, aunque los auriculares cuentan con una funcionalidad «Plug and play», reconociendo automáticamente el DAC al conectarlo al puerto USB del ordenador, para acceder a las opciones de configuración tendremos que descargar y usar el software propio de los auriculares, disponible desde la web de Newskill.

Un programa de uso e interfaz bastante simples, con el que podremos configurar las opciones avanzadas tanto de los altavoces como del micrófono, con una enorme cantidad de ajustes personalizables entre los que se incluye el volumen independiente de ambos auriculares, un ecualizador, efectos de entorno especiales, la frecuencia de muestreo, las funciones especiales de audio 7.1 virtual, e incluso el alcance de su función de reducción de ruido ambiente.

No obstante, cabe destacar que se trata de software bastante estándar, dejando en gran medida la configuración en manos del usuario, con unos ajustes predefinidos bastante mal optimizados y enfocados en exclusiva para la reproducción de música.

Vistos los aspectos principales de estos auriculares, finalmente pasamos al punto más importante: su uso. Y es que en el interior de cada auricular encontraremos un altavoz dinámico de 50 milímetros con imanes de neodimio, con una respuesta de frecuencia entre los 20 y 20.000 Hz, que sumado a la experiencia de audio envolvente 7.1, nos proporcionarán un audio final de alta calidad.

Dada su orientación multiplataforma, hemos querido probar los auriculares en todas los dispositivos compatibles, probando una buena variedad de juegos y géneros en todas ellas, pasando por títulos con sonidos ambiente como The Legend of Zelda Breath of the Wild, bandas sonoras y efectos ricos como Final Fantasy XIV o Nier Replicant, y cómo no, títulos competitivos como League of Legends (actualmente más vivo que nunca con la celebración de los Worlds de este año), o la reciente beta de Battlefield 2042, donde la orientación o la distancia relativa de todo nuestro entorno cobran especial importancia.

El sonido resultante es realmente destacable, aun incluso cuando los usamos solo a través del jack con la ausencia del DAC y su software propio, con unos resultados más que correctos para las todas las frecuencias tanto dentro de los juegos, como a la hora de escuchar música o ver series.

De hecho, habiendo coincidido con unas circunstancias especiales, además de las pruebas habituales que solemos realizar dentro de casa en mi setup habitual, he tenido la ocasión de probarlos en un ámbito fuera de casa, mostrando una desenvoltura realmente buena para la reproducción aun incluso en entornos de más ruido en transportes como el tren, e incluso los ruidos ambientes de la calle.

Sin embargo, precisamente en este ámbito, lo que sí he echado de menos es la presencia de unos controles para el ajuste de audio integrados en los auriculares, ya que estos están dispuestos exclusivamente en el DAC.

En términos generales, los Newskill Sylvanus PRO se han comportado bien en todo momento, con un gran rango de frecuencia que resulta en un sonido nítido en el que podremos disfrutar con facilidad todo el espectro de tonos sin perder una muy buena fuerza para los graves. Y es que de hecho la potencia de estos puede llegar incluso a eclipsar ligeramente el resto del audio al no hacer uso de las funciones de audio mejoradas.

Además, su audio 7.1 virtual ofrece una diferencia más que notable de cara a la reproducción de música y los juegos, pudiendo escuchar con facilidad la direccionalidad de los sonidos. Algo que se traducirá como una ventaja tangible para los combates y juegos que permiten la localización de enemigos mediante el audio.

Sin duda el apellido elegido por Newskill para estos auriculares resulta de lo más acertado, con un producto de gran calidad. Y es que aunque todavía podemos encontrar algunos pequeños detalles a pulir, sin duda los Sylvanus Pro se presentan como una opción realmente interesante para los jugadores multiplataforma que disfrutan jugando desde cualquier dispositivo. Todo ello rematado con las funciones de sonido envolvente virtual que nos otorgará su DAC. En definitiva, unos auriculares todoterreno.

Actualmente ya podemos encontrar los Newskill Sylvanus Pro en la web oficial de la marca, disponibles para su compra bajo un precio de 89,95 euros, aunque actualmente podemos encontrarlos bajo un tremendo descuento de casi el 50%, que los dejará en apenas 49,95 euros, un precio inigualable para sus características. Además, como ya es costumbre, también podremos encontrar estos auriculares gaming en otros distribuidores como Amazon o PcComponentes.