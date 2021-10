«There’s a very strange vibration» Never Can Say Goodbye (The Jackson Five, 1971)

Hoy ha vuelto el señor de la ducha. Como todos los martes me ha saludado con exquisita amabilidad. «Buenos días, le importa si…» le digo como suelo hacer señalando a la mampara. «Por supuesto» me contesta cogiendo su maletín y desplazándose para que pueda entrar. También como siempre aparta la mirada respetuosamente mientras me ducho, mirando su periódico y atusándose el bigote con aire pensativo. Cuando termino le pido por favor que me alcance la toalla, cosa que hace sin dejar de mirar su periódico. «Parece que esta semana vamos a tener lluvia» comenta mientras me seco. «Eso parece, sí» le contesto. Luego no tengo más remedio que apartarle para seguir con mi aseo matinal delante del espejo. No tengo un baño demasiado grande. Me pide permiso para sentarse sobre la tapa del inodoro «Mis rodillas, la humedad… ¿sabe?. «Por supuesto» le digo mientras comienzo a lavarme los dientes. Se sienta acompañándose con un suspiro. El espejo me devuelve su reflejo. Hoy parece preocupado, algo triste. Termino de enjuagarme y me doy la vuelta para mirarle. «¿Todo va bien?»

El señor de la ducha se encoje de hombros. «Bueno, vamos tirando. Lo que me ocurre más bien es una especie de bache existencial. Dudas, ya se imagina.» Mientras tanto procedo con el ceremonial de desodorante y crema de manos. «Bueno, eso nos ocurre a todos. Pero usted tiene una labor muy importante. No se le olvide. Es algo que no todos podemos decir…» Levanta el sombrero para rascarse. «En eso tiene usted razón. Igual no tendría que darle tantas vueltas a las cosas.» «Es posible.» Le contesto. «Bueno, yo tengo que marchar.» Concluyo. Mira el reloj con aire preocupado «Es cierto, se ha hecho tarde.» Salgo del baño y cierro la puerta tal y como me pidió que hiciera la primera vez. Termino de vestirme y como hago siempre vuelvo a abrir la puerta del baño al cabo de un rato. Ya no está. Cojo las llaves y me dirijo a la puerta. Ya no se ve a tanta gente leyendo el periódico. Además, ahora los martes ya no puedo cantar en la ducha.

Cuando la industria del automóvil se miró al espejo de los todoterreno para dar a luz una generación de automóviles inspirados en sus características, con notable éxito, fue para imitar unas carrocerías elevadas y con aspecto robusto pero sin heredar las capacidades para desenvolverse fuera del asfalto. Dentro de estos fabricantes destacan algunos como Subaru cuya gama de modelos ha tenido siempre en cuenta la posibilidad de afrontar recorridos accidentados.

Modelo analizado Subaru Outback Motor y acabado 2.5i Lineartronic Touring Potencia 169 CV Velocidad máxima 193 Kmh Aceleración o-100 10,2 s Largo/ancho/alto 4870/1875/1675 mm Potencia máxima RPM 169 CV 5.000 rpm Par máximo Nm/RPM 252 Nm Caja de cambios Automática Web https://www.subaru.es/ Precio 43.900 euros

Uno de los modelos más importantes de Subaru en este sentido es el Outback. Un turismo con carrocería familiar que dispone de tracción total y de una elevación con respecto al suelo que, junto con otras características, lo hacen especialmente indicado para recorridos fuera de la carretera. Ya tuvimos la ocasión de probar la anterior generación de este modelo japonés en su versión Bi Fuel. Ahora hemos podido analizar un análisis de la actualización del mismo.

En esta sexta generación Subaru no ha renunciado a ese aspecto algo rudo para la carrocería del Outback, que a la vez trasmite fiabilidaz y robustez sin caer en la tentación de realizar un coche más estilizado y con guiños deportivos como hacen otros fabricantes. Hay pocos detalles estéticos que lo diferencian de la generación anterior por lo que al primer vistazo no parece que estemos ante un modelo al que se le hayan hecho demasiados cambios.

Frontal retocado

En el frontal los faros tienen prácticamente la misma forma y la parrilla sigue siendo hexagonal, aunque ahora se presenta sin el borde de plástico y solamente luce dos rejillas dobles cromadas, una de ellas con el logotipo de la marca en el centro. El bloque de las luces antiniebla también ha cambiado de forma así como la rejilla de la toma de aire inferior, ahora con forma de nido de abeja y con una moldura más grande que la envuelve por completo.

Aunque el perfil cambia poco si lo hacen las cotas. Ahora el coche mide 50 milímetros más de largo, 35 más de ancho y nada menos que 70 de alto. A esta mayor altura contribuye también una mayor distancia con el suelo, 13 milímetros que nos son gran cosa pero que incrementan las posibilidades de realizar trayectos todoterreno. En definitiva es un coche más grande y corpulento y con mayores capacidades para salirse del asfalto.

En la parte trasera pasa lo mismo, el aire de familia es evidente pero algunos toques como la forma de los grupos ópticos delatan que estamos ante un modelo renovado. Como en la versión anterior que probamos las barras del techo y la gran multitud de molduras en color negro y las defensas en color gris claro en la parte inferior del coche añaden ese toque de personalidad todo terreno además de la función de proteger el coche cuando salimos de los caminos asfaltados.

Interior grande

En el interior el aumento de tamaño no se nota demasiado, el Outback ya era un coche muy cómodo y amplio para viajar. Lo que sí nos ha gustado es que Subaru ha mejorado la calidad de los acabados. En general los materiales escogidos tienen más en cuenta la robustez y resistencia que el tener un tacto agradable, pero aún así la sensación de todos los detalles del interior es la de un coche de cierta categoría aunque haya plásticos duros en muchos rincones.

Las plazas delanteras son cómodas con unos asientos tapizados con un material rugoso agradable al tacto y que tiene aspecto de ser bastante sufrido a la hora de mantenerlo. Nos han gustado por lo mullidos que son, importante para viajar en zonas bacheadas, con la rigidez suficiente para sujetar y envolver el cuerpo en curvas. En el interior llama la atención sobre todo la nueva pantalla dispuesta de forma vertical.

También se ha desplazado hacia arriba, gracias también a que las salidas de aire se han desplazado a los laterales. La mayoría de las funciones se pueden controlar con la pantalla táctil, aunque se mantienen los diales para el volumen y la sintonización y los controles de temperatura para las dos zonas. La pantalla es de buena calidad y da mucha información, por ejemplo sobre el sistema de tracción del coche, mientras en la parte inferior se muestra el funcionamiento de la climatización.

Nuevo sistema

El sistema es compatible con Android Auto y Apple Car Play, importante ya que el sistema no dispone de navegador. La información de ambos sistemas se muestra en la parte superior de la pantalla. El cambio del sistema es todo un acierto, ahora parece mucho más moderno con iconos adecuados e informativos y su funcionamiento es rápido con una buena sensibilidad de la pantalla táctil. Seguimos prefiriendo un sistema con una pantalla elevada sobre el salpicadero pero al subir con respecto a la del modelo anterior se ha mejorado bastante.

Otro aspecto heredado del modelo anterior es la excelente habitabilidad de las plazas traseras. Hay espacio de sobra para que viajen dos personas de estatura elevada, y una tercera no viaja demasiado incómoda en la plaza central. Hay mucho espacio para las piernas y para la cabeza y suficiente para poner los pies debajo de los asientos delanteros en las plazas laterales. Un detalle que también disponía la generación anterior es que la altura de los asientos traseros es mayor que la de los delanteros por lo que la visibilidad es mejor que en coches de categoría similar.

Viajando atrás

Para las plazas traseras disponemos de salidas de ventilación regulables y conectores para carga USB. Tal y como hemos apuntado para los asientos delanteros, el acolchado es cómodo y la tapicería tiene un tacto excelente. Además son asientos reclinables con lo que podremos modificar la inclinación del respaldo para viajar más cómodos. Las plazas traseras disponen de un reposabrazos que puede plegarse y que dispone de posavasos.

En cuanto al maletero los 522 litros de capacidad son muchos aunque no excepcionales ya que hay coches familiares que superan esta cifra. Como el resto del coche hay detalles que muestran la voluntad de realizar un coche robusto y de fácil mantenimiento si se utiliza como todoterreno, como la alfombrilla de plástico para el maletero muy resistente y lavable, el sistema de cortinilla para cobertura del mismo que se puede retirar o las múltiples redes y ganchos que permiten asegurar la carga o llevar pequeños objetos sin que rueden por todos lados.

Antes de afrontar la prueba de conducción y como solemos hacer nos fijamos en las características del motor. Como es tradicional en la marca japonesa se trata de un motor boxer de gasolina sin sobrealimentación que en este caso ha bajado a los 169 caballos con una cifra de par de 252 Nm. Para el cambio seguimos también con el sistema de variador de fase, una tecnología que también utiliza Toyota para sus propios modelos.

Mucho confort

La primera impresión de esta nueva generación de Outback es que se ha querido mantener la elevada sensación de confort que disfrutábamos en la anterior. El coche está bien insonorizado y la comodidad de los asientos y las suspensiones, muy eficaces en toda circunstancia, hacen que sea todo un placer hacer kilómetros con este coche. El problema llega con el sistema de cambio que a veces revoluciona el motor demasiado cuando necesitamos acelerar por lo que se filtra algo más de ruido de lo habitual, pero a velocidades constantes es muy silencioso.

El propulsor del Outback no es especialmente brioso por lo que no se adapta demasiado a la conducción deportiva. Las marchas «simuladas» no ayudan demasiado a contribuir a la brillantez de la respuesta, aún así responde bastante bien si pisamos el acelerador. Por lo tanto no notaremos que nos falta respuesta a la hora de hacer maniobras delicadas como adelantamientos pero nos costará mantener un buen ritmo en carreteras viradas a pesar del buen trabajo de las suspensiones.

Además es un coche que consume bastante si le exigimos potencia, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta. Nos queda la impresión que unos caballos más o un sistema de cambio de marchas más directo harían mucho para que el Outback diese sensaciones más deportivas. Sin embargo su comportamiento a velocidades de crucero, como apuntábamos al hablar del ruido, es impecable y hacer muchos kilómetros no es un problema.

Fuera del asfalto es donde el Outback marca realmente la diferencia. No hay otro familiar que pueda afrontar los obstáculos que puede superar el Outback sin demasiados apuros. Recorrer caminos de tierra, por ejemplo, puede hacerse incluso a velocidad bastante alta sin tener que preocuparnos demasiado, pero también es posible aventurarse en terrenos más complicados y resbaladizos. Los sistemas de auyda ayuda a la conducción están preparados para casi cualquier cosa.

Conclusión

El Outback sigue siendo un coche excelente al que Subaru ha dado unas interesantes pinceladas para subrayar sus características más sobresalientes. Es un modelo robusto pensado para trabajar duro fuera del asfalto pero que no renuncia a ser un coche muy confortable y cómodo con una gran habitabilidad, sobre todo en las plazas traseras, y un maletero generoso que podemos poner a prueba con cargas de todo tipo.

El motor sigue siendo excelente y muy fiable aunque se haya quedado algo atrás en lo que respecta al consumo por la fidelidad de Subaru a su fórmula de propulsor aspirado asociado a una caja de cambios de variador continuo. Gran acierto en los cambios del interior, especialmente en el sistema de información y entretenimiento con una gran pantalla que mejora en gran medida el sistema del que disponía la generación anterior.