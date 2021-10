Nada de emoji 3D en Windows 11: fue un error de marketing

Se ha destapado una nueva compilación de desarrollo de Windows 11 con diferentes novedades que llegarán a los usuarios próximamente y entre ellas está el nuevo conjunto de emoji al estilo Fluent Design… Pero no son los emoji 3D en Windows 11 «prometidos» por Microsoft, sino unos «tristes y anodinos» emoji 2D. Y claro, las masas se están rasgando las vestiduras.

Ya en serio: esto es una noticia y el eje de la misma gira exactamente en torno a la ausencia de emoji 3D en Windows 11, la flamante versión del sistema operativo de Microsoft, algo que al parecer había usuarios que estaban esperando y no solo no solo no se ha producido, sino que no se va a producir. Ni ahora, ni en un futuro cercano, asegura la propia Microsoft.

Tampoco hay ‘masas’ clamando ante semejante desplante, pero sí usuarios indignados a punto de hacer responder al Gerente Senior de Programas del Programa Windows Insider, Brandon LeBlanc, acerca de algo que se suponía que iba a pasar, pero va a ser que no, y es que los emoji 3D en Windows 11 que tanto gustaron a algunos fueron… ¿un error de comunicación?

Es lo que contesta LeBlanc, aclarando que Windows 11 seguirá usando los emoji 2D de siempre, a lo que algunos le replican que se trata de un engaño por parte de Microsoft. La respuesta de LeBlanc es que no: no hubo la intención de engañar a nadie y considerarlo así es una exageración; lo que pasó se debió a un error por utilizar los gráficos equivocados, dando a entender que habría emoji

3D en Windows 11. Un error por el que se disculpan e intentarán que no vuelva a suceder.

No, they didn’t scam you. You’re exaggerating this a bit. They simply used the wrong graphics. Sorry about that. Will make sure they use the right ones going forward.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) October 15, 2021