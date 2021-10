Windows 11 está al caer y de todas las novedades que trae hay una que no está ni se la espera, por más que sea un estándar en la industria desde hace años o que muchos de sus usuarios hayan soñado con ello a lo largo del tiempo: ¡¡¡un gestor de archivos con pestañas!!!. Tan sencillo como eso… Pero no; mucho maquillaje, pero una característica tan práctica como esa mejor para otro siglo, con lo que mola abrir varias ventanas en pleno 2021, casi 2022…

Lo peor de todo es que Microsoft sí ha reformulado el gestor de archivos para Windows 11 -llámalo gestor, llámalo navegador, explorador… lo más te guste- y aunque a primera vista se ve atractivo, a segunda parece ser un auténtico desastre en más de un sentido, y esto no es mi opinión, sino la de muchos de quienes lo han probado, como puedes leer en este artículo o en este otro, por poner solo un par de ejemplos. Y mientras tanto, nada de pestañas.

Files, un navegador de archivos alternativo

Corramos pues un tupido velo sobre el gestor de archivos oficial de Windows y demos la bienvenida a Files, una alternativa que, te advierto, no he llegado a probar, pero sí que he rastreado y tanto por sus características como por las opiniones de muchos de sus usuarios, sería la que me instalaría sin lugar a dudad, de usar Windows. Y conste que hablo de Windows en general porque se trata de un desarrollo con varios años a sus espaldas y no solo para Windows 11, también está para Windows 10.

Sin embargo, parece que es en Windows 11 donde este Files mejor, habida cuenta de las opiniones que de uno y otro se vierten en Internet. ¿Qué ofrece Files que no ofrezca el gestor predeterminado de Windows? La facultad de poder utilizar pestañas es desde luego lo más destacado, pero no es lo único. Otras características que hacen de Files un reemplazo de lo más sugerente incluyen su diseño, muy apegado al del propio sistema y realmente atractivo, así como un rendimiento superior al original, según lo que se dice por ahí.

Y un particular no menos relevante, por más que estemos hablando de una aplicación para Windows: Files es código abierto, un ‘añadido’ que nunca está de más, ni siquiera en un sistema operativo privativo, cabe repetir. Para más datos, el desarrollo del proyecto se gesta en GitHub.

Por supuesto, Files tiene todo lo que te imaginas -o lo que te esperas- de un gestor de archivos moderno: diferentes vistas, ordenaciones, búsqueda… Pero también otras menos comunes y, por lo tanto, más curiosas, como previsualizaciones ricas en contenido, incluyendo MarkDown o reproducción multimedia.

Al margen de lo comentado, Files es noticia hoy por el lanzamiento de su segunda versión estable, Files v2, la cual llega con novedades interesantes a nivel de funcionalidad: una nueva vista de columna, etiquetas para organizar archivos, temas personalizados… y algún que otro retoque o mejora en la visualización de archivos, soporte del protocolo FTP, opciones de acceso a archivos para mayor seguridad, agrupación de archivos por tipo, tamaño y fecha… Una actualización de lo más completa.

Ahora bien, ¿qué ofrece el gestor predeterminado de Windows que no ofrezca Files? Depende de la versión del sistema a la que nos refiramos. La nueva versión -la de Windows 11- se ve muy bonita en su vista por defecto, pero tarda poco en desmoronarse, una vez cambias de vista y se asoma la interfaz Ribbon, tan apreciada en su momento como fuera de lugar queda en el nuevo escenario. La vieja versión es más consistente, pero…

… Pero lo cierto es que no parece que Files adolezca de nada importante en comparación al explorador de Windows 10 o Windows 11. Ni siquiera en lo que a su integración con el sistema respecta. En concreto, la integración con servicios de almacenamiento de archivos como OneDrive, pero también otros como Google Drive o iCloud. Si en efecto sucede con el rendimiento lo que se cuenta por ahí…

Digamos que Files es un must have no solo para cualquier usuario de Windows que desee disfrutar de un diseño y experiencia superiores al original; es también un must have para Microsoft, para que se fije cómo se hacen las cosas, porque suena a chiste que después de tantos años siga ignorando las peticiones que sus insiders le hacen, por ejemplo demandando un gestor de archivos con pestañas. ¡Qué menos!

Si quieres probar Files, en su página web oficial tienes las descargas, por varios medios además la Microsoft Store, donde también encontrarás un complemento para personalizar el tema del navegador a tu gusto.