¿Un MacBook Pro con muesca en la pantalla?

Durante las últimas horas Internet se ha poblado de rumores relacionados con el MacBook Pro que, salvo sorpresa sideral, será presentado mañana en el evento de Apple (del que, por supuesto, te informaremos en detalle desde MuyComputer). No es algo nuevo, ni mucho menos, que se produzcan rumores y filtraciones alrededor de los futuros lanzamientos de los dispositivos de Apple, pero en este caso, reconozco que me ha pillado por sorpresa y que me tiene muy, muy extrañado.

Y es que sí, como puedes leer en el título de esta noticia, desde hace unas horas se está hablando mucho de la posibilidad de que el nuevo MacBook Pro tenga una muesca en la parte superior central de la pantalla, un notch al estilo del que acompaña al iPhone desde la versión X, y que tanto ha dado que hablar durante estos años. ¿Puede ser esto cierto o, por el contrario, nos encontramos frente a un disparate que no tiene ningún sentido?

Dado el interés de Apple por eliminar la muesca en el iPhone, algo que podría ocurrir finalmente con el iPhone 14, ya sea cambiando el notch por una perforación en pantalla o con una cámara bajo la misma, lo natural es pensar que la idea de llevar este modo de montaje de la cámara en MacBook Pro no debe hacer mucha gracia en Cupertino. Y es que, su simple presencia, además de romper la uniformidad de la pantalla, también complica el uso de toda la franja horizontal de la misma en la que se ubica la muesca, obligando a un rediseño de la interfaz tanto del sistema operativo como de las aplicaciones.

Esto, podemos pensar, debería haberse visto ya en alguna de las versiones de desarrollo de macOS, para que los desarrolladores pudieran empezar a trabajar en sus adaptaciones. No obstante, hablamos de un espacio que en el sistema operativo se reserva para la barra de menú, por lo que Apple podría introducir alguna modificación en la misma, para que no se muestren elementos en la zona de la pantalla del MacBook Pro en la que se encuentra el notch.

¿Y qué ganaría el MacBook Pro con la incorporación de la muesca? En algunos diseños conceptuales que se han podido ver en Internet, una pantalla ocupando todo el frontal, con solo un mínimo bisel, sin duda resulta una imagen muy atractiva. No obstante, esas creaciones libres tienen truco, y es que en los diseños se muestra un notch muy pequeño, que alberga una única cámara. Sin embargo, eso rivaliza con otro rumor recurrente desde hace años, el posible salto de Face ID del iPhone al MacBook Pro, lo que daría lugar a un notch de mayor tamaño.

¿Qué opinas tú de este rumor? ¿Lo ves posible o te parece una posibilidad descabellada?

Con información de MacRumours