Minecraft se suma al catálogo de juegos de Game Pass para PC

Que Minecraft es uno de mis juegos favoritos lo sabe prácticamente cualquier persona que me haya leído, y que la compra de Mojang por parte de Microsoft fue una de las operaciones más inteligentes por parte de los de Redmond también está fuera de toda duda. Y es que gracias a la misma, Microsoft puede presumir de ser la propietaria de uno de los juegos más populares de la historia del videojuego, y que pese a sus años sigue estando plenamente vigente y atrae cada día a un ingente número de usuarios.

Otro gran éxito de Microsoft es Xbox Game Pass, su servicio de suscripción en el que, con una cuota mensual, podremos acceder a un completo catálogo de títulos disponibles (esto varía en cada juego) para tres plataformas: Windows, Xbox y Xbox Cloud, la plataforma de juego en la nube de Microsoft. Nadie habría imaginado, hace diez años, que los juegos pasarían a ser un elemento clave en los planes de negocio de la tecnológica y, sin embargo, hoy en día es una realidad evidente.

Minecraft ha estado presente en Xbox Game Pass desde el lanzamiento del servicio, si bien es cierto que con una importante limitación, y es que solo se había añadido la versión para la consola de Microsoft, no las de Windows. Sin embargo, tal y como pudimos saber ayer en la Minecraft Live (de la que ya hablaré detenidamente más adelante) esto está a punto de cambiar, ya que a partir del 2 de noviembre los usuarios de Xbox Game Pass para PC ya podrán obtener Minecraft desde su suscripción.

Es posible que en este momento te estés preguntando, ¿pero hablamos de Minecraft Java o Minecraft Bedrock? Y la buena noticia es que, en realidad, hablamos de ambas versiones. Sí, en vez de aprovechar este movimiento para darle más «bombo» a la versión Bedrock, que es lo que podríamos haber esperado, Microsoft ha decidido sumar ambas a Xbox Game Pass para PC, por lo que a partir de ahora, los usuarios suscriptores del servicio ya no tendrán limitaciones para jugar con sus amistades, jueguen éstas en una u otra plataforma. Algo que, en mi opinión, es muy de agradecer.

En mi caso, tengo una licencia de Minecraft Java desde hace ya muchos, muchos años, y por mi mala cabeza, no llegué a emplear la promoción que permitía a los usuarios veteranos de la misma obtener una licencia gratuita para la versión Bedrock. Y esto ha dado lugar a que, en más de una ocasión, me haya planteado adquirirla también, especialmente desde que se añadió soporte para trazado de rayos, algo que ya probé en su momento en la beta y que me pareció sensacional. A partir del 2 de noviembre, me parece que volveré a verme expuesto a la tentación.