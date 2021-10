Apple ha enviado invitaciones de prensa para un evento especial que se celebrará de manera virtual el próximo lunes 18 de octubre. Todo indica que servirá para la presentación de los renovados MacBook con M1X, mientras que la guinda podría ser la tercera generación de sus auriculares inalámbricos AirPods.

Después de la comercialización de los iPhone 13, el Watch 7 y los nuevos tablets iPad, toca renovar la línea de ordenadores personales y Apple le dedicará un evento específico donde el gran interés será conocer las prestaciones de la segunda generación del SoC ARM, M1X. Por las filtraciones que han llegado hasta ahora, se espera un importante aumento de rendimiento de proceso y gráfico.

MacBook con M1X y los avances en ARM

La compañía sorprendió a la industria con el primer chip M1 y la conclusión general fue que la firma de Cupertino había empezado muy bien el proyecto silicon para el que se había dado tres años de plazo. Y es que Apple es una de las compañías de mayor experiencia con ARM ya que se implicó en su desarrollo desde sus inicios en los años 80 y los diseños propios que ha producido hasta ahora para sus dispositivos móviles han sido capaces de batir en rendimiento a otros grandes especialistas en semiconductores.

La transición desde la arquitectura x86 de Intel a los ARM de diseño propio en los Mac es imparable y se espera que el M1X ofrezca otro salto en rendimiento y efectividad. Por lo que sabemos hasta ahora, se ha fabricado en procesos tecnológicos de 5 nanómetros y bajo la arquitectura híbrida (big.LITTLE). No se conoce el número de núcleos totales (10 o 12), pero mezclará los Firestorm de alto rendimiento con otros enfocados a la eficiencia energética Icestorm. Se espera frecuencias de trabajo por encima de los 3 GHz y 28 Mbytes de caché totales.

La GPU obtendría una actualización aún mayor, con 16 núcleos y 256 unidades de ejecución, que es exactamente el doble de lo que incluye el M1. El mayor nivel de rendimiento provocará un aumento de consumo del Apple M1X hasta 45 vatios de TDP. El soporte para memoria RAM también aumentará y podrá manejar 32 Gbytes LPDDR4X-4266. Los primeros test hablan de un nivel de rendimiento cercano a lo que ofrece un PC típico con CPU Intel Core i7-11700K y una GPU Nvidia RTX 3070… Palabras mayores que tendremos que ver concretadas en el uso práctico.

Algunos rumores apuntan también al regreso de la tecnología MagSafe para carga, puertos HDMI o ranuras de expansión de memoria vía unidades de estado sólido. También se habla de los paneles Mini LED como la gran novedad de las pantallas. Lo que sí se descarta son cambios globales en diseño. Para los que esperamos pantallas táctiles y diseños convertibles en los Mac tendremos que seguir esperando. Y no es que Apple no tenga capacidad para ello, es que no quiere canibalizar la venta de tablets iPad Pro a los que promociona precisamente como «reemplazos de PC».

En cuanto a los equipos a renovar, se rumorean el MacBook Pro de 16 pulgadas como tope de gama en portátiles, un MacBook Pro de 14 pulgadas, el portátil ligero MacBook Air y el mini-PC, Mac Mini Pro.

Y también AirPods

Aunque los nuevos MacBook con M1X será las estrella absoluta del evento, Apple también podría aprovecharlo para lanzar la tercera generación de sus auriculares inalámbricos. Por un lado con una nueva versión del modelo base, económico, sin funciones de reducción de ruido ANC y con nuevo diseño. También se citan mejoras para los modelos superiores Pro y Max.

Veremos. Un evento importante para comprobar los avances de Apple con la arquitectura ARM en los Mac que seguiremos en directo y te contaremos al detalle como habitualmente.