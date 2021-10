Google Play en Windows 11: ya han conseguido instalarla

Ya llevamos bastante tiempo hablando de la llegada de las apps de Android a Windows 11. Y es que las posibilidades que se abren, tanto pra usuarios como para desarrolladores, son de lo más interesantes. Y es que hay muchas apps que llegan en exclusiva a las plataformas móviles, algo que ocurre de manera especialmente común con los juegos. Esta es, sin duda, una de las novedades más destacables del recientemente debutado Windows 11, si bien, y como ya te contamos en su momento, no ha debutado en su lanzamiento.

Pese a que esto podía apuntar a que el subsistema de Android para Windows se iba a retrasar de manera considerable, a mitades de esta semana nos llevamos una muy buena noticia, al saber que una primera versión ya ha llegado a una pequeña selección de insiders de Windows 11. Como ya esperábamos, la primera tienda de apps de Android para Windows 11 es la de Amazon, que los usuarios de dispositivos Fire del fabricante ya conocen bien.

La opción de Amazon no es mala pero, indudablemente, la gran mayoría de las apps de Android las encontramos en Google Play, la tienda de apps oficial de Google para Android. Sin embargo, no está previsto que esta tienda llegue oficialmente a Windows 11. ¿Por qué? Porque gran parte de esas apps son dependientes de los servicios de Google, es decir, que sería necesario llevar los mismos a Windows, algo a lo que probablemente Microsoft no esté dispuesta.

No obstante, seguro que has reparado en que he mencionado que no llegará de manera oficial, y es que esto no significa que no haya, ya en este punto, personas trabajando para llevar Google Play a Windows 11. Y lo sorprendente es que, a menos de una semana de la llegada del subsistema de Android para Windows, un desarrollador italiano, con el nombre de usuario ADeltaX en GitHub, ya ha encontrado el sistema para lograrlo, y lo ha publicado en GitHub.

El sistema todavía no está demasiado pulido y, es más, también son necesarias mejoras en la documentación del proyecto. No obstante, debemos tener en cuenta que el proyecto ha sido liberado hace menos de 48 horas, y que el propio desarrollador es consciente de ello y que tiene intención tanto de mejorar la parte de software como de hacer que la documentación sea más sencilla. Pero además, hasta que llegue ese momento, ha publicado una guía en vídeo, en la que se muestran todos los pasos para poder instalar y utilizar Google Play en Windows 11.

Visto lo que ha sido capaz de hacer en estos pocos días, cabe esperar que de cara a la llegada generalizada del subsistema de Windows para Android su instalación haya sido bastante simplificada, por lo que, a no ser que el proyecto se encuentre con la oposición de Google o de Microsoft, la instalación de Google Play y de los servicios de Google en Windows 11 esté prácticamente al alcance de cualquier usuario.