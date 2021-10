Una de las funciones más esperadas de Windows 11 es, sin duda, la compatibilidad con apps de Android. Y es que el interés de Microsoft por Android no es nada nuevo. El ejemplo más claro de ello es la aplicación Tu Teléfono, que para usuarios con smartphones con Android ofrece muchas más funciones que para aquellos que emplean un iPhone. Por no hablar de la colaboración con Samsung, para que los usuarios de terminales del fabricante coreano pudieran emplear las apps del teléfono desde su PC con Windows.

Esa primera aproximación ya fue interesante, pero los planes de Microsoft, en principio para Windows 10 pero posteriormente trasladados a Windows 11, eran mucho más ambiciosos. Y es que en ese primer paso, las apps se mostraban en Windows pero se ejecutaban en el terminal, es decir, era necesario contar con un smartphone dedicado a tal función. Sin embargo, como te contamos a principios de año, los planes de los de Redmond apuntaban a que el propio Windows fuera capaz de ejecutar apps diseñadas originariamente para Android.

Con el anuncio de Windows 11, una de las primeras cosas que supimos sobre el nuevo OS de Microsoft era precisamente eso, que el sistema permitiría la instalación y ejecución de apps para Android. Con una salvedad, eso sí, que ya conocíamos de antes: las apps no deben emplear servicios de Google, pues estos no están disponibles en Windows. Así pues, la clave era basarse en AOSP (Android Open Source Project), la versión libre del sistema operativo.

Hace cerca de dos meses supimos que el subsistema de Android para Windows 11 no estaría listo para el lanzamiento del sistema operativo, lo que nos dejó con la duda sobre cuánto tendríamos que esperar hasta que una de las novedades más destacables de este nuevo Windows pueda ser empleada de manera general. Y dado que hablamos de un desarrollo un tanto complejo, pronto empezaron a circular las teorías de que aún tendríamos que esperar mucho tiempo hasta verlo en funcionamiento.

Sin embargo, y aunque aún en una fase inicial, parece que la compañíat ha pisado el acelerador. Y es que tal y como podemos leer en el blog de Windows, Microsoft ya ha iniciado las pruebas del subsistema de Android para Windows 11 con los insiders del canal beta. Eso sí, de momento hablamos de una prueba bastante limitada, ya que solo es accesible para usuarios de Estados Unidos, y que tengan una cuenta de Amazon también en la tienda estadounidense. Además, es imprescindible que el ordenador tenga activadas las funciones de virtualización por hardware y, en esta primera prueba, el número de apps disponible se limita a cincuenta.

Y sí, como ya habrás deducido de la lectura del párrafo anterior, la vía de llegada de dichas apps al sistema será la tienda de apps de Amazon, que a su vez se instalará desde la tienda de aplicaciones de Windows 11. Sin duda hablamos de una primera toma de contacto bastante «suave», pero en realidad tiene todo el sentido, pues en un desafío tan amplio, es mejor ir paso a paso, realizando tantas comprobaciones como sea necesario. No obstante, admito que me ha llamado la atención que se haya liberado en el canal beta, y no en el de desarrollo.

¿Significará esto que la función está más cerca de llegar a Windows 11 de lo que podíamos pensar? Pues la verdad es que esto me hace pensar que sí. Y es que, ¿qué sentido tiene liberar una función nueva en el canal beta, si no está ya lo suficientemente pulida como para estar en el mismo? En la publicación podemos leer que más adelante se llevará también al canal de desarrollo, entiendo que cuando se pruebe en más geografías. No obstante, ¿qué sentido tendría dar el paso inverso? Entiendo que algunas apps puedan dar problemas, pero en lo referido al subsistema, que debute en la beta me parece una señal muy interesante.