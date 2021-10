Mars Perseverance: recuperada la conexión tras dos semanas

Quizá no lo sepas, pero durante dos semanas las comunicaciones entre la Mars Perseverance y el control de la misión en la Tierra se han visto interrumpidas. No ha sido una sorpresa, eso sí, era una desconexión esperada, puesto que en estas semanas la alineación ha provocado que el Sol se encontrara entre la Tierra y Marte, imposibilitando el establecimiento de una línea visual directa, una condición imprescindible para que los técnicos del JPL de la NASA puedan establecer contacto con la sonda.

Así, aunque la desconexión estaba prevista, una pérdida de comunicación es algo que siempre suscita nerviosismo. Desde complicaciones al intentar restablecer las comunicaciones hasta posibles eventualidades en el planeta rojo que pudieran haber afectado al Perseverance, era inevitable esperar la reconexión con un punto extra de tensión, algo para lo que el Sol debía, necesariamente, de ejercer el rol de muro que separa visualmente ambo planetas.

La buena noticia es que, tal y como estaba previsto, las comunicaciones con la Perseverance finalmente se han restablecido y, como muestra de ello, la cuenta oficial del Perseverance en Twitter ha publicado el vídeo de un trayecto de alrededor de 167 metros (548 pies), que se inició antes de que se produjera la desconexión, pero que se completo y, por lo tanto, no ha podido ser transmitido hasta que la sonda no ha vuelto a estar en línea.

Solar conjunction is over and I’m ready to get rolling again. Nothing like the feel of Mars under your wheels.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2

🎥(Sol 200 drive): https://t.co/JnELQV2rOy pic.twitter.com/D3vZSD99qT

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 19, 2021