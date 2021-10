WhatsApp permitirá responder a mensajes con reacciones

El equipo de desarrollo de WhatsApp está teniendo un 2021 la mar de agitado. Y es que, sin duda, este está siendo el año más prolífico en lo referido a la prueba de nuevas funciones para el servicio. Puedes revisar la lista de las últimas noticias que hemos publicado al respecto, y verás que solo este año, es posible que hayan añadido, o al menos probado, más funciones de las que hemos podido ver en el conjunto de no pocos de los años anteriores.

También es cierto que ha sido un año complicado para WhatsApp. Los nuevos términos, anunciados a principios de año, no han dejado de dar vueltas, e incluso cuando parecía que habían pasado a mejor vida, a principios de mes supimos que volvían a aparecer en el horizonte. A consecuencia de esta polémica, durante todo el año no hemos dejado de escuchar hablar sobre usuarios que han decidido abandonar WhatsApp, dando el salto a Telegram y otros servicios.

Así, y aunque esto es solo una teoría, tiene todo el sentido del mundo pensar que ese incremento en la suma de nuevas funciones no solo tiene que ver con mejorar su competitividad con otros servicios, sino también para tapar un poco del enorme volumen de ruido que se ha producido por los términos de uso. En cualquier caso, sea como fuere, los usuarios que hayan decidido mantenerse en WhatsApp podrán disfrutar de todas esas nuevas funciones, lo que siempre es de agradecer.

Y la última novedad a este respecto, reconozco que me genera sentimientos encontrados. Según podemos leer en Digital Trends, WhatsApp está trabajando en la función para que sea posible reaccionar a mensajes. En concreto, hablamos de la posibilidad de añadir un emote a un mensaje que hayamos recibido en el contexto de una conversación, del mismo modo en el que es posible hacerlo en Facebook con las reacciones.

¿Y por qué me genera sentimientos encontrados? Pues porque, por una parte, pienso que las reacciones son una manera cómoda y aséptica de expresar emociones que, quizá, la otra parte desea ver con un poco más de desarrollo. Por ejemplo, si le cuento por esa vía a un amigo algo que me preocupa o me entristece, que como única respuesta añada una cara triste a mi mensaje me parecerá, con franqueza, terriblemente insuficiente. Y me preocupa que ese sea el camino que recorre la comunicación interpersonal.

Sin embargo, y especialmente desde que soy usuario habitual de Discord, me he acostumbrado a emplear precisamente el mismo tipo de reacciones que ahora está probando WhatsApp. Y me gustan, creo que ofrecen una manera de dar una primera «respuesta» que luego desarrollo cuando es necesario. Y también son una buena opción cuando simplemente quieres reaccionar a un comentario divertido, que no da para más, con una sonrisa.