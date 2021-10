Intel presentó sus nuevos procesadores Alder Lake-S hace solo unos días. Durante el evento especial que celebraron, y que pudimos seguir en riguroso directo, tuvimos la oportunidad de profundizar en algunos aspectos importantes, como por ejemplo la distribución de la carga de trabajo entre los núcleos de alta eficiencia y de alto rendimiento, los cambios que presentan a nivel de empaquetado, algo muy importante por cuestiones estructurales y de refrigeración, y también en numerosos puntos sobre su rendimiento, sobre la plataforma y sobre el overclock.

No quiero volver a repetirme sobre cosas que ya hemos dicho anteriormente, así que si tenéis cualquier duda os invito a que echéis un vistazo al artículo original que publicamos, al que podéis acceder siguiendo el enlace directo que os acabamos de dejar. Si después de leerlo tenéis cualquier duda no os preocupéis, podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.

Volviendo al objeto de este artículo, que es conocer vuestra opinión sobre los nuevos procesadores Intel Alder Lake-S, quiero seguir la costumbre de mojarme yo primero, y por ello os voy a contar qué me han parecido estos nuevos chips. Todavía no he tenido la oportunidad de empezar con el análisis, así que todo lo que os voy a decir se basa en la información que ha dado Intel, y en mis propios conocimientos técnicos.

No me he limitado a dejarme llevar por la información oficial que tenemos, sino que la he analizado y la he puesto en contexto con la realidad actual del sector, y también he valorado diferentes claves para sacar la conclusión que voy a compartir con vosotros, manteniendo siempre una imparcialidad total, ya que, como ya he dicho en ocasiones anteriores, siempre he pesando que AMD ha logrado cosas fantásticas con Ryzen.

Intel Alder Lake-S abre un nuevo futuro en el sector CPU x86 de alto rendimiento

Creo que no hay mejor forma de definir lo que supone Alder Lake-S. Es cierto que los diseños big.LITTLE, compuestos por núcleos potentes y núcleos eficientes, no son algo realmente nuevo, de hecho llevan años funcionando en el sector smartphone, y la propia Apple siguió ese camino con sus chips M1. Sin embargo, Intel se ha atrevido a ser la primera en trasladar ese diseño al sector de CPUs x86 de alto rendimiento, y esto supone un logro importante que debemos reconocerle.

Al adoptar un diseño con núcleos híbridos, Intel ya no se limita a apostar por la fuerza bruta, se centra en la especialización, y esto representa, al final, todo un acierto, porque:

Los núcleos de alta eficiencia de Alder Lake-S mejoran el rendimiento, el consumo y la eficiencia térmica.

Esos núcleos también permiten aprovechar mejor el espacio a nivel de silicio, y representan un valor fantástico en este sentido, ya que su impacto a ese nivel es mínimo.

Permiten diferenciar y gestionar diferentes cargas de trabajo de una forma totalmente óptima, y en tiempo real.

Los núcleos de alto rendimiento cubren sin problema las necesidades de cualquier usuario actual por exigente que sea, y pueden centrarse en las tareas más pesadas incluso bajo multitarea intensiva, gracias a la concurrencia de los núcleos de alta eficiencia.

Con ese enfoque, tenemos lo mejor de dos mundos en un único procesador, y lo mejor es que tanto Windows 11 como los propios Alder Lake-S disponen de todo lo necesario para gestionar, de forma eficiente, ambos bloques de núcleos. Esto también es muy importante, ya que una correcta distribución de la carga de trabajo entre los núcleos de alta eficiencia y los de alto rendimiento es fundamental para evitar los problemas que se producirían si, por ejemplo, se deriva una tarea pesada a un núcleo eficiente, o si se destina una tarea ligera a un núcleo potente.

Creo que Intel ha acertado con Alder Lake-S, ya lo dije en su momento en este artículo, aunque estoy a la espera de poder probarlos para valorar con mayor precisión su rendimiento real. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.