La paliza que está dando Facebook a sus usuarios este 2021 con las nuevas condiciones de WhatsApp está siendo intensa… y lo va a seguir siendo, porque la compañía vuelve a la carga una vez más, a pesar de que se trata de condiciones opcionales. Tiene miga la cosa.

Poniéndote en contexto, todo comenzó a principio de este año: WhatsApp anunció un cambio en sus términos de servicio que todo los usuarios debían aceptar si querían seguir usando la aplicación. A grandes rasgos, ese cambio implica la compartición de datos entre WhatsApp y Facebook con el fin de desarrollar las funciones comerciales del servicio.

La fecha límite para aceptar las nuevas condiciones de WhatsApp fue a mediados del pasado mayo, pero nada sucedió con quienes no las aceptaron: WhatsApp siguió funcionando sin ningún problema… más allá de las caídas del servicio. De hecho, la compañía desistió de aplicar la nueva directiva en la Unión Europea, ya que se supone incompatible con la GDRP.

Sin embargo, la cabra tira para el monte y en Facebook siguen queriendo que todo el mundo acepte las nuevas condiciones de WhatsApp… ¿con qué motivo, si se supone que no son aplicables al menos por estos lares, léase la Unión Europea? Eso se desconoce, pero la cuestión es que ya está saltando de nuevo el aviso de marras.

Le está saltando, claro, a quienes no lo hubiesen aceptado ya y conociendo al usuario medio de este servicio, que probablemente ni se informa ni -un comportamiento mucho más común- se lee nada, tampoco será la mayoría. Pero ahí está el recordatorio de que hay que aceptar las condiciones de WhatsApp y con nueva fecha límite: el 6 de noviembre.

¿Qué pasará si se siguen sin aceptar as condiciones de WhatsApp. Nada. El mismo aviso lo indica: podrás seguir usando la aplicación sin restricciones. ¿Entonces para que…? No le pidas peras al olmo; es como pedirle a Mark Zuckerberg que diga la verdad. No va a pasar.

Sí se sabe que aunque Whatsapp no compartirá los datos de sus usuarios con Facebook, sí que se producirán otros cambios en relación con como procesa los datos de los mismos, así como que cualquiera que quiera usar los servicios incluidos en WhatsApp Bussines, deberán aceptar sí o sí estas nuevas condiciones de WhatsApp.

Por lo tanto, es posible que el no aceptar las condiciones de WhatsApp no tenga efectos en la funcionalidad actual de la aplicación, pero sí que le reste opciones en un futuro, cuando se dé el despliegue de WhatsApp Bussines, por ejemplo para comunicarse con negocios a través del servicio de mensajería.

Por cierto, que no sea por alternativas. Son beneficiosas para ti y para el mundo.