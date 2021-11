Hace solo unos minutos que ha concluido The Next Playground, una presentación online de MSI en la que la tecnológica taiwanesa nos ha mostrado en qué han estado trabajando y, por tanto, sus próximos productos y dispositivos en llegar al mercado. Ha sido una presentación rápida (de unos 30 minutos), sin entrar demasiado en detalle salvo para algunos dispositivos en concreto, y que me han dejado más claro que nunca la importancia del gaming como segmento de mercado. Y es que el concepto ha estado presente durante prácticamente toda la presentación.

Lo primero que hemos visto han sido las nuevas placas base de MSI para la duodécima generación de Intel, Alder Lake-S. Una revisión que no se ha centrado tanto en hablar de modelos concretos, ni siquiera en familias, como en destacar las propiedades de las mismas. Lo más destacable es, sin duda, el salto a PCIe 5.0 en todas las placas, y a DDR5 en buena parte de ellas, como ya te contamos al revisar todo el catálogo de novedades.

En el tiempo dedicado a las mismas, hemos visto que el rendimiento es un factor clave, y que para tal fin MSI ha diseñado placas que sean capaces de gestionar los altos requisitos de los componentes que están por llegar, sin descuidar los detalles. Por ejemplo, todas las ranuras PCIe están reforzadas con cuatro puntos extra de soldadura, con el fin de ser capaces de resistir sin problema el más que considerable peso de las tarjetas gráficas actuales, y las que están por venir.

Para garantizar un buen rendimiento, MSI ha actualizado el modo en el que establece las conexiones entre los elementos y componentes de la placa base. Y no es una optimización menor, pues al menos en palabras de la compañía, ahora sus PCB tienen el grado de servidor, para garantizar el rendimiento y la baja latencia. Y para que ese rendimiento no se traduzca en problemas con la temperatura, todas las placas MSI Z690 para gaming cuentan con un disipador de calor extendido, al que en algunos modelos se suma un sistema de refrigeración líquida. además de un sistema específico para las memorias MVMe.

Y en cuanto al soporte para medios de almacenamiento de alto rendimiento, las placas ATC de gaming MSI Z690 cuentan con un mínimo de cuatro ranuras M.2 integradas, con un sencillo sistema de anclaje a la placa.

Adicionalmente, también se han mencionado 6 nuevas torres, dentro de las familias MAG, MEG y MPG, aunque no se ha dado información adicional sobre ellas. Son las siguientes:

De cara a gestionar el sistema, tanto las BIOS como el software de gestión MSI Center han experimentado sustanciales mejoras con respecto a sus predecesores. Desde monitorizar aspectos clave, como los voltajes y las temperaturas, hasta sincronizar la iluminación de todos los componentes LED del sistema (siempre que sean compatibles, claro), pasando por regular el funcionamiento de los ventiladores o actualizar el firmware de la BIOS directamente desde la aplicación.

Pero no todos los gamers tienen los conocimientos (o el interés, claro está) para montar su propio PC componente a componente. Así, como respuesta a los usuarios que quieren comprar un sistema completo, MSI ha creado el concepto G.A.M.E. Unlimited (Game power, Aesthetics, Multitude of connection, Experience), referido exclusivamente a su gama de ordenadores de gaming para sobremesa. Sistemas que estarán equipados con procesadores Alder Lake-S, tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 30, memoria DDR 5 y, claro, con PCIe 5. 0. Los nuevos PC gaming de MSI son los siguientes:

MEG AEGIS TI5

MEG TRIDENT X

MAG INFINITE S3

MAG CODEX X5

Monitores MSI Gaming

Un elemento clave para una buena experiencia de gaming es el monitor, y MSI no ha descuidado tampoco sus novedades a este respecto. En primer lugar hemos visto estas pantallas planas:

Optix MAG274QRF-QD : Iluminación LED en la parte posterior, panel IPS, latencia de 1 milisegundo GtG, 165 hercios, compatible con NVIDIA G-Sync.

: Iluminación LED en la parte posterior, panel IPS, latencia de 1 milisegundo GtG, 165 hercios, compatible con NVIDIA G-Sync. Optix MPG321QRF-QD .

. Optix MPG321UR-QD: Resolución 4K.

Todas ellas con tecnología de puntos cuánticos. Es muy poca, eso sí, la información que han dado en esta presentación sobre ellos, pero no te preocupes, ya que la ampliaremos en MuyComputer más adelante.

No obstante, el protagonismo se lo han llevado las pantallas curvas, concretamente dos modelos:

Artymis 273CQR-QD

Artymis 273CQRX-QD

Por supuesto, también emplean puntos cuánticos, y gracias a las mejoras de software llevadas a cabo por MSI, la calibración de color es más precisa. Y esta mejora no es casual, pues pocos minutos antes, en la presentación, se ha hablado de Windows 11 y sus mejoras para los gamers, más concretamente DirectStorage y Auto HDR.

Ahora bien, si hay una tecnología candente hoy en día en lo referido a pantallas, a nadie le cabe duda de que es Mini LED. Y para no dejarlo de lado, MSI ha trabajado con AUO para crear el monitor MEG Artymis 341 Mini LED, una impresionante pantalla curva de 34 pulgadas con proporción de aspecto 21:9 basada en esta tecnología de panel. Es compatible con HDR1000, puede alcanzar un brillo de 1.000 nits y su relación de contraste es 1.000.000:1. Llegará al mercado en 2022.

Pero no han acabado aquí las novedades de MSI en lo referido a monitores. La firma taiwanesa todavía se guardaba una sorpresa para una audiencia muy concreta: los gamers que emplean consolas de última generación. Para tal fin, MSI ha colaborado con Microsoft y, fruto de ese trabajo, la compañía ha diseñado el Optix MPG321UR-QD Xbox Edition, una pantalla con resolución 4K, una tasa de refresco de 144 hercios y compatible con HDR600. Además, gracias a KVM 3.o, es posible emplear el mando de Xbox para realizar ajustes en el monitor.

También se han mencionado, pero sin revelar ningún detalle al respecto. MAG Trident X y MEG 551 OLED (que, como podemos deducir por su nombre, será una pantalla OLED de 55 pulgadas) optimizada para gaming.

Los últimos minutos de la presentación de MSI han dejado un tanto de lado el gaming (aunque no del todo), dedicándose a dispositivos multipropósito… que entre otros usos también se pueden utilizar para jugar. Este segmento se ha iniciado con los PC de MSI con procesadores de la duodécima generación. En este punto hemos visto los AIO Modern AM242 y AM272, así como las CPU PRO DP21 y PRO DP130.

A continuación ha llegado el momento del Summit MS321 UP, un AIO con una pantalla más que destacable, capaz de representar el 95% del espacio de color DCI-P3 y el 136% del espacio sRGB, y que gracias a un sensor de iluminación ajustará automáticamente el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno. Además, cuenta con cancelación activa de ruido, en caso de que vaya a ser empleado para mantener videoconferencias.

Otra interesante novedad son los monitores de la serie MSI Modern, que cuentan con múltiples tecnologías para ser empleados durante bastantes horas seguidas sin generar fatiga visual, al eliminar los molestos efectos de flickering y reduciendo la luz azul. Cuentan con certificación TÜV a este respecto. Además, para adaptarse a todas las necesidades, pueden ser empleados con cuatro orientaciones distintas.

Y el cierre ha llegado con una nota de color, y es que los monitores Modern MD241 estarán disponibles en una serie de colores, entre ellos, el Modern MD 241 Ultramarine, con un azul oscuro a la vez discreto y elegante, que apunta a encajar bien en prácticamente todos los entornos.

Más información: MSI