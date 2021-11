Telegram: suscripciones para evitar la publicidad

Empezaré diciendo que, con diferencia, el modelo de inserciones publicitarias de Telegram me parece el menos intrusivo y más respetuoso con el contexto y con el usuario de los que he visto nunca. Es cierto que, de momento, su despliegue se encuentra en fase beta, pero si a algo nos tiene acostumbrados la política de comunicación de Telegram, es a ser tremendamente transparente. Si dicen que algo se hará de una manera, todo apunta a que realmente será así.

Y ya cuando te hablamos del debut de esta función, te adelantábamos que algo a lo que se le estaba dando vueltas era a la posibilidad de buscar un modelo mediante el cual los usuarios pudieran evitar ver la publicidad. En dicho texto, recordarás, una de las posibilidades que planteamos era un modelo de suscripción, y ahora Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, nos ha dado la razón en una publicación en la que nos pone en la pista de aquello en lo que están trabajando.

Son dos los grandes puntos de dicha publicación, y ambos resultarán de lo más interesante para aquellos usuarios (ya sean miembros de grupo o administradores de los mismos) que se oponen a cualquier inserción publicitaria en el servicio. Recordemos que, en su debut, solo los grupos con más de 1.000 usuarios, pueden mostrar anuncios, y que según la compañía, los ingresos generados por los mismos serán compartidos por Telegram y por los creadores de dichos grupos (si bien no sabemos en qué proporción).

En cualquier caso, en la primera parte del mensaje Durov confirma que los usuarios podrán desactivar los anuncios, y que están trabajando en una función de suscripción para tal fin. De este modo, aquellos que opten por realizar un pago mensual, además de apoyar económicamente a la plataforma, ya no tendrán que ver los anuncios.

De momento no hay más información: no sabemos cuándo llegarán las suscripciones, cuál será su precio y, además, si hablamos de una suscripción «general» a Telegram, que elimine la publicidad en todos los canales o, por el contrario, suscripciones individuales a cada canal en el que no queramos ver publicidad. Y aunque cabe desea que la opción que prime sea la primera, el compromiso de Telegram de que parte de la recaudación se dirija a los creadores de los grupos nos puede hacer pensar que vayan a decantarse por la segunda.

Este modelo es, por ejemplo, el que emplea Twitch. El acceso a sus directos es libre (ni siquiera tienes que estar registrado en la plataforma), pero verás publicidad en todos aquellos canales en los que no seas suscriptor. Ahora bien, a este respecto la plataforma también cuenta con Twitch Turbo, una suscripción mensual que elimina la publicidad de todos los canales, si bien no nos proporciona los beneficios específicos de las suscripciones en cada uno de ellos.

Este podría ser un buen modelo para Telegram, y me refiero a adoptar las dos posibilidades. De este modo, unos usuarios podrían apoyar de manera específica a determinados canales, haciendo que parte de su suscripción vaya dirigida a los mismos, y otros podrían optar por una suscripción general, para no ver publicidad en ningún canal y, al tiempo, apoyar económicamente a la plataforma.

El segundo anuncio también es muy interesante, pues indica que los administradores podrán desactivar los anuncios en sus canales para todos los usuarios. Y este es un control que no he visto en ninguna otra red social ni servicio de este tipo del alcance que tiene Telegram. Todavía está por aclarar el modo en el que se implementará esta posibilidad de bloqueo, pero su simple planteamiento ya me parece algo más que destacable.

Ayer mismo te hablamos de las nuevas funciones que llegan con la nueva versión de Telegram y, si eres usuario del servicio, ya estarás acostumbrado a ver cómo cada poco tiempo nos encontramos con nuevas posibilidades en el mismo. Esto nos invita a pensar que este nuevo modelo de suscripción, así como la posibilidad de bloquear la publicidad, no deberían hacerse esperar demasiado. Es más, incluso hay voces que su debut podría producirse este mismo mes, y en todo caso antes de que finalice 2021. Estos plazos me parecen un poco forzados, pero bueno, con Telegram nunca se sabe.