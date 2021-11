Telegram te pone fácil encontrar la multimedia compartida

Se acaba de lanzar una nueva versión de Telegram y haciendo honor a los habituales vaivenes de lo que se supone que es un servicio de mensajería, pero que en realidad abarca bastante más, la presente actualización gira principalmente en torno al área de… productividad.

Productividad, sí señor, y es que una de las caras más interesantes de Telegram se enfoca en la productividad, por ejemplo permitiendo almacenar todo tipo de archivos en la nube, compartidos con otros o no, lo que tiene su vertiente oscura, pero también la contraria, razón por la cual Telegram es una herramienta cada más apreciada en el entorno laboral.

Pero de nada vale la potencia sin control y de eso va la nueva versión del Telegram móvil: «desplazamiento a hipervelocidad y vista de calendario para la multimedia compartida«, indican en el anuncio oficial, lo que se traduce en la posibilidad de navegar rápidamente a través de la página de multimedia compartida donde se muestran las fotos, videos, archivos y música compartidos con uno mismo, con otro usuario, con grupos, etc.

El cambio más destacado se encuentra en el apartado de «media», ya que ahora es posible desplazarse de manera casi inmediata arrastrando la nueva barra de fechas, al estilo de las que incluyen los gestores de fotografías, así como utilizar el gesto del pellizco para aumentar o disminuir el zum sobre la rejilla de contenidos. Puedes hacerte a la idea de cómo funciona con la siguiente imagen.

A su vez, Telegram ha implementado una nueva vista de calendario para encontrar los contenidos compartidos por fechas, con previsualizaciones de las imágenes o vídeos los días en los que se ha guardado alguno. Por último, Telegram permite filtrar el tipo de medios compartidos para que se muestren solo las fotos, los videos o ambos.

Otras novedades de Telegram incluyen la mejora del control con los enlaces de invitación a grupos, numerosos cambios para la aplicación para iOS, incluyendo los temas de chat globales que ya se introdujeron en Android, comentarios en archivos de medios, ajustes actualizados y más.

En resumen, Telegram crece en funcionalidad, como viene siendo habitual con cada nueva actualización que se lanza. Aunque en esta ocasión se centran en la productividad, y no en la difusión, hablando de lo cual… ¿te has suscrito ya ah canal de MC en Telegram o todavía no? ¡Dale, que es gratis y muy cómodo!