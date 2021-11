WhatsApp prueba una función de comunidades

2021, un año de lo más intenso para WhatsApp. Y es que ya lo hemos comentado otras veces estos últimos meses, sus responsables finalmente parecen haberse dado cuenta de que llevaban bastante retraso con respecto a otros servicios en lo referido a funciones. Y es que pese a ser el rey indiscutible de los servicios de mensajería instantánea en lo referido a volumen total de usuarios, sin embargo retrocede bastantes posiciones en la lista cuando hablamos de funciones.

2021 es, no obstante, el principio de unos planes que se adivinan bastante ambiciosos, y que podrían hacer que en no mucho tiempo WhatsApp ya esté en condiciones de competir seriamente con sus rivales en este punto. Desde las respuestas con reacciones o, por fin, las facilidades para transferir el histórico de una cuenta entre Android e iOS (y viceversa, claro), hasta el esperado modo multidispositivo o las imágenes autodestruibles, por citar solo cuatro ejemplos, no parece que los desarrolladores de WhatsApp estén disfrutando de demasiado tiempo libre este año.

Y 2022 apunta en la misma dirección, es decir, a que también veremos debutar nuevas funciones, con las que el servicio seguirá intentando plantarle cara a una competencia cada vez mayor, y que tiende a verse beneficiada cada vez que el servicio de Facebook tiene algún fallo o comente algún error. Y es que, según podemos leer en WABetaInfo, los desarrolladores de WhatsApp estarían trabajando en una función de comunidades, que daría a los administradores la posibilidad de crear una comunidad para agregar varios grupos.

Este modelo permitiría crear estructuras al estilo de las de los servidores de Discord, que a su vez se organizan en canales (que en este caso serían los grupos dentro de la comunidad), en los que los usuarios pueden comunicarse entre sí participando en una conversación de carácter general. Lo que no está claro de momento es si un usuario podría formar parte solo de alguno de los grupos, sin tener que sumarse a toda la comunidad en la que están integrados.

Para distinguirse de los chats grupales de WhatssApp, según WABetaInfo las comunidades (y claro, los grupos integrados en las mismas) contarían con un diseño parecido pero no similar. La diferencia mencionada por este medio es que los íconos de la comunidad serán cuadrados con esquinas redondeadas, frente a los clásicos iconos circulares de las conversaciones y los chats grupales del servicio.

El acceso a las comunidades de WhatsApp, al menos en su estado de desarrollo actual, será a través de una invitación remitida por los administradores de la comunidad. Queda la duda de, si al igual que ocurre en Telegram, será posible generar un enlace de acceso que se pueda difundir por cualquier medio, y que permita a los usuarios unirse con el mismo.