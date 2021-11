Samsung Galaxy S21 FE: ¿Unpacked el 4 de enero?

Lo único que podemos afirmar con rotundidad, con respecto al Samsung Galaxy S21 FE es que se está haciendo de rogar. Y es que en las últimas semanas hemos pasado de los rumores que apuntaban a su presentación en la segunda parte del Unpacked, lo que como ya recordarás finalmente no ocurrió, a los que ahora señalan que su debut se producirá en el próximo CES 2022, entre el 5 y el 8 de enero, algo que podría tener bastante sentido.

Sin embargo, cuando ya pocas novedades esperábamos al respecto, Jon Prosser nos ha sorprendido con una nueva filtración, que si bien no supone un enorme cambio con respecto a lo que ya esperábamos, si supone una diferencia llamativa, y que por lo tanto merece ser tenida en cuenta y analizada. Y es que, según el popular filtrador, el Galaxy S21 FE no verá la luz durante el CES, sino en un evento Unpacked que tendrá lugar el 4 de enero, es decir, un día antes del comienzo de la feria tecnológica de Las Vegas.

Esto resulta llamativo pues, como ya te contamos hace solo unos días, otros medios afirmaban con rotundidad que la presentación del Samsung Galaxy S21 FE tendría lugar en el CES. Sin embargo, el historial de acierto de Prosser nos hace dudar un poco sobre la seguridad mostrada por dichos medios. Y es que además la fecha no es el único dato que podemos ver en el tweet de Prosser, en el que también nos cuenta que no habrá opción de reserva, y que el teléfono saldrá a la venta justo una semana después, el 11 de enero de 2022.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…

EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022

Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022

🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs

— Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021