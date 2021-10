La publicidad llega a Telegram, pero con límites

Tal y como habían adelantado desde el propio servicio, Telegram comienza a poner en marcha sus planes de monetización y el primero de ellos en dejarse ver es, como era de esperar, la inserción de anuncios, por el momento solo en los canales públicos de la plataforma.

Según ha dado a conocer la compañía, la publicidad llega a Telegram, pero acotada por todos lados, tanto en la forma como en el fondo como en dónde irá esa publicidad, que dicho así puede sonar a cualquier cosa, pero al menos en su primera iteración se reduce a lo que podríamos llamar -de hecho, así lo llaman- como mensajes patrocinados, al más puro estilo de Twitter.

La particularidad de estos mensajes patrocinados es que solo se podrán insertar en canales públicos con más de mil seguidores y deberán guardar una proporcionalidad «de uno a muchos», es decir, no se podrá abusar ni rebasar un límite. Asimismo, estos mensajes no podrán redirigir a un sitio web externo, única y exclusivamente a otros canales de Telegram.

Otra peculiaridad de los mensajes patrocinados de Telegram es que podrán basarse en el contexto del canal en cuestión, pero no en la actividad del usuario o en la plataforma, por lo que no se rastreará la actividad del usuario para generar publicidad dedicada, algo que se daba por supuesto a tenor del enfoque de Telegram, pero que especifican por si acaso.

A modo de ejemplo se me ocurre poner el canal de MC en Telegram, desde donde más de 4.000 usuarios siguen todo lo que publicamos puntualmente (¿todavía no estás suscrito? ¿A qué esperas?). Pues bien: si algún día ves aparecer anuncios, o sea, mensajes patrocinados, ten en cuenta que nunca serán nuestros, pero tendrán que ir de tecnología.

Por otro lado, aunque los canales no podrán elegir qué anuncios se muestran, Telegram sostiene que compartirá los ingresos con los propietarios. Y un último detalle curioso que también recuerda mucho a Twitter: los mensajes patrocinados tendrán un límite de 160 caracteres, lo justo para soltar un mensaje con gancho con el que atraer al usuario.

Eso sí, no esperes que de repente los canales que sigues en Telegram se llenen de mensajes, porque a las limitaciones señaladas se le suma en hecho de que esta característica se encuentra por ahora en fase beta y no está disponible para todo los canales potencias. Para más datos acerca del sistema de publicidad de Telegram, esta página de ayuda con toda la información.

La pregunta para quienes odian la publicidad es, ¿podrán evitarla los usuarios? Pavel Durov, fundador de Telegram, dijo en su momento que sí, que habrá esa posibilidad, pero sin matizarlo. ¿Quizás algún tipo de suscripción? Habrá que verlo. Telegram tiene otros planes de monetización de su servicio, incluyendo funciones premium para empresas y usuarios avanzados, de manera que podría tratarse de un ‘paquete’.

En todo caso, si eres de los que usan Telegram y te gustan sus políticas de privacidad, pero esto de los anuncios no te gusta… Plantéatelo, porque lo que no es normal es que exista un servicio de este tipo, con almacenamiento ilimitado que se usa para el bien y para el mal, y que no cuesta nada. Porque alguien está pagando lo que tú no pagas, no lo dude.