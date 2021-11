El Apple I es, sin duda, uno de los grandes fósiles de la informática. Este ordenador personal fue presentado en 1975, pero no llegó al mercado hasta 1976. Esto lo convierte en uno de los primeros ordenadores personales de la historia, y fue el primero que utilizó un microprocesador con una conexión para teclado y monitor. El responsable de esta genialidad fue Steve Wozniak, quien lo diseño y lo fabricó a mano.

Su precio de venta fue curioso y provocativo al mismo tiempo, ya que aterrizó en el mercado de la época con un coste de 666,66 dólares. Teniendo en cuenta los desafíos que debía afrontar una, por entonces, humilde Apple, solo pudieron fabricar un total de 200 unidades del Apple I, una cantidad ínfima que unida al tiempo que ha pasado desde su lanzamiento nos ayuda a entender por qué solo quedan unas pocas unidades funcionales.

Cuando hablo de informática retro, y de tecnología retro en general, siempre tengo la mente abierta. Al final, el valor de un «fósil tecnológico», o de un trozo de la historia viva de la informática, como queráis llamarlo, depende de muchos factores: su antigüedad, su estado de conservación, sus posibilidades funcionales, su rareza, su importancia dentro de la historia de la tecnología y de lo que cada comprador esté dispuesto a pagar. Si ponemos todo esto en mente, nos daremos cuenta de que el Apple I tiene, por mérito propio, un gran valor, y es toda una reliquia.

El Apple I se ha vendido por 400.000 dólares, ¿es un precio razonable?

Ese es el valor que ha alcanzado la unidad que vemos en la imagen en una subasta celebrada recientemente. Si nos preguntamos si ese precio es razonable, creo que no podremos llegar a una conclusión que guste a todo el mundo. Personalmente, y teniendo en cuenta su importancia, su escasez y lo que representa en la historia de la tecnología, creo que es un precio «bajo», una opinión que, de hecho, es perfectamente sensata si comparamos esos 400.000 dólares con los más de 900.000 dólares que alcanzó el Apple I en otras subastas anteriores.

La unidad del Apple I subastada por 400.000 dólares es, además, una de las pocas que se comercializaron como un kit completo, lo que significa que viene en una carcasa de madera y viene con un teclado completo, como se puede ver en la imagen adjunta. Si tenemos en cuenta que solo se ensamblaron alrededor de 50 unidades del Apple I, y que se estima que solamente quedan unas 20 unidades totalmente funcionales, creo que es más fácil entender por qué esos 400.000 dólares me parecen un precio «razonable». No, yo no pagaría ese dinero por el Apple I aunque lo tuviera, pero entiendo que un amante de la tecnología, y de lo retro, con el dinero suficiente esté dispuesto a hacerlo.

Por otro lado, no debemos olvidar que, más allá del valor histórico que tiene este fósil, nos encontramos también ante una inversión. Como hemos dicho, solo quedan unas 20 unidades funcionales del Apple I, y con el paso del tiempo es probable que esa cifra se acabe reduciendo, algo que, al final, hará que su valor aumente de forma considerable. Sí, con esto quiero decir que la persona que lo ha comprado por 400.000 dólares no debería tener problema para venderlo por mucho más dinero dentro de unos años.