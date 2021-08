Hablar del Apple I es hablar de un hito en la historia de la informática o, para ser más exactos, del salto de la informática de las grandes instituciones a las oficinas y los hogares. No fue el único, por supuesto, ni tampoco el primero (ese puesto se le reconoce al Kenbak-1, de 1970), pero sí que es uno de los más icónicos, además de dar el pistoletazo de salida a la historia de Apple, una de las tecnológicas más reconocidas e influyentes de la historia.

No era un dispositivo especialmente barato para la época, su precio de salida a la venta fue de 666,666 dólares y, manualmente claro, se fabricaron 200 unidades. Hablamos de la placa, claro, para poder emplearla todavía había que adquirir un carcasa, fuente de alimentación, switch de encendido, teclado y, claro, una pantalla. ¿Soportes de almacenamiento externo? Todavía tendría que pasar un tiempo hasta que Apple vendiera una interfaz que permitía conectar un lector de cintas de cassette al Apple 1.

La clave está, claro, en la cantidad de placas del Apple I que Steve Wozniak hizo con sus propias manos. Steve Jobs también tenía conocimientos de electrónica, pero nada que ver con el talento natural de «Woz» para esos cacharros que, por aquellos tiempos, se fabricaban en garajes. 200 unidades que, como ya hemos contado anteriormente, se han convertido en un ítem de lo más valorado por coleccionistas, que desean tener en sus colecciones, ya sean públicas o particulares, un dispositivo tan icónico.

Y estas personas están de enhorabuena, puesto que en unos días se iniciará una subasta que no dejará indiferente a los amantes de la historia de la informática y, especialmente, a los de Apple, puesto que cuenta con una enorme lista de objetos de lo más llamativos y que van mucho más allá del Apple I que, no obstante, es una de las estrellas de esta subasta. También hay algunos que no están relacionados con Apple, pero la mayoría, sea por una u otra razón, tienen mucho que con la historia de los de Cupertino.

El elemento clave de la subasta es, sin duda, el Apple I que, según vemos en la web, tiene una puja mínima de 50.000 dólares. Según la descripción el ordenador está operativo e incluye pruebas originales del manual de funcionamiento y otra documentación. Además, y personalmente entiendo esto como un valor añadido, es un equipo que ha sido propiedad de Roger Wagner. ¿De quién hablo? «Roger Wagner didn’t just read the first book on programming the Apple computer – he wrote it.”, así lo identifica Steve Wozniak.

¿Y qué es todo lo que incluye este Apple I que será subastado próximamente?

El set incluye:

• placa Apple-1 original, marcada con el código RS «01-0068».

• Interfaz de cassette original de Apple (ACI) con manual.

• teclado Apple II original con adaptador de cable Apple I.

• Cassettes Apple I con el intérprete de Basic.

• Grabador / reproductor portátil de cassettes Panasonic RQ413S.

• Monitor Taxan KG-12NU-Y de 12 pulgadas.

• Adaptador de tarjeta CFFA1-CF para Apple-1

• Once páginas de prueba originales para el Manual de funcionamiento de Apple I de la colección del tercer cofundador de Apple, Ron Wayne, cada una firmada por Wayne.

• Réplica del manual de funcionamiento de Apple I firmado por Steve Wozniak.

Como puedes ver, se trata de una pieza singularmente atractiva para cualquier coleccionista. No obstante, hablamos de una subasta mucho más amplia y en la que se pueden encontrar otras piezas dignas de mención, y que a muchos nos gustaría poder tener en propiedad. La mala noticia es que si 50.000 dólares te parece muy caro, será mejor que te prepares, pues con total seguridad las pujas dispararán su precio, como ya hemos visto en el pasado.

Mucho más que un Apple I

El ejemplo más claro de ello, para mi gusto, es un Altair 8800, en cuyo interior encontramos un procesador histórico, el Intel 8080, otro elemento clave en el pistoletazo de salida para el salto de la informática a hogares y oficinas. Dos cosas se dicen del Altair 8800. La primera es que, sin él, muchos pioneros, como Jobs y Wozniak, no habrían dado el salto. Y también que fue la máquina que hizo que Bill Gates y Paul Allen vieran un nicho de mercado en el software y crearan Microsoft. Su precio de salida será de 500 dólares.

Pero aún hay más historia. ¿Recuerdas que hace unos meses te hablamos de una subasta del ratón diseñado por Douglas Engelbart? El primer ratón de la historia, y uno más de los elementos de un momento tan histórico como la conocida como La Madre de todas las Demos. Pues en esta subasta podrás encontrar dos prototipos, que además en este caso no tienen el cable cortado. El precio de salida es de 2.500 dólares.

¿Sabes cuál fue el primer producto de consumo en incorporar un microprocesador? Pues para muchos fue la calculadora Busicom 141-PF, de 1971, y el chip que se encargaba de darle vida fue también el primer procesador diseñado por su fabricante. Hablo, claro, del Intel 4004. Con este integrado Intel dio un primer paso histórico. En la subasta podrás pujar por una placa de dicha calculadora con el Intel 4004, y que tiene un precio de salida de 200 dólares.

Más cercano en el tiempo, pero igual pionero en su campo, encontramos también un Magnavox MX 2020P, un teléfono portátil vía satélite de 1989. Piensa que hablamos de conectividad inalámbrica vía satélite a finales de los ochenta, cuando incluso la telefonía móvil «normal» todavía tardaría unos años en empezar a popularizarse. Además, no creas que solo servía para comunicaciones de voz, también ofrecía fax, télex y datos desde cualquier parte del mundo.

Se podía conectar a ordenadores, repetidores de radio y dispositivos de cifrado. Además tenía un diseño todoterreno, a la altura de los smartphones rugerizados de hoy en día: soportaba temperaturas de +60 a – 40 grados centígrados y toleraba lluvia, nieve y arena. No pierdas de vista su aspecto, no te dejará indiferente, y su precio de salida es de tan solo (sí, me parece baratísimo) 200 dólares.

Estos son, en mi opinión, los elementos más destacables de la subasta. Sin embargo, y como comentaba al principio, hay otros muchos elementos, más allá del Apple I, que harán las delicias de los coleccionistas interesados especialmente en Apple. Veamos qué más elementos se subastan:

Apple II con monitor y periféricos.

Apple Lisa.

Prototipo de un Apple IIc.

Monitor Apple (fabricado por Sanyo) de 1978.

Disquetera para Apple II firmada por Steve Wozniak.

Apple Mouse firmado por Steve Wozniak.

Pack de cuatro cintas de cassette originales con software de Apple.

PDA Apple Newton.

Pack de software para NeXSTEP firmado por Steve Jobs.

Prendas de Steve Jobs.

Ejemplar del número 1 de MacWorld firmado por Steve Jobs y Steve Wozniak.

Varios documentos y objetos firmados por Steve Jobs, Steve Wozniak y/o Ronald Wayne (el tercer cofundador de Apple), desde los esquemas del Apple I hasta una pelota de beisbol.

Documentación y material promocional de Apple.

Libro de John Sculley firmado por él mismo.

Como puedes ver la lista es enorme, y merece la pena dedicar unos minutos a ver todo el contenido de la subasta (click aquí para verlo). Como podrás comprobar, hay varios ítems cuyo precio parte de los 200 dólares, como el Apple Newton, por lo que podrían ser accesibles para muchos aficionados con un presupuesto limitado. No obstante, no hay que olvidar que hablamos de una subasta y que, por lo tanto, los precios pueden subir como la espuma.

Aún así, para quien pueda permitírselo, me parece una oportunidad excepcional para hacerse con algunos dispositivos históricos. Evidentemente el Apple I encabeza la lista, pero personalmente el Altair 8800, los ratones de Engelbart y el predecesor de los smartphones de Magnavox también me parecen de lo más destacable. Por no hablar de la placa de la calculadora con el primer microprocesador de Intel. Auténticas joyas de una historia que cambió nuestras vidas.

Un cambio que ya adelantaba Steve Jobs precisamente en uno de los documentos que forman parte de la subasta (un manual del Apple II), y que dice lo siguiente:

«Julian,

Your generation is the first to grow up with computers.

Go change the world!

Steve Jobs, 1980

Mike Markkula, 1980″

Cuanta razón llevaba, cuanta razón.

Imágenes: RR Auction