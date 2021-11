Discord pausa la llegada de los NFT tras el rechazo de la comunidad

A comienzos de este semana, comenzaron los rumores de que Discord estuviese preparando la posible llegada de los NFT (o Non Fungible Tokens), como método de pago para su plataforma de comunicación. Sin embargo, parece ser que Discord no tiene ningún plan inminentes para agregar este tipo de integraciones, tal y como ha detallado su CEO Jason Citron.

Todo comenzó este lunes con un tweet que Citron compartió respondiendo a un mensaje del inversionista Packy McCormick, en el que incluía una captura de pantalla de una compilación inédita de Discord con integraciones a MetaMask y WalletConnect, dos aplicaciones de billetera de criptomonedas.

Y es que su corto y aparentemente inofensivo mensaje de «Probablemente nada«, no era otra cosa que una mención discreta a la comunidad de NFT, vaticinando la posible inclusión de estos métodos de pago digitales tan controvertidos actualmente.

Sin embargo, su tweet se convirtió rápidamente en un imán para cientos de estos usuarios en contra de los NFT, al igual que sucedió en el caso de Epic o Steam, llenando las redes sociales de «amenazas» de abandonar la plataforma de comunicación si finalmente la compañía agregaba estas integraciones criptográficas. «No puedo esperar para decirles a mis amigos que Discord está alentando esquemas piramidal es a costa del medio ambiente, y persuadirlos de cancelar sus suscripciones de Nitro y usar plataformas de la competencia”, dijo un usuario de Twitter, resumiendo de manera concisa los sentimientos de muchos otros de Discord.

Una multitud de quejas que sin duda no han pasado inadvertidas, habiendo vuelto a publicar Citron una nueva aclaración sobre el mismo hilo de Twitter, asegurando que «no tienen plan actualmente para desarrollar este concepto internamente«.

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we’re focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon.

