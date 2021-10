Valve expulsa los juegos con NFT o criptomonedas de Steam

O lo que es lo mismo, Valve ha expulsado de Steam todo aquel juego que contenga trazas de tecnología de cadena de bloques, lo que en inglés se denomina como blockchain. En el sector de los juegos, sin embargo, esto significa criptomonedas o NTF, dos elementos muy de moda, cada cual con sus propias consideraciones.

No vamos a explicar ahora qué es el blockchain, las criptomonedas o los NFT porque se trata de elementos habituales en el mundo de Internet, pero sí vale la pena mencionar que en su conjunto todo está relacionado con el cifrado y la validación de datos para asegurar su autenticidad… con muchos matices todo, porque mientras que las criptomonedas tienen un propósito concreto y la tecnología de cadena de bloques se aplica para acreditar las transacciones, lo de los NTF (por Non Fungible Token) es un mundo aparte.

En común tienen que su valor es el que perciben los interesados. Como sucede con las divisas en curso, pero sin organismos reguladores. Así, puede que en efecto un NFT como el de Charlie Bit My Finger no valga absolutamente nada, pero si alguien está dispuesto a pagar por ello una barbaridad y otros tantos lo apoyan, es decir, están pro la labor de sumarse a una puja o similar… Pues resulta que Charlie Bit My Finger vale un pastizal.

Y eso es lo que quiere evitar Valve que suceda en Steam: que se genere un mercado negro relacionado con NFT o criptomonedas que pueda tener un valor en el mundo real. Cosa que ya sucede con elementos de Steam, como las propias colecciones de juegos de los usuarios y otros contenidos, pero que en el caso que nos ocupa podría dispararse hasta la locura, como ya ha sucedido en otros ámbitos.

Pero ¿cómo se come exactamente eso de los NFT o criptomonedas en los juegos de Steam? De diferentes maneras: desde juegos que pueden generar NFT como recompensa para los jugadores que antes los completen o que consigan las puntuaciones más altas, a transacciones con criptomonedas que puedan extenderse al mundo real a través de carteras virtuales. Todo eso ya existe y seguirá haciéndolo, pero ningún juego que incluye este tipo de cosas podrá formar parte del catálogo de Steam, la tienda de juegos para PC más popular de Internet.

Y en otras tiendas, ¿cómo funcionará este asunto? Se sabe que en Epic Games Store no están por la labor de intervenir, al menos por el momento, lo cual tampoco es una sorpresa, ya que por norma se mueven en oposición constante a la que es su gran competencia.