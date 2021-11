Playdate, la mini-consola con manivela se retrasa hasta 2022

Presentada por primera vez bajo un proyecto de crowdfunding en 2019, estaba previsto que las primeras unidades de la Playdate, esta curiosa consola portátil controlado a través de una manivela para avanzar o retroceder en los juegos, llegasen a finales de este año. Sin embargo, a las malas previsiones de PS5 y Switch, y los retrasos de Steam Deck, se suma ahora esta mini-consola, que trasladará la entrega de sus primeras unidades hasta 2022.

Sin embargo, hay un lado positivo en esto, y el que al menos en esta ocasión no se trata de un problema relacionado con la escasez de chips. La compañía anunció el retraso el jueves, atribuyéndolo a un problema «crítico» de la batería que descubrió al final del proceso de fabricación de las primeras 20.000 unidades de producción de la consola. “Hicimos la difícil y costosa decisión de reemplazar todas nuestras baterías existentes por otras nuevas de un proveedor de baterías totalmente diferente”, compartía Cabel Sasser en el comunicado oficial de la compañía.

Hi! If you’ve pre-ordered a Playdate, check your email for a copy of the «Playdate Owner’s Update #1».

There’s bad news (a battery tragedy means Late 2021 units are now Early 2022, see email for your timing) but also good news (Pulp+SDK release dates!!)

Thanks for reading it. pic.twitter.com/03BUolZetY

— Playdate (@playdate) November 11, 2021