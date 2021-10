La semana pasada Valve anunciaba su medida de expulsar y prohibir la presencia de juegos que contuviesen algún indicio de tecnología blockchain, eliminando así todos aquellos juegos que hacían uso de métodos de pago alternativos como las criptomonedas o los NTF, dos elementos muy de moda actualmente. Así pues, desde Epic Games no han tardado en entrar en el tema, haciendo una declaración pública para el llamamiento a estos editores.

Tal y como ha compartido Tim Sweeney, el CEO de Epic Games en sus declaraciones para The Verge, su compañía no está interesada en trastocar las actuales normas de su tienda, asegurando así que aclarará las reglas mientras trabaja con los desarrolladores para comprender cómo planean usar la tecnología blockchain en sus juegos.

De hecho, Sweeney tuiteó algunos pensamientos adicionales tras la publicación de esta historia, ofreciendo su bienvenida a la “innovación en las áreas de tecnología y finanzas”, sugiriendo que el blockchain no tiene por que ser intrínsecamente bueno o malo.

As a technology, the blockchain is just a distributed transactional database with a decentralized business model that incentivize investment in hardware to expand the database’s capacity. This has utility whether or not a particular use of it succeeds or fails.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021