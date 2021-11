Citröen e-Space Tourer, destinos

Antes de empezar… ¿alguien quiere salir? Steve Rogers (Capitán América: El soldado de invierno, 2014)

Ha vuelto. Intento ignorarlo como de costumbre, intento concentrarme en el sonido de los esquís rozando sobre la nieve mientras bajo por la colina. Intento sumergirme en la blancura sobre la que me deslizo a toda velocidad, en la nube de polvo inmaculado que levanto al girar, huir dejando que la mirada se pierda en el azul intenso del cielo despejado recortado por las cimas de las montañas manchadas de vegetación. Pero vuelvo a notar esa presión sobre mis hombros, esa sombra justo fuera del alcance de la vista. Y el olor a tabaco de pipa que se cuela por debajo del pasamontañas. El tabaco que fumaba mi abuelo. Puedo notar el peso de su mirada de desaprobación, noto su amarga y profunda desilusión. Y duele. Le nombré cada vez que recogía un premio. Pagué los tratamientos más caros para intentar salvarle. Pero no he sido la persona que él quiso que fuera. Y se marchó con ira. Desde entonces el abuelo sigue mis pasos. Está sobre mi y así lo siento cada hora del día, pero sobre todo cuando estoy solo. Como ahora.

Me agacho para coger velocidad apoyando el pecho sobre las rodillas, me adentro en la mancha de abetos esquivándolos al último momento, intentando que la adrenalina borre la presencia de mi abuelo. Pero no me abandona. Y entonces empiezo a escuchar su voz en susurros. Palabras llenas de ira que no alcanzo a entender. Los ojos se me llenan de lágrimas al sentir el desprecio de esas palabras sin sentido. El odio de mi abuelo envuelto en el olor de su pipa. Rocas tras los árboles. Árbol, nieve, roca… Siento que estoy en el aire y el cielo de repente está debajo de mi. Luego todo se tiñe de blanco. Un dolor fuerte en el costado. Sabor a sangre y frío. Mi pierna derecha no está en una postura natural. Intento moverme pero la pierna no me responde. Uno de los bastones ha desaparecido y con él el guante. Entra frío por esa mano. Saco la cabeza de la nieve y miro a mi alrededor. Detrás de las rocas el humo sube y se diluye en el cielo. El sonido de una alarma. Explosiones que no puedo ver. Y la voz de mi abuelo que ahora sí logro entender: «te lo dije».

En ocasiones en lo que respecta a la movilidad no hay más remedio que encomendarse al tamaño, cuanto más grande mejor. Es el caso de familias numerosas o distintas necesidades profesionales como el transporte de objetos y personas. En ese caso las furgonetas o vehículos similares se convierten en una necesidad, pero no por ello es necesario a renunciar a ciertas características, como por ejemplo la motorización eléctrica. Y es que últimamente los fabricantes han ido incorporando motores eléctricos y baterías a su gama de vehículos de transporte.

Modelo analizado Citröen e-Space Tourer Motor y acabado Talla XL 75 kWh Business Potencia 136 CV Velocidad máxima 130 Kmh Aceleración o-100 13,1 s Largo/ancho/alto 5309/1920/1900 mm Potencia máxima RPM 136 CV Par máximo Nm/RPM 260 Nm Caja de cambios automático Web https://www.citroen.es/ Precio 47.285 euros

Es el caso del grupo Stellantis y en este caso de Citröen, que dentro de su gama Space Tourer ha incorporado la posibilidad de elegir modelos con motor eléctrico como el que hemos tenido la ocasión de probar. En nuestro caso hemos tenido a nuestra disposición el modelo Citröen e-Space Tourer tamaño XL que equipaba la bateria de 75KWh, la de mayor tamaño, y el nivel de acabado Business. Es decir, sobre el papel una furgoneta eléctrica apta para el transporte de personas con una autonomía teórica de 330 kilómetros.

Familia de grandes

La Space Tourer forma parte de la familia de furgonetas del grupo PSA compuesto tambiénpor la Opel Zafira y la Peugeot Partner. Se trata de un vehículo de gran tamaño, supera los 530 centímetros y tiene una anchura de 190 por lo que el aspecto exterior es imponente con una parte frontal amplia en la que destaca el símbolo de la marca y en la que se ha añadido una rejilla intermedia para la entrada de aire que permite la correcta refrigeración de las baterías.

Los faros son también de gran tamaño y se colocan en la parte superior como prolongación del símbolo de Citröen en la rejilla superior. Más abajo el imponente parachoques incorpora la mencionada rejilla de ventilación y más abajo los pilotos de posición. Una gran puerta lateral permite acceder a las plazas delanteras. Este modelo está preparado para acoger nueve plazas y dispone de una puerta corredera amplia para acceder a la parte de atrás. En nuestro caso esta puerta no es eléctrica y por su peso es algo complicada de abrir (en opción puede pedirse con apertura eléctrica).

Las lunas de la parte trasera son tintadas para un mayor confort y privacidad de los pasajeros. El conector de carga se encuentra sobre el paso de ruedas en la parte del conductor. Curiosamente se ha conservado la portezuela del depósito de gasolina sobre el paso de rueda posterior, pero que obviamente en este modelo no realiza ninguna función. En la parte trasera encontramos un gran portón que abre por completo la parte del maletero.

Amplitud

Se trata de un espacio amplio incluso con todas las plazas ocupadas, sobre todo considerando la gran altura del vehículo. Existe una bandeja que podemos colocar para ocultar el equipaje o los objetos que estemos transportando. En el maletero hay luces que facilita su uso cuando sea de noche o en lugares si luz. El portón no es eléctrico pero los brazos hidráulicos facilitan su apertura. El problema para abrirlo es que requiere mucho espacio detrás, cosa que necesitaremos tener en cuenta a la hora de aparcar si vamos a acceder a él. Como opción es posible abrir solamente la luneta trasera para cargar objetos.

El interior es obviamente el punto fuerte de la Space Tourer. Como hemos señalado la puerta para acceder a las plazas delanteras es muy grande lo que facilita mucho el acceso a pesar de la altura del coche. El puesto de conducción nos ha parecido muy cómodo y con todos los mandos al alcance, cosa que a veces no se consigue con vehículos de este tamaño. La postura de conducción es más elevada y erguida que en cualquier otro vehículo lo que facilita la visibilidad a pesar de la imponente parte delantera.

Tres delante

En la parte delantera del modelo que hemos probado pueden acomodarse tres personas. Las dos plazas adicionales pueden resultar algo estrechas para personas de cierto tamaño pero se pueden utilizar sin molestar al conductor pues su butaca es totalmente independiente y se regula por separado. Los acolchados y acabados de los asientos no están al nivel de un turismo pero son lo suficientemente cómodos y en particular el del conductor sujeta bastante bien en las curvas.

Dentro encontraremos gran cantidad de huecos para almacenar objetos con un tamaño considerable. Los acabados son mejores de los que podemos encontrar en un vehículo industrial con plásticos duros pero de buena calidad. El panel de instrumentos es analógico y muestra la información necesaria estándar de velocidad y otros detalles del viaje y además los datos de la batería y del funcionamiento del motor eléctrico. Así podemos ver el nivel de carga de la batería y el estado del motor eléctrico: si está consumiendo o recuperando energía y con cuanta intensidad.

En el display de información y entretenimiento de siete pulgadas podemos ver más información del sistema eléctrico y comprobar, por ejemplo, el consumo realizado mediante una gráfica. También podemos ver una ilustración del vehículo en la que se muestra el estado de la batería. El sistema permite la programación de la carga para poder realizarla en horarios más favorables en cuanto a la tarifa eléctrica que tengamos contratada.

Tres filas

En la parte trasera encontramos dos filas más de asientos. La segunda tiene un acceso muy cómodo ya que el portón deja mucho espacio para acceder al interior. A la tercera fila se accede abatiendo el último asiento de la fila de delante. El acceso no es tan cómodo como para la segunda fila pero más del que podemos encontrar en vehículos más pequeños de siete plazas. Se trata de asientos 2+1, es decir, no se trata de tres asientos independientes sino de dos asientos juntos más otro independiente.

En el techo encontraremos un elemento en el que se ubican las luces que cubren todo lo largo del habitáculo, las salidas de aire para las plazas traseras y unas asas para facilitar el acceso a las mismas. En esta parte trasera los huecos son algo más escasos que en la parte delantera. En general las siete personas de la parte trasera viajarán cómodas, tanto en lo que respecta al espacio para las piernas como en altura ya que la amplitud es muy grande.

En lo que respecta a la conducción lo primero que hay que apuntar es que ésta es muy distinta a la que podemos realizar con un turismo o incluso un SUV de gran tamaño. La suavidad de funcionamiento que aporta la motorización eléctrica de este Citröen e-Space Tourer hacen que la conducción en ciudad sea especialmente cómoda y que se note menos la gran masa que tenemos que mover para desplazarnos. Sobre todo en modo Sport la furgoneta se mueve con bastante agilidad, y el buen sistema de cámaras y radar para las maniobras de aparcamiento facilitan mucho su uso.

La potencia justa

En carretera la potencia (136 caballos) pero sobre todo la buena cifra de par (260 Nm) hacen que la Space Tourer también responda con prontitud, aunque en este terreno la agilidad es menor y se hace notar más no solamente el peso, que es especialmente alto en este modelo con la batería más grande, sino sobre todo la resistencia aerodinámica que hace que el motor tenga que trabajar mucho para mantener velocidades sostenidas. Esto provoca además que la autonomía teoría de 330 kilómetros se vea muy reducida en carretera, más de lo que puede ocurrir con un coche eléctrico con carrocería más estilizada.

Nos ha gustado mucho el tarado de las suspensiones que hace que los viajes sean confortables pero sin perjudicar la estabilidad del vehículo. Éste es un factor clave para un vehículo de esta altura y peso ya que en las curvas podría ser un problema. Sin embargo esta Citröen e-Space Tourer se desenvuelve con bastante soltura en terrenos virados, siempre teniendo más precauciones que las que tendríamos con un turismo o un SUV.

Carga y batería

Hay mucha diferencia de potencia entre los modos de conducción: Normal en la que disponemos de 109 caballos; Eco, que rinde 82 CV y Power en la que el motor entrega 136 CV. Como en otros eléctricos siempre que pisemos a fondo el motor entregará el máximo de potencia. En lo que respecta a la regeneración de energía solamente tendremos dos modos, el de mínima y el de máxima regeneración. En otros vehículos hay más configuraciones a disposición.

En lo que respecta a la batería y a la carga el modelo que probamos disponía de 75 Kwh pero puede adquirirse con una batería más pequeña, de 50 Kwh. Este modelo dispone de carga mediante corriente alterna de 7,4 Kw en monofásico y hasta 11 en trifásico. La carga rápida en corriente continua, fundamental si queremos viajar, se realiza con una potencia de hasta 100 Kw. Esto supone que para cargar de 0 al 80% de la batería de 75 Kwh son necesarios 45 minutos.

Conclusiones

El Citröen e-Space Tourer es un vehículo muy especial. Con el espacio como característica más importante, la incorporación de la motorización eléctrica le da un nuevo sentido proporcionando una capacidad grande de mover objetos y personas con un confort superior y sin contaminación directa. El trabajo de los ingenieros se nota mucho en el buen tacto de conducción de este modelo, tanto en ciudad como en carretera, aunque (a pesar de su tamaño) parece desenvolverse mejor en terrenos urbanos.

Un punto importante es que en coches de este peso y tamaño y con la aerodinámica tan comprometida los consumos se pueden disparar y por tanto disminuir mucho la autonomía. Es algo a tener en cuenta a la hora de elegir la Citröen e-Space Tourer para realizar viajes, aunque la capacidad de carga rápida a 100 Kwh compensa en parte este problema. En cualquier caso se trata de un vehículo muy cómodo y confortable en el que el motor eléctrico aporta una nueva dimensión.