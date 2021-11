El pasado mes de octubre vimos la presentación del Corsair iCUE H150i ELITE LCD, un kit de refrigeración líquida todo en uno que forma parte de la nueva familia de soluciones AIO del gigante estadounidense, y que posiciona directamente en un nivel medio, ya que está por encima del kit Corsair iCUE H100i ELITE LCD, pero por debajo del Corsair iCUE H100i ELITE LCD

Las diferencias entre estos tres kits son muy sencillas y fáciles de entender. El Corsair iCUE H100i ELITE LCD utiliza un radiador de 277 x 120 mm x 27 mm, y cuenta con dos ventiladores Corsair ML120 RGB Elite Series. Por contra, el Corsair iCUE H150i ELITE LCD monta un radiador de 397 x 120 x 27 mm, y viene con tres ventiladores Corsair ML120 RGB Elite Series. El Corsair iCUE H170i ELITE LCD es el más grande de los tres, ya que dispone de un radiador de 450 x 140 x 27 mm, y utiliza tres ventiladores ML140 RGB Elite series.

Sin embargo, los tres kits tienen en común muchas cosas, como por ejemplo la integración de una pantalla IPS de 2,1 pulgadas con resolución de 480 x 4080 píxeles en la bomba, que podemos personalizar totalmente a través de iCUE, vienen con un Commander Core para facilitar la conexión de los ventiladores y el control de estos y de la iluminación LED RGB, y son compatibles con todos los sockets actuales, incluyendo el recién estrenado LGA1700 que utilizan los procesadores Alder Lake-S de Intel.

Durante nuestro análisis de los procesadores Intel Core i5-12600K y Core i9-12900K tuvimos la oportunidad de probar el kit Corsair iCUE H150i ELITE LCD, pero por razones evidentes hemos querido separar el análisis de este último de los dos anteriores, y hoy, por fin, estamos preparados para compartir con vosotros nuestras impresiones. Como siempre, os invito a que os pongáis cómodos, ya que hay muchas cosas que leer.

Corsair iCUE H150i ELITE LCD: Personalización llevada al extremo

A simple vista, el kit Corsair iCUE H150i ELITE LCD no parece diferir demasiado de las generaciones anteriores, al menos cuando lo vemos dentro de la caja. Sin embargo, cuando empezamos a sacar las diferentes piezas nos damos cuenta de que se han producido cambios muy interesantes. En este sentido, el más importante ha sido la introducción de una pantalla LED de tipo IPS con un tamaño de 2,1 pulgadas que viene conectada a la bomba, y que podemos personalizar por completo.

También podemos personalizar la iluminación LED RGB que incluye este kit, y que está presente tanto en la propia pantalla como en la bomba de agua, concretamente en el espacio circular que le da forma, como en los tres ventiladores.

En la caja encontramos, además de los tres ventiladores Corsair ML120 RGB Elite Series de 120 mm, un Corsair Commander Core, un concentrador USB que nos resultará muy útil para extender y unificar el cableado, y todos los materiales de tornillería y de retención que necesitaremos para poder instalarlo en cualquier socket compatible. El Corsair iCUE H150i ELITE LCD es compatible con los sockets:

AMD AM4.

AMD sTR4, sTRX4 (Threadripper).

Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156).

Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011) (Core Extreme).

Lo más llamativo de este nuevo kit de refrigeración es, sin duda alguna, su pantalla LED IPS de 2,1 pulgadas. La calidad de la misma es fantástica, tiene una resolución perfectamente ajustada a su tamaño, y nos permite visualizar desde la temperatura del líquido refrigerante hasta nuestra imagen o GIF favorito. Es muy fácil de personalizar, como veremos más adelante, y el resultado que ofrece es sobresaliente.

Como comentamos anteriormente, también podemos controlar y personalizar la iluminación LED RGB, tanto de los ventiladores como de la esfera situada en la bomba, y gracias a la presencia del Corsair Commander Core tenemos la posibilidad de regular sin problema la velocidad de los ventiladores, así como el trabajo de la bomba.

Especificaciones del Corsair iCUE H150i ELITE LCD

Kit de refrigeración líquida todo en uno de alto rendimiento.

Radiador de 397 x 120 x 27 mm.

Tres ventiladores Corsair ML120 RGB Elite Series de 120 mm basados en levitación magnética.

Flujo de aire: 14.86 – 58.10 CFM.

Commander Core incluido para gestionar la iluminación LED RGB y los ventiladores (admite hasta seis ventiladores).

Bomba con una pantalla de 2,1 pulgadas de tipo IPS, resolución de 480 x 480 píxeles, color de 24 bits (16,7 millones de colores) y 30 Hz de tasa de refresco. Brillo máximo de 600 cd por metro cuadrado.

Base de contacto de cobre dividido y microbiselado de 65 mm.

Iluminación LED RGB en los ventiladores y en la esfera de la bomba.

Integración total en iCUE.

Velocidad de giro de los ventiladores: de 400 a 2.000 RPM.

Garantía de 5 años.

Ruido de la bomba y de los ventiladores: menos de 20 dBa y de cero a 30 dBa, respectivamente (este último valor varía mucho en función de la velocidad de giro de los ventiladores).

Incluye todos los anclajes, la tornillería y los materiales necesarios para instalarlo en cualquier socket compatible.

Compatible con los sockets AMD AM4, AMD sTR4, sTRX4 (Threadripper), Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) e Intel 20xx (2066, 2011-3, 2011) (Core Extreme).

Incluye un «splitter» USB que sirve, además, como alargador.

Trae pasta térmica preaplicada.

Modo «Zero RPM» para un funcionamiento totalmente silencioso.

Precio: 293,90 euros.

Instalación y configuración del Corsair iCUE H150i ELITE LCD

Para analizar el Corsair iCUE H150i ELITE LCD, hemos aprovechado los componentes que hemos recibido tras el lanzamiento de Alder Lake-S, y lo hemos probado tanto con el Intel Core i5-12600K como con el Intel Core i9-12900K, a frecuencias de stock y con overclock. Esto nos ha permitido valorar, de una manera más profunda, todo lo que puede dar de sí esta solución de refrigeración.

Antes de entrar a valorar los resultados, y las diferentes opciones de personalización, que ofrece el Corsair iCUE H150i ELITE LCD, quiero compartir con vosotros los detalles del proceso de instalación. Es muy sencillo, y de hecho es prácticamente idéntico al de otras soluciones que hemos analizado anteriormente, como el kit Corsair iCUE H150i ELITE Capellix. Lo primero que tenemos que hacer es elegir las piezas adecuadas para el montaje que queremos hacer, algo que dependerá del socket que vayamos a utilizar.

En nuestro caso, hemos utilizado el socket LGA1700, así que tenemos que ajustar el retenedor que va detrás del socket e introducirlo para, posteriormente, introducir los tornillos elevadores en la parte del socket. El resultado es el que vemos en la imagen adjunta, donde se aprecian los cuatro tornillos elevadores ya instalados.

Con esto hecho, podemos colocar los ventiladores en el radiador. Tened mucho cuidado con esto, ya que la posición en la que los coloquéis influirá en el flujo de aire que generáis, y también a la posición en la que quedará el cableado para su posterior gestión. Los espacios para los tornillos están perfectamente definidos, así que solo necesitamos un poco de maña para ir colocándolos uno a uno. En este caso, hemos situado los ventiladores de manera que empujen aire frío contra el radiador, y contra los componentes de primera línea.

Ahora tenemos que colocar el sistema de sujeción en la bomba. Si vamos a hacer un montaje sobre socket Intel, el Corsair iCUE H150i ELITE LCD ya viene con el sistema de sujeción adecuado, así que en este caso no hemos tenido que tocar nada. La base viene con pasta térmica preaplicada, como hemos dicho, así que debemos tener cuidado a la hora de manipular la bomba. Colocamos la base de contacto sobre el procesador, y adecuamos la posición del sistema de sujeción sobre los tornillos elevadores.

El siguiente paso es simple, debemos colocar los tornillos de anclaje. No tiene mayor misterio, ya que estos tornillos están perfectamente identificados y actúan generando un efecto de anclaje perfecto que evita que la bomba se mueva, y que asegura que se produce en todo momento un contacto óptimo entre el IHS y la base de la bomba. Os recomiendo que coloquéis primero todos los tornillos con un apriete medio, y que terminéis de apretarlos posteriormente, ya que esto hace que el proceso sea más sencillo.

Aunque no lo parezca, lo más delicado ya está hecho. Ya tenemos la bomba montada, y los ventiladores en el radiador, así que vamos a proceder a montar el radiador. El proceso de instalación es el mismo, con independencia de si vais a situarlo en la parte superior del chasis o en la parte frontal, pero tened presente que en primer caso los ventiladores deben haber quedado situados para sacar aire al exterior, ya que el aire caliente tiende a subir y esa es su configuración óptima, mientras que en el segundo caso deberíamos haberlos colocado para que metan aire frío. Atornillamos, y listo.

Ya lo tenemos todo, ahora solo nos queda conectar el cableado. El Corsair iCUE H150i ELITE LCD tiene los cables perfectamente identificados, y viene con un Commander Core y un «splitter» USB, lo que nos permite centralizar y organizar mucho mejor los cables. Es muy fácil, los cables identificados como «RGB» deben ir al lateral correspondiente al «RGB Hub» y los otros al lateral que pone «Fans». Tened cuidado, eso sí, de conectarlos en el orden que queréis que funcionen (primero, segundo y tercero), ya que esto afectará a ciertos efectos de iluminación LED.

El Commander Core viene con un sistema de pegado de doble cara que nos permite instalarlo fácilmente en cualquier lugar, pero os recomiendo que antes de pegarlo dejéis casi terminadas las conexiones y la gestión del cableado, ya que si cometéis cualquier error siempre es más fácil desconectar y ajustar un cable que despegar el Commander Core. Dicho esto, nos toca conectar el cable de 24 pines de la bombra al Commander Core, y el conecto de tres pines de la bomba a un conector «CPU_FAN» de la placa base (o «CPU_Pump»).

Ya va quedando poco. Con todos esos cables conectados nos quedan solo los dos USB que salen del Commander Core y de la bomba. Estos dos cables pueden ir conectados al «splitter», y este último irá a un conector USB 2.0, que normalmente se encontrará en la parte inferior de la placa base. Para terminar, enchufamos el conector de alimentación SATA a nuestra fuente de alimentación utilizando el cable correspondiente y listo, podemos «arrancar».

Nada más encender el equipo, vemos que la bomba enciende correctamente, pero la iluminación de los ventiladores no funcionó hasta que instalé iCUE. No es un problema pero os aviso para que no os asustéis si os ocurre esto. Descargar e instalar iCUE no nos llevó más de un minuto, es una herramienta gratuita y con ella podemos personalizar y configurar el Corsair iCUE H150i ELITE LCD.

Cuenta con ajustes tan interesantes como la posibilidad de personalizar toda la iluminación LED RGB, tanto de forma conjunta como independiente, podemos definir también perfiles de rendimiento en la bomba y en los ventiladores, y subir una imagen o un GIF para que se visualice en la bomba.

La interfaz de iCUE es muy sencilla e intuitiva, y está llena de posibilidades, y la integración del Corsair iCUE H150i ELITE LCD es simplemente perfecta. Gran trabajo por parte de Corsair en este sentido. Podéis ampliar la galería superior haciendo clic en ella.

En los dos vídeos que encontraréis debajo de estas líneas podéis ver lo bien que lucen los GIFs en la pantalla del Corsair iCUE H150i ELITE LCD. Las posibilidades de personalización que ofrece son prácticamente infinitas, ya que podemos utilizar cualquier tipo de GIF y ajustarlo para que encaje de la mejor manera posible en dicha pantalla. El límite lo pone vuestra creatividad.

Corsair iCUE H150i ELITE LCD: Rendimiento y ruido

Lo segundo que me sorprendió del kit (lo primero fue la calidad de la pantalla) nada más encenderlo fue lo extremadamente silencioso que se mostraba el Corsair iCUE H150i ELITE LCD, tanto en lo que respecta a la bomba como a los ventiladores. Con el modo «relajado» activo, el ruido es prácticamente inapreciable, y al activar el modo «equilibrado» los valores se mantienen en unos niveles excelentes. De media, nos movemos casi siempre por debajo de los 30 dBa con el modo equilibrado.

En cuanto al rendimiento, que al fin y al cabo es lo más importante para valorar una solución de refrigeración líquida todo en uno, hemos utilizado el Corsair iCUE H150i ELITE LCD con el modo «equilibrado» en todo momento, ya que es el que mejor valor ofrece en relación ruido-rendimiento, y como podemos ver en las gráficas adjuntas, ha conseguido unos resultados muy buenos.

Con el Corsair iCUE H150i ELITE LCD podemos mantener a raya, sin problema, tanto al Intel Core i5-12600K como al Intel Core i9-12900K, y asegurar unas temperaturas sobresalientes cuando ambos procesadores funcionan a sus frecuencias de stock. Si hacemos overclock, y eliminamos las limitaciones de consumo, las temperaturas de ambos procesadores se disparan, pero no tenemos nada de lo que preocuparnos, ya que las frecuencias máximas de trabajo se irán ajustando en tiempo real para evitar que el procesador pueda llegar a sufrir daños.

Ya he comentado ese tema en otras ocasiones, y es que hemos llegado a un punto en el que los procesadores han normalizado unas temperaturas de trabajo elevadas para maximizar el rendimiento, y logran mantenerse en unas franjas muy altas, pero seguras, gracias a ese ajuste dinámico que se produce en todo momento para bajar la frecuencia ligeramente cuando es necesario y evitar, de esa manera, daños en el chip. Por ejemplo, el Intel Core i5-12600K, con todos los núcleos activos, tenía momentos en los que bajaba a los 5,05 GHz, lo que indicaba un leve «thermal throttling» en los núcleos de alto rendimiento.

Por otro lado, es importante que recordéis que esos niveles máximos de temperatura se alcanzaron con overclock y utilizando el procesador al 100% en Cinebench R23, un escenario poco realista ya que, en la mayoría de los casos, nunca llegaremos a tener el procesador en un 100% de uso durante 20 minutos o más.

Notas finales: Corsair ha dejado el listón muy alto

Lo tengo muy claro, el Corsair iCUE H150i ELITE LCD es, a día de hoy, el mejor kit de refrigeración líquida todo en uno que he tenido la oportunidad de probar. La calidad de construcción que presenta es perfecta, y en todos los sentidos, desde la solidez de la bomba hasta el mallado de los cables, pasando por los ventiladores y el radiador.

Algo tan simple como tocar los elementos de un dispositivo tecnológico es clave, siempre que sea posible, para hacer un primer contacto, y para llevarnos una primera impresión de su robustez y calidad, y el Corsair iCUE H150i ELITE LCD lo superó con nota.

El proceso de instalación es, a pesar del cableado que tenemos que gestionar, muy sencillo. Esto es posible gracias la calidad, y a la cuidada diferenciación, de todos los elementos necesarios para el anclaje y la conexión del Corsair iCUE H150i ELITE LCD. Cada ventilador tiene perfectamente identificado para qué es cada cable y donde tiene que ir conectado, y el Commander Core incluido nos permite simplificar la centralización, y la gestión del cableado. Por otro lado, el «splitter» USB es todo un acierto.

La integración del Corsair iCUE H150i ELITE LCD en iCUE es perfecta, y gracias a esto podemos personalizar al detalle, y de una manera muy sencilla, todos los aspectos de este kit de refrigeración, incluyendo desde la pantalla y la iluminación hasta la velocidad de los ventiladores y de la bomba. Y hablando de la pantalla, la calidad que ofrece el panel IPS de 2,1 pulgadas que monta el Corsair iCUE H150i ELITE LCD es excelente, como hemos visto anteriormente.

Por lo que respecta al ruido, el Corsair iCUE H150i ELITE LCD raya a un gran nivel, y su capacidad de refrigeración es tan buena que puede, incluso, con el potente Intel Core i9-12900K de Intel. Si ponemos en conjunto todo lo que hemos dicho, y hacemos una valoración unida a su precio de venta, vemos que es un kit de refrigeración líquida de primer nivel, con una calidad sobresaliente y un rendimiento excelente, aunque bastante caro, un problema, este último, que compensa con esa maravillosa pantalla IPS de 2,1 pulgadas.