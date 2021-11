Kobo Sage y Kobo Libra 2, análisis: no es solo leer

Durante estos días hemos estado probando los últimos eReaders de la marca Kobo by Fnac. La marca presentó los nuevos modelos Kobo Sage y Kobo Libra 2 que mejoran su catálogo procurando una mejor calidad en la lectura y un aumento de las capacidades de estos dispositivos. El Kobo Sage tiene un precio de 289,99€ y el Kobo Libra 2 de 189,99€.

Diseño

Los nuevos modelos siguen las líneas de diseño que ya presentaban los eReaders de Kobo. A nivel estético la diferencia entre ambos son las pulgadas de cada uno. El Kobo Sage es un modelo más grande de 8 pulgadas, uno de sus bordes está abultado para que podamos cogerlo con facilidad y con una postura cómoda para la mano. Da igual si lo hacemos con la izquierda o la derecha el eReader cambia automáticamente de sentido según la forma en la que lo cojamos. En este lado tenemos también los botones para pasar de página arriba a la derecha y abajo a la izquierda, igualmente, si no queremos utilizarlos podemos pasar de página tocando la pantalla táctil. Aunque en este caso estemos ante un modelo algo más grande, lo cierto es que es muy ligero y cómodo de manejar durante largo rato incluso en la cama, donde este tipo de dispositivos pueden llegar a cansar más.

Ambos modelos cuentan con una trasera rugosa, este punto me parece muy acertado y cómodo ya que evita posibles resbalones si lo estamos utilizando sin funda. En la parte trasera, en una zona accesible encontraremos un botón redondo para apagar y encender el dispositivo.

El Kobo Libra 2 tiene una pantalla de 7 pulgadas, unas dimensiones de 144,6 x 161,6 x 9 mm y un peso de 215 gramos.

Pantalla

Ambos modelos cuentan con una pantalla ConfortLight PRO, tecnología E Ink 1200 y resolución de 300 ppp que permite un ajuste del brillo automático, en caso de que lo queramos así o ajustable a nuestras necesidades. Se trata de pantallas muy agradables, que nos permiten leer sin necesidad de forzar la vista, que se adaptan a nuestro entorno y nos permiten, también, leer sin tener que dar la luz si no queremos o si no podemos.

Pasar página en los nuevo Kobo es como pasar página en un libro normal, la tinta no dejará ningún rápido y el proceso será rápido.

Donde sí hemos encontrado algún «resto de tinta» es al utilizar la opción de «Libretas» del Kobo Sage. Quedan algunos restos cuando se borra una palabra, se abre y se cierra un menú o se utiliza el teclado.

Prestaciones

Si hay algo en lo que destacan estos dos nuevos modelos es en que, además de procurar una lectura cómoda, proporcionan características adicionales que la complementan. Ambos modelos cuentan con Bluethoot para poder escuchar los audiolibros que compremos en la tienda de Rakuten. Para escuchar estos audiolibros necesitaremos conectarlos a algún dispositivo de audio con conexión Bluethoot ya sea un altavoz o unos auriculares, el propio eReader no tiene salida de audio. Conectarlo con un dispositivo Bluethoot otorga la ventaja de los audiolibros y es que podemos escucharlo mientras hacemos cualquier cosa mecánica que no requiera mucha concentración o cuando vamos por la calle. Es cierto, que escucharlos desde un smartphone es mucho más sencillo, puesto que son más pequeños y nos permite hacerlo mientras estamos realizando alguna actividad que nos impida ir cargados con el eReader, como puede ser el running o cualquier otra actividad deportiva. Pero para estar por casa o de camino al trabajo o algún sitio, es fácil acostumbrarse a activar los audio libros desde el Kobo Sage o el Kobo Libra 2. Al fin y al cabo, es como si tuvieras toda tu biblioteca reunida, tanto la escrita como la leída.

También, desde la tienda de Rakuten Kobo podremos acceder a 7 millones de ebooks y audiolibros que podremos comprar directamente desde los eReaders Kobo.

El modelo Kobo Libra 2 además, al ser la evolución del modelo H2O, es resistente al agua. Cumple con los requisitos de la clasificación IPX8 y resiste hasta dos metros de profundidad sumergido durante una hora. Por lo que permite relajarte en una bañera leyendo sin ningún miedo.

Ambos modelos tienen almacenamiento de 32 GB , en el caso del Kobo Libra 2 el procesador es de 1 GHz y el del Kobo Sage es de 1,8 GHz multinúcleo.

Desde los nuevos modelos de eReader de Kobo podemos leer libros en 15 formatos compatibles: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Además gracias a su sincronización con Dropbox podemos acceder a nuestros archivos guardados en la nube para consultarlos cuando queramos. En el caso de que lo hagamos desde el Kobo Sage y dispongamos de una Kobo Stylus podremos también realizar anotaciones y modificaciones, no solo en los archivos de Dropbox, si no en cualquier ebook o archivo que guardemos en el Kobo Sage.

El Kobo Sage no solo está pensado para leer también para que tu escribas y plasmes tus pensamientos, sus funciones se complementan con las del Kobo Elipsa que ya vimos hace unos meses. Si vamos al apartado de «Más» podremos acceder a «Mis libretas» donde podemos crear tantas libretas como queramos, ya sean básicas o avanzadas. En el caso de la libreta avanzada, convierte automáticamente en tipografía el texto que introduzcas a mano, además permite añadir secciones free-form, para dibujar lo que queramos, diagramas y ecuaciones. Si lo comporamos con el Kobo Elipsa vemos algunas carencias en el Kobo Sage a la hora de procesar las libretas. Hay que tener en cuenta que no es un dispositivo pensado para tomar notas, como sí lo es el Elipsa, si no que su función principal es leer o escuchar, en este sentido la función de «libretas» es bastante útil aunque si le pedimos mucho pueden aparecer errores como que toda la libreta con la que estamos trabajando se borre.

Tanto el Kobo Sage como el Kobo Libra 2 pueden sincronizarse con Pocket, esto significa que no solo tenemos a nuestra disposición la biblioteca prácticamente infinita de Rakuten, si no que además podremos leer cómodamente desde nuestro eReader cualquier artículo de la web que guardemos a través de Pocket.

Los eReaders de Kobo son personalizables y nos permiten modificar la fuente de la letra con hasta con 12 tipos diferentes y con más de 50 estilos. Podremos cambiar el tamaño de la fuente que elijamos, el espacio entre líneas los márgenes o la alineación. Como comentaba antes podremos tomar notas en nuestros ebooks. En el caso de que lo hagamos con el Kobo Sage y tengamos la Kobo Stylus estas notas podrán ser más elaboradas.

Cuando encendemos el eReader de Kobo y ya con nuestra sesión iniciada veremos los eBooks o audiolibros de los que disponemos. De cada uno veremos una miniatura de su portada y abajo información del porcentaje que llevamos leído o escuchado y cuanto tiempo nos queda para acabarlo, un cálculo que hace de nuestro libro de lectura o audición de cada contenido. Si pulsamos una sola vez sobre la miniatura iremos al mismo, si dejamos pulsado se nos abrirá un submenú con diferentes opciones, como añadirlo a una colección, cambiarlo a leído o sin leer, eliminarlo o las anotaciones. En las anotaciones podremos consultar cualquier subrayado o anotación que hayamos hecho en el libro e ir directamente a ella si quisiéramos.

Dentro de un libro si pulsamos rápido en el centro del libro aparecerán las opciones que permiten cambiar el tamaño de letra, bloquear la página para que no cambie automáticamente si cambiamos de postura, modificar el brillo, las estadísticas o avanzar o retroceder rápidamente.

Accesorios

Los nuevos Kobo Sage y Kobo Libra 2 vienen también acompañados de nuevos complementos que los hacen todavía más versátiles. Como hemos comentado anteriormente la Kobo Stylus es el complemento perfecto para sacar todo el partido a nuestra Kobo Sage, pero además cuenta con una PowerCover que aumentará el tiempo de uso del Kobo Sage. Esta PowerCover se conecta fácilmente mediante pines imantados a la Kobo Sage, si queremos cargar la propia PowerCover deberá estar también conectada al eReader si cargará a la vez que el Kobo Sage. Se trata también de una funda inteligente que activa y desactiva el ebook cada vez que la abrimos. Esta PowerCover es solo compatible para Kobo Sage y aunque tiene un soporte para dejar el Kobo Sytlus, no lo carga, este solo se alimenta con pilas AAA.

Volviendo a la funda PowerCover aunque es muy cómoda y agradable y le insufla más vida al Kobo Sage dobla el peso del eReader cuando lo tenemos conectado, ya que pesa 257 gramos. Un peso que ya puede resultar desagradable, según en qué postura estemos leyendo.

Por otro lado, el Kobo Libra 2 trae una nueva SleepCover, también inteligente y que gracias a sus dobleces puede funcionar como atril para el eReader de forma que podemos situarlo sobre una superficie y leer fácilmente.

Conclusiones

Es muy difícil plantarle cara a un Kindle que además de su calidad extrema para la lectura disponen de todo el ecosistema Amazon como apoyo. Pero los nuevos modelos de Kobo pueden mirarle a los ojos y con la barbilla bien alta. La lectura no solo es cómoda si no que se refuerza con elementos que no molestan y que la complementan. Lo vemos sobre todo en el modelo Kobo Sage en el que no solo tenemos un eReader también tenemos una libreta que puede acompañarte a cualquier lugar y guardar todas tus anotaciones fácilmente en la nube para editarlas cuando quieras y donde quieras. Si por lo que sea quieres abandonar Kindle y estás buscando una alternativa que no te haga echarlos de menos, los nuevo Kobo son la opción acertada.