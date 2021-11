Siguiendo con sus recientes mejoras, la conocida plataforma de streaming de música acaba de anunciar la llegada de «Spotify Letras», una de las funciones más esperadas por los fans desde hace años con la que, gracias a la asociación con Musixmatch, por fin podremos ver la letra de las canciones en tiempo real mientras las reproducimos.

Aunque sin duda la mejor noticia es que esta función llega para los usuarios de todos los dispositivos y planes, incluyendo tanto las cuentas gratuitas Premium. Así pues, la función de Spotify Letras está disponible en dispositivos iOS y Android, ordenadores de sobremesa, consolas y televisores inteligentes, por lo que repasaremos cómo activar esta nueva función en los diferentes dispositivos.

Cómo activar Spotify Letras en móviles

Toca en la «Vista de reproducción actual» de una canción

Mientras escuchas una canción, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla

Aparecerá la letra de la canción mientras se reproduce en tiempo real en Spotify

Por último, si se quiere compartir la letra en redes sociales, habrá que tocar el botón de «Compartir» en la parte inferior de la pantalla de la letra de la canción

Es posible que algunos usuarios no tengan la función para compartir en redes sociales disponible en el lanzamiento. Si tiene un dispositivo Android 12, por ejemplo, debería poder ver las letras, pero el icono de compartir no estará necesariamente disponible para tocar aquí en el lanzamiento. Si no ve un ícono en la esquina inferior derecha de la letra en pantalla completa, es posible que deba reiniciar su dispositivo e intentarlo nuevamente, o verificar que tenga la última versión de la aplicación.

Cómo activar Spotify Letras en PC

En la barra reproducción, haz clic en el icono del micrófono mientras se reproduce una canción

A continuación, verás las letras de las canciones que se desplazan en tiempo real mientras se reproduce el tema

Las letras que se muestran aquí también se pueden compartir en todo tipo de redes sociales.

Cómo activar Spotify Letras en SmartTV