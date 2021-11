Phil Spencer piensa que los NFT podrían

Los tokens no fungibles, más conocidos como NFT, han estado siendo últimamente uno de los temas más candentes, con numerosos grupos que están presentando argumentos a favor y en contra para la expansión de su presencia a mercados. Ahora, en una entrevista concedida a Axios, Phil Spencer ha profundizado en sus pensamientos sobre el asunto.

Y es que el CEO de Xbox asegura que, al igual que ya estamos viendo con el caso de algunos streamers, es muy probable que los NFT acaben llegando también a otros segmentos como los videojuegos. Algo sobre lo que si bien el propio Spencer no se muestra muy a favor, explica:

«Lo que diría hoy en NFT, todo listo, es que creo que hay mucha especulación y experimentación que está sucediendo, y que algunas de las creatividades que veo hoy se sienten más explotadoras que sobre entretenimiento […] No creo que sea necesario que todos los juegos de NFT sean explotadores. Creo que estamos en ese viaje de personas que lo están descubriendo. Y puedo entender que desde el principio ves muchas cosas que probablemente no sean cosas que quieras tener en tu tienda. Creo que cualquier cosa que miremos en nuestra tienda y que dijéramos que es explotadora sería algo en lo que, ya sabes, tomaríamos medidas. No queremos ese tipo de contenido«, compartía Spencer.

No obstante, si bien la opinión de Spencer se postula como contraria, es importante destacar que la centra en el estado actual de las NFT en los juegos, dejando entrever que tras una mayor regulación o control de las mismas podríamos acabar viendo a Microsoft adentrarse en este área. De hecho, esta no es la única compañía del sector que se ha postulado con respecto a los NFT, si bien Valve parece compartir una mentalidad similar a la de Microsoft, con la reciente prohibición todos los juegos basados ​​en blockchain en Steam.

Mientras tanto, otros como Ubisoft, Electronic Arts o Epic Games están a favor de experimentar con ellos, e incluso hemos visto otros intentos como el de Discord, frustrado en este caso por el gran rechazo de la comunidad. Así pues, queda por ver cómo los planes de las empresas mencionadas se materializarán y evolucionarán en este dominio en particular con el paso del tiempo.