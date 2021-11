Creo que ya dejé claro, en su momento, la opinión que tengo sobre Adam Mosseri, director de Instagram, por lo que considero innecesario repetirme en lo referido a este punto. No obstante, celebro gratamente saber que es una opinión compartida y, sobre todo, que declaraciones tan cuestionables como aquellas en las que comparaba la industria del automóvil con la de las redes sociales no han servido para que pueda eludir sus responsabilidades.

Y es que, según podemos leer en The Verge, el polémico directivo testificará ante un panel del Senado en diciembre. La comparecencia se producirá en el contexto de una serie de audiencias organizadas por un comité de la cámara alta en el que los organizadores pretenden dilucidar si las redes sociales como Instagram ofrecen la protección necesaria a sus usuarios más jóvenes. Algo para lo que, no hace falta ser adivinos, ya podemos imaginar perfectamente la respuesta.

La situación de Instagram no es sencilla. Las revelaciones sobre el descuido con el que Meta ha actuado a la hora de proteger la privacidad de sus usuarios y, en el caso de Instagram, lo poco que ha parecido preocuparle que sus efectos en los adolescentes pudieran llegar a ser tan nocivo. Y es que, durante años, la compañía hizo estudios en los que pudo confirmar dichos efectos, pero no es ya que no hiciera algo para remediarlo, es que empezaron a trabajar en un Instagram para niños.

En ese contexto es en el que Mosseri hizo su más que memorable afirmación:

«We know that more people die than would otherwise because of car accidents, but by and large cars create way more value in the world than they destroy […] And I think social media is similar.»

Creo que el directivo de Instagram se define a sí mismo con esa afirmación, así que no hay mucho más que decir al respecto… salvo que espero que estas palabras le sean recordadas en la comparecencia.

Desde luego, no parece que vaya a ser un paseo por el campo, «Él es el líder en Instagram, y toda la nación se pregunta por qué Instagram y otras plataformas tecnológicas han creado tanto peligro y daño al llevar contenido tóxico a los niños con estos algoritmos inmensamente poderosos«, ha afirmado el senador Richard Blumenthal, presidente de el subcomité ante el que comparecerá el directivo de la red social.

Pero la sesión no quedará en reproches, la intención de la cámara es exigir medidas para acabar con esta situación tan incomprensible. Más concretamente, Blumenthal planea pedirle a Mosseri que se comprometa a hacer que los algoritmos de clasificación y recomendación de Instagram sean transparentes. Y lo hace con la baza de que Snap, TikTok y YouTube ya han asumido compromisos similares tras testificar en el Senado.