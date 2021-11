Samsung creará una nueva fábrica de chips en EEUU

Aunque el gran público suele identificar a Samsung con su enorme catálogo de dispositivos, desde smartphones hasta televisores, pasando por electrodomésticos, ordenadores, monitores, etcétera, su papel como fabricante de elementos fundamentales para el funcionamiento de los dispositivos, tanto suyos como de otros muchos fabricantes, también resulta clave para la compañía. Dos ejemplos claros de ello son los paneles con los que se producen todo tipo de pantallas, y otro son los chips, que decenas de fabricantes emplean en sus dispositivos.

La tecnológica coreana es muy consciente del rol clave que juega en esta industria y, como tal, juega sus cartas para lograr consolidar su posición en el mercado. Acciones que, como te contábamos hace solo unos días, pueden tener como consecuencia que Samsung gane nuevos clientes a corto plazo. Algo que en principio es una buena noticia para la compañía, claro, pero que también exige de la misma que tenga la capacidad de satisfacer una demanda creciente.

En respuesta a dicha circunstancia, y a la crisis provocada por la escasez de chips, Samsung ha anunciado la construcción de una nueva mega planta de fabricación en Texas, Estados Unidos, que en pocos años ya debería estar en disposición de iniciar la producción. Para ser más exactos, la construcción comenzará en el primer semestre de 2022, con el objetivo de que la fábrica esté operativa en el segundo semestre de 2024. Un plazo bastante ajustado, si tenemos en cuenta la extrema complejidad de poner en marcha una instalación de estas características, y más aún con su tamaño.

Y es que hablamos de una construcción enorme en todos los sentidos, ya que Samsung invertirá un total de 17.000 millones de dólares (la más grande llevada a cabo por la compañía en Estados Unidos) y, a la finalización de la misma, el complejo cubrirá más de 5 millones de metros cuadrados. Cuando se inicien las operaciones, Samsung calcula que esta nueva fábrica creará alrededor de 2.000 nuevos puestos de trabajo.

De manera genérica, Samsung ha afirmado que la nueva factoría fabricará productos que se utilizan en dispositivos móviles, 5G, informática de alto rendimiento e inteligencia artificial. No obstante, resulta evidente que la producción de la planta se adaptará a las necesidades concretas del mercado, así como a la demanda por parte de sus clientes. Algo que resultará complejo si la actual escasez de chips llega a prolongarse hasta dicho año. Esto no parece probable, vistas las expectativas de algunas empresas, que apuntan a 2023 como el año de la recuperación, pero todavía no hay nada seguro al respecto.

«Con una mayor capacidad de fabricación, podremos atender mejor las necesidades de nuestros clientes y contribuir a la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores global«, afirmó Kinam Kim, vicepresidente y director ejecutivo de la División de Soluciones de Dispositivos de Samsung Electronics.