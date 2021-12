Netflix lleva mucho, realmente mucho tiempo, buscando todos los medios posibles para mantener la atención de sus usuarios. Seguramente recordarás aquellas declaraciones de Reed Hastings, fundador y CEO de la compañía, en las que afirmaba que el gran competidor de su plataforma era el sueño, y que debía competir contra el resto de cosas (que no de plataformas, y este matiz es importante) que los usuarios pueden hacer frente a sus pantallas.

Esto, por ejemplo, nos explica el lanzamiento de Netflix Games o, como ya dijimos en su momento, la llegada final del Netflix de los videojuegos literal. Y hoy sabemos de otro paso en este sentido, y la verdad es que me parece de lo más interesante. Y es que un hábito común entre los aficionados al cine y las series es buscar información sobre dichos contenidos. Existe todo un ecosistema de webs alrededor de dicha información, en el que podemos encontrar desde avances sobre los próximos episodios a entrevistas o insights sobre los actores y personajes.

En respuesta a esa demanda de información por parte de los consumidores de series y cine, Netflix ha puesto en marcha Tudum, una web en la que podremos encontrar una combinación de noticias de actualidad sobre los contenidos de la plataforma, así como una selección de contenidos relacionados directamente con lo que sueles ver en la plataforma. Y es que sí, Tudum se integra con tu cuenta de usuario, por lo que sus contenidos son más interesantes, por seleccionados, si eres usuario del servicio.

Say hello to Tudum — a backstage pass that lets you dig deeper into the Netflix films, series, and stars you love! It’s still early days but you can expect exclusive interviews, behind-the-scenes videos, bonus features, and more. Check it out https://t.co/sYnbZ6pTzF pic.twitter.com/WtCCAF3B9u

