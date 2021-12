iPhone SE 2022: podría debutar pronto

Ya llevamos un tiempo hablando del iPhone SE, la opción más económica para hacerse con un smartphone de Apple, y que actualmente se encuentra en su segunda generación por un precio que parte de los 489 euros. Por no hablar de los usuarios a los que el clásico botón de inicio les sigue pareciendo un elemento necesario en sus móviles, pues conozco a más de una persona que se ha decantado por el iPhone SE frente a otras versiones principalmente por esa razón.

En julio tuvimos noticias de que Apple ya estaba pisando el acelerador, poniendo en marcha la cadena de suministros para llegar a tiempo con la producción del iPhone SE de tercera generación. Ahora bien, ¿cuándo es «a tiempo»? Según supimos en aquel momento Apple apuntaba al primer semestre de 2022, un plazo bastante amplio que, hasta ahora, se había repetido en varias ocasiones, pero que según podemos leer hoy en Wccftech, podría estrecharse mucho, y estar bastante cerca.

No tenemos una fecha concreta todavía, pero según podemos leer en dicha publicación, parece que los proveedores de Apple ya se están preparando para realizar sus envíos de iPhone SE, lo que indicaría que ya no tendremos que esperar demasiado hasta que se produzca su anuncio y, claro, su llegada al mercado. Esta información, no obstante, no está confirmada, por lo que todavía tendremos que esperar para saber si su lanzamiento se produce más cerca de enero o de junio.

Con respecto a sus especificaciones técnicas, en un primer momento se hablaba de que mantendría el diseño del iPhone SE de segunda generación, y que todos los cambios se producirían en su interior. Sin embargo, de manera más reciente, se ha planteado la posibilidad de que sí que se produzca un cambio, pasando a tener el diseño del iPhone XR, lo que supondría la despedida definitiva del botón de inicio, que en este momento ya solo se encuentra en el SE de segunda generación.

En lo que sí que hay consenso es en que la tercera generación supondrá, esta vez sí, el salto del iPhone SE a la conectividad 5G, y es que recordemos que en su versión actual sigue todavía en 4G. Otro salto importante que, en principio, también veremos en esta tercera iteración es el referido a su SoC, que pasará de ser el A13 Bionic, con el que se motorizó el iPhone 11, al muy reciente A15 Bionic, que da vida a los iPhone 13 presentados hace tan solo un par de meses.

El tercer gran cambio dependerá, claro, de si finalmente se mantiene el diseño del iPhone SE de segunda generación o Apple ha optado por el del iPhone XR, y es que en este último caso, es decir, si desaparece el botón de inicio (algo que me sorprendería un poco, en verdad), también veríamos crecer el tamaño de su pantalla, y la adopción de Face ID. Y digo que me sorprendería porque, con estos cambios, las diferencias entre el SE y los modelos de mayor precio se verían sustancialmente reducidas.

Y en caso de que sea así, resultaría todavía más sorprendente que se confirmara algo que también se filtró hace unos meses, y es que esta nueva generación de iPhone SE mantendría el precio de la anterior, es decir, los 489 euros que indicaba al principio. Y es que si finalmente se confirma todo, incluso la desaparición del botón y una pantalla de mayor tamaño por ese precio, parece que finalmente tendríamos el iPhone barato que el mercado lleva ya tanto tiempo esperando.