L3tcraft: otro directo solidario espectacular

A medida que se acerca (y ya están muy, muy cerca) la Navidad, eventos solidarios como el de L3tcraft que está teniendo lugar en este momento a través de Twitch saltan a todas las pantallas, sean éstas del tipo que sean. Y es que, guste o no, son fechas en las que la mayoría tiene (tenemos) la sensibilidad un poco más a flor de piel que el resto del año. Son fechas que gustan y que duelen un poco a partes iguales, y en las que, por lo tanto, iniciativas de este estilo cuentan con un plus que, sin duda, repercute en su rendimiento. Sé que puede sonar frío, pero es una realidad incontestable.

Sea como fuere, cada año podemos ver cómo se suman nuevos eventos de este tipo, con el fin de apoyar a fines de lo más diverso, y que van desde campañas de apoyo a una persona en concreto, hasta asociaciones y/o colectivos que, por la razón que sea, necesitan de nuestro apoyo. Tal es el caso del Directo Solidario Juegaterapia 2021, con el que la agencia de talento L3tcraft, durante 24 horas de este fin de semana, pretende echar una mano (y bien grande, desde luego) a una asociación que, sin duda, lo merece.

El directo solidario de L3tcraft es ya un clásico en estas fechas, y año tras año no ha dejado de crecer, con unos resultados excepcionales en lo referido al apoyo obtenido. Al llegar a su ecuador, es decir, las primeras doce horas de emisión (la emisión se pausó en la madrugada del sábado al domingo y se ha retomado hoy a las 12.00 del mediodía) L3tcraft ya había logrado recaudar más de 60.000 euros:

A la hora de publicación de esta noticia el contador se ha incrementado hasta los 62.858 euros, y todavía quedan bastantes horas por delante. Horas en las que, por ejemplo, todavía veremos un momento muy esperado de este l3tcraft. Hablo, por supuesto, de «Revienta a Tonacho», momento en el que el más que popular youtuber/streamer y, además, socio fundador de L3tcraft, verá cómo las donaciones de los participantes tienen un segundo objetivo: hacerle sufrir con ejercicio físico. No hace falta ser Nostradamus para aventurar que las donaciones crecerán sustancialmente en ese momento.

Aunque las caras más populares del directo solidario de L3tcraft son Alex el Capo, Chincheto y Tonacho, al igual que en años anteriores se han acompañado de otros muchos streamers y youtubers extremadamente populares. Por poner solo un ejemplo, en una de las partes del directo de ayer dedicadas a Minecraft, ElRichMC y Rubik (dos eminencias en la creación de contenidos sobre el juego de Mojang) sumaron su duna de arena (reducirlo a grano me parece injusto) al objetivo de apoyar a Juegaterapia.

Si no conoces Juegaterapia, lo que es más probable si no eres de España, debes saber que la asociación a la que L3tcraft apoya con este evento, desarrolla sus actividades en las áreas de oncología infantil de los hospitales, proporcionando a los niños que se encuentran en las mismas, como su propio nombre indica, terapia a partir de los juegos. Creo que no hay frase que resuma mejor el cometido de la asociación que el motto «La quimio jugando se pasa volando».

Durante sus once años de vida, con Mónica Esteban a su cabeza, Juegaterapia ha logrado construir una sólida y muy valorada imagen pública, que ha llevado a la asociación a tener presencia en distintos medios con iniciativas como «El jardín de mi hospi», con la que Juegaterapia convierte espacios, generalmente terrazas, de los hospitales con áreas de oncología infantil, en espacios especialmente acondicionados para los más peques, en los que pueden «desconectar» del entorno hospitalario, aunque en realidad no hayan salido del mismo.

Desde que supe de Juegaterapia, al igual que me ocurrió con la Fundación Aladina, sus nombres siempre evocan en mi cabeza la ocasión en la que, de visita a un ser querido (que ya se marchó) en un hospital, vi a un niño caminando junto a quien, supuse, era su madre. El niño sujetaba un portasueros con ruedas conectado a una vía que parecía estar en su brazo. Llevaba un pañuelo anudado cubriendo su cuero cabelludo que, no obstante, se imaginaba despoblado en ese momento. Desde aquel momento, y ya han pasado muchos años, vivo con un nudo en la garganta.

El Directo Solidario Juegaterapia 2021 de L3tcraft me conecta, por lo tanto, con aquel niño que caminaba por los pasillos de La Paz. Y tengo mucha, muchísima suerte, pues esa es la experiencia más cercana que he tenido con el cáncer infantil (cuesta hasta escribirlo). Sé de otras personas que lo han vivido más cerca, e iniciativas como ésta de L3tcraft merecen un especial reconocimiento, pues son un recordatorio de ello que, además, llega de manera muy directa a audiencias mucho más jóvenes, creando una conciencia que, en mi opinión, es imprescindible.

Obvia decirlo, pero yo no tengo otra relación con L3tcraft más allá de mi admiración por su trabajo, y creo necesario hacer esta aclaración antes de animar a cualquier persona que me esté leyendo en este momento a pasarse, aunque sea unos minutos, por el Directo Solidario, a conocer la labor de Juegaterapia y el apoyo de L3tcraft a la misma. Y es más: si puedes, dona. No importa la cantidad, un euro cuenta, cinco euros cuentan, 10 euros cuentan. Cualquier aportación, por pequeña que sea, sumará.

Puedes ver el Directo Solidario Juegaterapia 2021 de L3tcraft en su canal de Twitch, y encontrarás el enlace para donar en los paneles del canal. Y si no puedes donar, aún así personalmente te recomiendo que no te lo pierdas, especialmente si te gustan los directos de Twitch. Y es que la variedad del evento lo hace de lo más ameno, con charlas, divulgación, juegos (algunos donantes podrán jugar a Fall Guys con los streamers del evento). Y si eres de las personas que disfrutaron en su momento de Mundo Chiquito, pues razón de más.