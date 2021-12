Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ocultar el SSID es una de las formas más sencillas, y más efectivas, de añadir una capa de protección a nuestra red Wi-Fi, ya que oculta el nombre de red. No obstante, para que funcione correctamente debemos cambiar el nombre por defecto de la red, y es recomendable utilizar uno que no sea fácil de identificar, y que no pueda relacionarse con aspectos personales del usuario.

El proceso que debemos seguir para ocultar el SSID es muy sencillo, y podemos revertirlo en cualquier momento accediendo a los ajustes de nuestro router, ¿pero hasta qué punto es efectivo? Es una buena pregunta, ya que, al contrario de lo que podría parecer, cuando decidimos ocultar el SSID de nuestra red Wi-Fi esta no pasa a ser totalmente invisible.

Actualmente, existen en varias aplicaciones y herramientas gratuitas que se pueden utilizar para identificar redes Wi-Fi ocultas. Esto podría hacernos pensar que ocultar el SSID no sirve de nada, pero la realidad es totalmente distinta, ya que esas aplicaciones solo muestran que existen redes ocultas cerca y son incapaces de identificarlas, es decir, no muestran su nombre en ningún momento.

Sin el nombre de la red, será imposible conectarse a ella, incluso aunque tengamos la contraseña. Dicho nombre se debe introducir de forma manual durante el proceso de conexión, así que está claro que ocultar el SSID es algo que de verdad funciona, y que realmente puede ayudarnos a mejorar la seguridad de nuestra red Wi-Fi.

Ocultar el SSID realmente funciona, y es un valor seguro

Es cierto que no se trata de una capa de seguridad perfecta, de hecho existen formas de vulnerarla, pero teniendo en cuenta lo sencilla que es de utilizar y la protección que ofrece no hay duda de que es, en general, una de las mejores opciones para proteger una red Wi-Fi. Personalmente os puedo decir que llevo años utilizándola, y desde entonces no he vuelto a tener un solo intruso en mi red.

El único problema que realmente plantea ocultar el SSID es tener que compartir nuestra conexión a Internet con frecuencia, especialmente si hemos utilizado un nombre largo o complejo, y también por las cuestiones en materia de seguridad que esto supone. Con la gente más cercana no es un problema, pero con esas visitas esporádicas puede obligarnos a cambiar el nombre de red.

Para estos casos, podemos recurrir a una red para invitados, una opción bastante socorrida sobre la que ya hemos hablado también en ocasiones anteriores. Si no tenemos visitas con frecuencia, pero nos vemos obligados, por cortesía, a dar el nombre de nuestra red a una visita particular, no es imprescindible cambiar directamente el nombre de red, ya que es poco probable que esto acabe representando un problema de seguridad, pero sí recomendable.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!