La espera ha sido larga, pero ya conocemos los requisitos finales, mínimos y recomendados, de King of Fighters XV, la próxima entrega de la conocida franquicia de lucha de SNK, y uno de los clásicos más importantes, y más queridos, de la historia que, además, es una de mis favoritas de todos los tiempos. Mantendrá el en foque de The King of Fighters XIV, pero traerá mejoras importantes.

Recuerdo a la perfección la primera vez que disfruté de esta franquicia. Tuve la fortuna de jugar a la primera entrega, conocida como The King of Fighters 94 y es que, como recordarán muchos de nuestros lectores, antes cada nueva entrega venía diferenciada por su año de lanzamiento. A esa entrega jugué en máquinas recreativas, y posteriormente pude disfrutar de The King of Fighters 95, The King of Fighters 96, The King of Fighters 97 y The King of Fighters 98 en PS1.

A partir de ahí, seguí la franquicia en Dreamcast, aunque a partir de The King of Fighters 2003 la dejé un poco de lado. Con The King of Fighters XIII, retomé mi relación con ella, y como habréis podido imaginar, estoy deseando «echarle el guante» a The King of Fighters XV. Su lanzamiento está previsto para el 17 de febrero de 2022, así que todavía tendremos que esperar un poco más.

Con todo, si tenéis claro, como es mi caso, que queréis haceros con The King of Fighters XV, os confirmo que ya podéis precomprarlo tanto en Steam como en la Epic Games Store, y sí, también está en la Microsoft Store. Esto me parece un movimiento muy acertado por parte de SNK, ya que con este lanzamiento multiplataforma permite que sea el consumidor el que elija en qué tienda quiere comprar el juego. Está disponible en dos versiones, la estándar y la «deluxe», que incluye un total de seis nuevos personajes que llegarán como DLC tras su lanzamiento.

Al hacer la precompra podremos conseguir un traje especial de «Garou Mark of the Wolves» para Terry Bogard y un traje clásico para Leona. Es importante que tengáis en cuenta que esta promoción solo estará activa hasta el 9 de marzo de 2022, al menos según la información que aparece en Steam.

Requisitos mínimos de The King of Fighters XV

Windows 7 o superior.

Procesador Intel Core i5 o AMD FX 4000.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 o Radeon R9 280.

DirectX 11.

65 GB de espacio libre.

Con esta configuración, deberíamos poder disfrutar de The King of Fighters XV en 1080p sin ningún problema, aunque puede que tengamos que reducir la calidad gráfica para mantener una fluidez total. En cualquier caso, son unos requisitos modestos.

Requisitos recomendados de The King of Fighters XV

Windows 10.

Procesador Intel Core i7 o AMD FX 8000.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

DirectX 11.

65 GB de espacio libre.

Si llegamos a este nivel, podremos jugarlo en calidad máxima y en resolución 1440p sin problemas. Como podemos ver, este nivel de requisitos tampoco es nada exagerado, y cualquier PC gaming montado en los últimos seis años debería cumplirlos sin problema, ya que esas GTX 1060 de 6 GB y RX 480 de 4 GB equivalen, en modelos de generaciones anteriores, a una GTX 980-Radeon R9 390X.

The King of Fighters XV estará disponible también para PS4, PS5, Xbox Series S y Xbox Series X. Podrá a nuestra disposición un total de 39 luchadores, mantendrá el clásico sistema de combates por equipos de tres contra tres, así como el modo online competitivo, y tendrá una «DJ Station» donde podremos reproducir 300 canciones de todos los juegos que forman la franquicia, incluidos temas tan populares como «Tears» o «Arashi no Saxophone». Si sois verdaderos fans de la franquicia, ya sabéis a qué personaje pertenece cada tema ;).