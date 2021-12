Sony ha confirmado las carcasas personalizadas para PS5, y ha aprovechado para anunciar también los nuevos mandos DualSense a juego con dichas carcasas que, si todo va según lo previsto por la compañía japonesa, empezarán a llegar al mercado en el primer trimestre de 2022. En la web oficial de Sony podemos leer que hablan de enero de dicho año, pero es importante tener presente que, al tratarse de un lanzamiento global, podrían producirse pequeños retrasos en algunos mercados.

Las carcasas personalizadas para PS5 son algo relativamente nuevo, pero la historia que las rodea es bastante interesante. En este artículo ya os contamos, en su momento, que Sony no estaba dispuesta a permitir que nadie le quitara un sol trozo del enorme pastel que representaba este mercado, aunque al final no pudo cerrar del todo las puertas a los vendedores de carcasas no oficiales porque, como vimos en este otro artículo, la compañía japonesa no había patentado nada cuando Dbrand lanzó su primera hornada de carcasas personalizadas.

Dejando a un lado las polémicas y los asuntos legales, vamos a centrarnos en el diseño de las carcasas personalizadas para PS5 que ha presentado Sony. A título personal, debo decir que los diseños que ha elegido Sony me parecen excesivamente planos, y creo que la compañía japonesa ha optado por un enfoque demasiado simple y clásico. De los cinco colores disponibles, el único que me llama la atención es el negro, porque consigue dar a la consola un toque más serio y elegante.



¿Cuánto costarán las carcasas personalizadas para PS5 de Sony?

Sony ha confirmado que las carcasas personalizadas para PS5 estarán disponibles para los dos modelos de la consola, es decir, tanto para la versión con unidad óptica como para la variante sin dicha unidad. El precio de venta será de 55 dólares, una cifra que, tras convertir divisa y aplicar impuestos, se traduciría en 59,99 euros (aplicando además el clásico redondeo, ya que el cambio exacto, con IVA, nos daría casi 59 euros).

¿Es sensato cobrar 59,99 euros por dos tapas de plástico? Mi opinión es un no rotundo. Si estas tapas tuvieran un diseño más elaborado, o un acabado más atractivo, podría ser más compresivo, pero como dije Sony ha optado por un acabado tan simple que yo, personalmente, no me plantearía comprarlo en ningún momento.

En cuanto a la fecha exacta de disponibilidad, Sony ha confirmado que las nuevas carcasas personalizadas para PS5 estarán disponibles, en sus versiones «Midnight Black» y «Cosmic Red», a partir de enero de 2022 en: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Austria, España, Portugal, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Japón , China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Corea y Filipinas. Las versiones «Nova Pink», «Galactic Purple» y «Starlight Blue» también llegarán a los países que hemos citado, pero a mediados de este año.

Para acompañar a esas nuevas carcasas personalizadas para PS5, Sony también ha confirmado que lanzará nuevos DualSense a juego. Podemos verlos en el vídeo adjunto. No ha trascendido el precio de venta, pero debería ser idéntico al de un DualSense estándar. La disponibilidad de este nuevo mando será la misma que la de las carcasas en sus diferentes colores, lo que significa que primero llegarán los DualSense en colores «Midnight Black» y «Cosmic Red», y posteriormente los «Nova Pink», «Galactic Purple» y «Starlight Blue».