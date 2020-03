Hace tres semanas actualizamos nuestra guía de equivalencias de procesadores, y hoy vamos a hacer lo mismo con nuestra guía de equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA Y AMD. Incluiremos las tarjetas gráficas más recientes que han lanzado ambas compañías, y mantendremos los modelos de generaciones anteriores hasta un nivel razonable.

Podríamos limitarnos a aquellas generaciones de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD que todavía se comercializan en el mercado, pero si lo hiciéramos esta guía perdería mucha utilidad. Lo interesante de una guía de equivalencias es que esta nos permita tener claro a qué modelo equivale, aproximadamente nuestra tarjeta gráfica, y tomar ese criterio como base para cambiar de tarjeta gráfica o para entender mejor los requisitos de un juego.

Muchos usuarios todavía utilizan generaciones bastante antiguas, así que realizar un enfoque amplio nos permitirá llegar a más lectores con esta guía y hacer que sea útil para todo el mundo, incluso para aquellos que tienen tarjetas gráfica de NVIDIA y AMD con más de diez años de antigüedad.

Tened en cuenta que antes de cambiar una tarjeta gráfica debemos tener claras una serie de claves importantes. Ya os hablamos sobre ese tema en esta guía, así que os invito a echarle un vistazo si estáis considerando actualizar dicho componente pero tenéis dudas al respecto, tanto sobre si realmente deberíais actualizar como sobre el modelo por el que deberíais cambiar vuestra tarjeta gráfica actual.

Con esta sencilla introducción creo que estamos listos para entrar de entrar de lleno a ver las distintas equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD, aunque antes vamos a repasar un tema importante: el soporte de APIs y de tecnologías avanzadas.

DirectX 12, Vulkan y trazado de rayos en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD

El soporte que tenga una tarjeta gráfica a nivel de APIs y de tecnologías avanzadas es fundamental no solo a la hora de determinar su compatibilidad juegos actuales, sino también el rendimiento que será capaz de ofrecer al trabajar con ellos.

Por ejemplo, hay tarjetas gráficas que cuentan con soporte de DirectX 12 y que ofrecen todavía un rendimiento bueno trabajando en resoluciones 1080p, como las GTX 480 y GTX 580, pero no están preparadas para trabajar con dicha API de forma óptima y pierden mucho rendimiento. Dan lo mejor de sí en DirectX 11, aunque tengan soporte, sobre el papel, de DirectX 12.

Lo mismo podríamos decir de la serie GTX 600 y 700 de NVIDIA, que soportan DirectX 12 y Vulkan, pero por cuestiones de arquitectura rinden peor bajo dichas APIs y muestran su mejor cara trabajando con DirectX 11.

Recordad que si tenemos una tarjeta gráfica que no es compatible con la API que necesita un juego no podremos ejecutarlo. Hay casos en los que es posible esquivar esa limitación, pero el rendimiento y la experiencia de uso resulta terriblemente mala.

A continuación os dejo un listado con las APIs y tecnologías avanzadas más importantes que existen actualmente, y referencias concretas a tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD que son compatibles con ellas.

DirectX 9 : se mantiene como un nivel básico que cayó en desuso con la llegada de PS4 y Xbox One. Su lanzamiento se produjo en 2002, lo que significa que es muy antigua y cualquier tarjeta gráfica lanzada en los últimos quince años la soporta.

: se mantiene como un nivel básico que cayó en desuso con la llegada de PS4 y Xbox One. Su lanzamiento se produjo en 2002, lo que significa que es muy antigua y cualquier tarjeta gráfica lanzada en los últimos quince años la soporta. DirectX 10 : fue lanzando en 2006 y prometía una revolución, pero al final su uso fue minoritario. Todas las tarjetas gráficas lanzadas a partir de la serie GeForce 8000 y Radeon HD 2000 soportan esta API.

: fue lanzando en 2006 y prometía una revolución, pero al final su uso fue minoritario. Todas las tarjetas gráficas lanzadas a partir de la serie GeForce 8000 y Radeon HD 2000 soportan esta API. DirectX 11 : llegó al mercado en 2009, aunque su uso no se generalizó hasta el lanzamiento de PS4 y Xbox One. Se mantiene como la API más popular para el desarrollo de juegos en PC. Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD lanzadas desde las series GTX 400 y Radeon HD 5000 son compatibles.

: llegó al mercado en 2009, aunque su uso no se generalizó hasta el lanzamiento de PS4 y Xbox One. Se mantiene como la API más popular para el desarrollo de juegos en PC. Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD lanzadas desde las series GTX 400 y Radeon HD 5000 son compatibles. DirectX 12 : debutó en 2015 y representa un avance importante en términos de optimización frente a DirectX 11, aunque no está siendo debidamente aprovechado. Tiene soporte a nivel básico a partir de la serie GTX 400 de NVIDIA y Radeon HD 7000 de AMD, pero solo los modelos más avanzados, como las GTX 10 y Radeon RX 400-500 y Radeon RX Vega hacen un aprovechamiento verdaderamente óptimo de sus posibilidades.

: debutó en 2015 y representa un avance importante en términos de optimización frente a DirectX 11, aunque no está siendo debidamente aprovechado. Tiene soporte a nivel básico a partir de la serie GTX 400 de NVIDIA y Radeon HD 7000 de AMD, pero solo los modelos más avanzados, como las GTX 10 y Radeon RX 400-500 y Radeon RX Vega hacen un aprovechamiento verdaderamente óptimo de sus posibilidades. Vulkan: sucesora espiritual de Mantle. Una API de bajo nivel llena de potencial que ha demostrado su buen hacer en varios juegos, gracias a su capacidad para conseguir un buen aprovechamiento de recursos. Tiene soporte en las tarjetas gráficas NVIDIA GTX 600 y superiores, y en las AMD Radeon HD 7000 y superiores.

sucesora espiritual de Mantle. Una API de bajo nivel llena de potencial que ha demostrado su buen hacer en varios juegos, gracias a su capacidad para conseguir un buen aprovechamiento de recursos. Tiene soporte en las tarjetas gráficas NVIDIA GTX 600 y superiores, y en las AMD Radeon HD 7000 y superiores. Trazado de rayos: es una técnica de renderizado que recrea efectos realistas de luces, sombras, reflejos y refracciones. Microsoft la ha integrado a través de DXR (DirectX 12), lo que significa que en teoría cualquier tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 tiene soporte, pero es una técnica muy exigente que consume muchos recursos, así que solo los modelos con hardware dedicado son capaces de ofrecer un rendimiento «aceptable».

es una técnica de renderizado que recrea efectos realistas de luces, sombras, reflejos y refracciones. Microsoft la ha integrado a través de DXR (DirectX 12), lo que significa que en teoría cualquier tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 tiene soporte, pero es una técnica muy exigente que consume muchos recursos, así que solo los modelos con hardware dedicado son capaces de ofrecer un rendimiento «aceptable». Sombreador de tasa variable: a diferencia del caso anterior es una técnica de renderizado que busca mejorar el rendimiento a través de una utilización inteligente de los motores de sombreado, que reducirán la carga de trabajo en aquellas zonas de menor visibilidad. Con ello se mejora el rendimiento sin pérdidas a nivel de calidad de imagen. Ahora mismo solo las tarjetas gráficas RTX serie 20 y GTX serie 16 son compatibles con esta tecnología.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD obsoletas

Como hemos dicho al principio vamos a dar forma una guía lo más amplia posible, aunque sin llegar a extremos ridículos. Para ello vamos a cubrir todo el espectro de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD que han llegado al mercado desde 2006 hasta ahora, y las vamos a diferenciar en dos grandes grupos: aquellas que han quedado obsoletas y aquellas que, aun teniendo varios años encima, podemos considerar como «actuales».

En este apartado encontraréis tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD ubicadas en las series GeForce 8000, Radeon HD 3000 y superiores. El corte que diferencia al siguiente nivel lo hemos marcado en las arquitecturas Kepler y GCN, utilizadas respectivamente en las GTX serie 600 y Radeon HD 7000.

Tarjetas gráficas NVIDIA obsoletas: equivalencias

GeForce 8800 GT-9800 GT : su equivalencia más cercana la tenemos en las GeForce GT 630-GT730 y GT 640, aunque su soporte se limita a DirectX 10.

: su equivalencia más cercana la tenemos en las GeForce GT 630-GT730 y GT 640, aunque su soporte se limita a DirectX 10. GeForce GTX 260 : quedan más o menos al nivel de una GTX 650, aunque solo soportan DirectX 10.

: quedan más o menos al nivel de una GTX 650, aunque solo soportan DirectX 10. GeForce GTX 285 : en rendimiento bruto queda entre una GTX 650 y una GTX 650 Ti-GTX 750, pero solo soporta DirectX 10.

: en rendimiento bruto queda entre una GTX 650 y una GTX 650 Ti-GTX 750, pero solo soporta DirectX 10. GeForce GTX 460 y 560 : en general rinden casi al mismo nivel que una GTX 650 Ti-GTX 750. Soportan DirectX 11 y DirectX 12.

: en general rinden casi al mismo nivel que una GTX 650 Ti-GTX 750. Soportan DirectX 11 y DirectX 12. GeForce GTX 470-480 y 570-580 : tienen un rendimiento superior al de una GTX 660-GTX 750 Ti, siendo esas sus equivalencias más cercanas.

: tienen un rendimiento superior al de una GTX 660-GTX 750 Ti, siendo esas sus equivalencias más cercanas. GeForce GTX 590: es una solución de doble GPU, y por ello tiene un rendimiento altamente variable en función de cada juego y del su soporte del modo SLI. Posiciona más o menos al nivel de una GTX 680-Radeon 7970 de NVIDIA y AMD, respectivamente.

Tarjetas gráficas AMD obsoletas: equivalencias

Radeon HD 3870 : su rendimiento es algo inferior al que ofrecen las R7 240 en general, siempre hablando de versiones con memoria DDR3. Sólo soportan DirectX 10 y son menos eficientes. Limitadas a DirectX 10.1.

: su rendimiento es algo inferior al que ofrecen las R7 240 en general, siempre hablando de versiones con memoria DDR3. Sólo soportan DirectX 10 y son menos eficientes. Limitadas a DirectX 10.1. Radeon HD 4870 : rinde de forma similar a las Radeon HD 7770-R7 250X, aunque quedan un poco por debajo en algunos juegos. Sólo tienen soporte de DirectX 10.1.

: rinde de forma similar a las Radeon HD 7770-R7 250X, aunque quedan un poco por debajo en algunos juegos. Sólo tienen soporte de DirectX 10.1. Radeon HD 5770 : posiciona entre las Radeon HD 7750 y las HD 7770-R7 250X. Soportan DirectX 11.

: posiciona entre las Radeon HD 7750 y las HD 7770-R7 250X. Soportan DirectX 11. Radeon HD 5870 : rinde casi al mismo nivel que las Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11.

: rinde casi al mismo nivel que las Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11. Radeon HD 6850-6870 : su rendimiento que se sitúa entre una Radeon HD 7790-R7 260X y una Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11.

: su rendimiento que se sitúa entre una Radeon HD 7790-R7 260X y una Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11. Radeon HD 6950-6970 : rinde casi igual que la Radeon HD 7870-R9 270. Soporta DirectX 11.

: rinde casi igual que la Radeon HD 7870-R9 270. Soporta DirectX 11. Radeon HD 6990: es una solución de doble GPU, lo que significa que su rendimiento, como en el caso de la GTX 590, depende del aprovechamiento del modo CrossFire de cada juego en concreto. En general puede llegar al nivel de una GTX 680-Radeon HD 7970. Soporta DirectX 11.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: serie GeForce GTX 600, 700 y 900

Pasamos ahora a repasar las equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD centrándonos en los modelos del gigante verde que están ubicados en las series GTX 600, GTX 700 y GTX 900.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que las GTX 600 y GTX 700 utilizan la arquitectura Kepler, conocida por ofrecer un rendimiento muy pobre en DirectX 12 y Vulkan. Han envejecido realmente mal, así que las equivalencias que vamos a ver pueden cambiar mucho en determinados juegos que utilizan esas APIs.

Por su parte las GTX 900 utilizan la arquitectura Maxwell y han envejecido mucho mejor, así que su rendimiento es más consistente incluso al trabajar con dichas APIs, aunque no llega a ser perfecto.

GTX 650: su equivalencia más cercana es una GT 740 con memoria GDDR5. Si buscamos su equivalencia en soluciones AMD rinde casi igual que una HD 7750.

su equivalencia más cercana es una GT 740 con memoria GDDR5. Si buscamos su equivalencia en soluciones AMD rinde casi igual que una HD 7750. GTX 650 TI : rinde un poco menos que una GTX 750. En soluciones gráficas de AMD queda un poco por encima de una HD 7770.

: rinde un poco menos que una GTX 750. En soluciones gráficas de AMD queda un poco por encima de una HD 7770. GTX 650 TI Boost : queda casi al nivel de una GTX 750 TI. Comparando con AMD queda entre una Radeon HD 7790 y una HD 7850.

: queda casi al nivel de una GTX 750 TI. Comparando con AMD queda entre una Radeon HD 7790 y una HD 7850. GTX 660 : lo más cercano es una GTX 950, pero queda bastante por debajo de aquella. En tarjetas gráficas de AMD equivale prácticamente a una Radeon HD 7850.

: lo más cercano es una GTX 950, pero queda bastante por debajo de aquella. En tarjetas gráficas de AMD equivale prácticamente a una Radeon HD 7850. GTX 660 TI : ofrece un rendimiento muy similar al de una GTX 950. En el caso de AMD queda entre una Radeon HD 7870 y una Radeon HD 7950.

: ofrece un rendimiento muy similar al de una GTX 950. En el caso de AMD queda entre una Radeon HD 7870 y una Radeon HD 7950. GTX 670 : queda algo por debajo de una GTX 960. Tiene un rendimiento muy similar al de una Radeon HD 7950 de AMD.

: queda algo por debajo de una GTX 960. Tiene un rendimiento muy similar al de una Radeon HD 7950 de AMD. GTX 680 : queda casi al mismo nivel que una GTX 960. En el caso de soluciones AMD ofrece un rendimiento similar al de una Radeon HD 7970.

: queda casi al mismo nivel que una GTX 960. En el caso de soluciones AMD ofrece un rendimiento similar al de una Radeon HD 7970. GTX 690 : es una solución con doble GPU así que su rendimiento es muy variable. En el mejor de los casos queda entre una GTX 970 y una GTX 980. Equivale a una Radeon HD 7990.

: es una solución con doble GPU así que su rendimiento es muy variable. En el mejor de los casos queda entre una GTX 970 y una GTX 980. Equivale a una Radeon HD 7990. GTX 750 : rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD.

: rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD. GTX 750 TI : supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD.

: supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD. GTX 760 : rinde menos que la GTX 960 pero es su equivalencia más cercana. Queda por detrás de una Radeon R9 285 de AMD pero es también el modelo equivalente más cercano.

: rinde menos que la GTX 960 pero es su equivalencia más cercana. Queda por detrás de una Radeon R9 285 de AMD pero es también el modelo equivalente más cercano. GTX 770 : supera a una GTX 960 y también queda por encima de una Radeon R9 285 de AMD, que son sus equivalentes más cercanos.

: supera a una GTX 960 y también queda por encima de una Radeon R9 285 de AMD, que son sus equivalentes más cercanos. GTX 780 : queda entre la GTX 960 y la GTX 970. En el caso de AMD queda entre una Radeon R9 285 y una R9 290.

: queda entre la GTX 960 y la GTX 970. En el caso de AMD queda entre una Radeon R9 285 y una R9 290. GTX 780 TI : equivale prácticamente a una GTX 970. En el caso de AMD su rendimiento es similar al de una Radeon R9 290.

: equivale prácticamente a una GTX 970. En el caso de AMD su rendimiento es similar al de una Radeon R9 290. GTX 950 : su equivalencia más cercana es la GTX 1050, aunque queda por detrás de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460.

: su equivalencia más cercana es la GTX 1050, aunque queda por detrás de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460. GTX 960 : la GTX 1050 TI es su equivalencia más cercana, pero igualmente rinde menos que ésta.

: la GTX 1050 TI es su equivalencia más cercana, pero igualmente rinde menos que ésta. GTX 970 : queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB.

: queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB. GTX 980 : queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB.

: queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB. GTX 980 TI: equivale a una GTX 1070, aunque con overclock puede superarla sin problema. En el caso de tarjetas gráficas de AMD queda cerca de una Radeon RX Vega 56.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: serie GeForce GTX 10, GTX 16 y RTX 20

Nos toca ahora repasar las equivalencias más actuales. Mantenemos el formato anterior, lo que significa que veremos modelos de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD equivalentes para tener una visión más amplia.

En caso de que no encontréis equivalencias de ambas compañías en un nivel determinado será porque no existe un equivalente relativamente cercano, y por tanto no vale la pena citarlo. En cualquier caso lo indicaremos, para que no tengáis dudas.

Las tarjetas gráficas GTX serie 10 marcaron un avance importante por parte de NVIDIA, tanto en rendimiento como en términos de eficiencia, gracias a la utilización de la arquitectura Pascal. Con las GTX 16 y RTX 20 ese salto fue mucho menor, pero ambas soportan sombreador de tasa variable y las últimas cuentan, además, con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

NVIDIA y AMD han seguido estrategias diferentes, y las RTX serie 20 son un claro ejemplo de ello, ya que AMD no tiene equivalentes directos si tenemos en consideración el tema de la aceleración de trazado de rayos. Con todo, tendremos en cuenta únicamente la potencia bruta sin valorar el peso de dicha tecnología para que tengáis una referencia precisa.

GTX 1050 : rinde aproximadamente como una GTX 960. En AMD equivale a una RTX 460-560.

: rinde aproximadamente como una GTX 960. En AMD equivale a una RTX 460-560. GTX 1050 TI : su rendimiento queda entre la GTX 960 y la GTX 970. Rinde menos que la RX 470.

: su rendimiento queda entre la GTX 960 y la GTX 970. Rinde menos que la RX 470. GTX 1060 de 3 GB : su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570.

: su rendimiento es similar al de una GTX 970. Rinde un poco menos que la RX 570. GTX 1060 de 6 GB : tiene un rendimiento casi idéntico al de una GTX 980. Es similar a la RX 580.

: tiene un rendimiento casi idéntico al de una GTX 980. Es similar a la RX 580. GTX 1070 : en general rinde casi igual que una GTX 980 TI. Queda un poco por debajo de la RX Vega 56.

: en general rinde casi igual que una GTX 980 TI. Queda un poco por debajo de la RX Vega 56. GTX 1070 TI : supera a una GTX 980 TI. Su rendimiento está más o menos al nivel de la Radeon RX Vega 56.

: supera a una GTX 980 TI. Su rendimiento está más o menos al nivel de la Radeon RX Vega 56. GTX 1080 : rinde un poco más que una RTX 2060. Similar a una Radeon RX Vega 64.

: rinde un poco más que una RTX 2060. Similar a una Radeon RX Vega 64. GTX 1080 TI : está más o menos al nivel de la RTX 2070 Super. Rinde un poco más que la Radeon VII.

: está más o menos al nivel de la RTX 2070 Super. Rinde un poco más que la Radeon VII. GTX 1650: rinde más que la GTX 1050 Ti y que la Radeon RX 560, pero menos que las GTX 1060 de 3 GB y RX 470.

rinde más que la GTX 1050 Ti y que la Radeon RX 560, pero menos que las GTX 1060 de 3 GB y RX 470. GTX 1650 Super: en general ofrece casi el mismo rendimiento que las GTX 1060 de 6 GB y la Radeon RX 580.

en general ofrece casi el mismo rendimiento que las GTX 1060 de 6 GB y la Radeon RX 580. GTX 1660: rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que la GTX 980 Ti-GTX 1070.

rinde más que la Radeon RX 590, pero menos que la GTX 980 Ti-GTX 1070. GTX 1660 Super: una versión mejorada de la anterior que rinde casi como la GTX 1070. Rinde un poco menos que la RX Vega 56.

una versión mejorada de la anterior que rinde casi como la GTX 1070. Rinde un poco menos que la RX Vega 56. GTX 1660 Ti: este modelo rinde al nivel de una GTX 1070, y un poco menos que la RX Vega 56.

este modelo rinde al nivel de una GTX 1070, y un poco menos que la RX Vega 56. RTX 2060: rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64.

rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64. RTX 2060 Super : este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700.

: este modelo supera a la GTX 1080 y es más potente que la Radeon RX 5700. RTX 2070 : queda entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT.

: queda entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde un poco menos que la Radeon RX 5700 XT. RTX 2070 Super : está al nivel de una GTX 1080 TI, y supera a la Radeon VII.

: está al nivel de una GTX 1080 TI, y supera a la Radeon VII. RTX 2080: supera sin problemas a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII.

supera sin problemas a la GTX 1080 TI y a la Radeon VII. RTX 2080 Super : una versión de la anterior que marca una mayor distancia frente a las anteriores. No tiene equivalencia directa en otras tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

: una versión de la anterior que marca una mayor distancia frente a las anteriores. No tiene equivalencia directa en otras tarjetas gráficas NVIDIA y AMD. RTX 2080 TI: no tiene equivalencia directa, al menos de momento, en otras tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: serie Radeon HD 7000, RX 200, RX 300 y RX Fury

Hemos terminado con las equivalencias de tarjetas gráficas centradas en NVIDIA, y ahora nos toca pasar a ver las equivalencias de los modelos Radeon HD 7000, RX 200, RX 300 y RX Fury, basados en la arquitectura GCN.

Esas series todavía ofrecen un buen rendimiento, sobre todo en juegos basados en DirectX 12 y Vulkan, gracias a la apuesta que hizo AMD por integrar un buen soporte de ambas APIs en esas generaciones, aunque su rendimiento en DirectX 11 no resulta tan bueno si lo comparamos con sus equivalentes de NVIDIA.

Radeon HD 7750 : no tiene equivalente directo en la última generación de AMD. Lo más cercano es una R7 250 y una GTX 650.

: no tiene equivalente directo en la última generación de AMD. Lo más cercano es una R7 250 y una GTX 650. Radeon HD 7770 : rinde casi al mismo nivel que una Radeon RX 550. En el caso de tarjetas gráficas de NVIDIA queda por debajo de una GTX 650 TI y de una GTX 750.

: rinde casi al mismo nivel que una Radeon RX 550. En el caso de tarjetas gráficas de NVIDIA queda por debajo de una GTX 650 TI y de una GTX 750. Radeon HD 7790 : queda entre una RX 550 y una RX 460. Es inferior a la GTX 650 TI Boost, pero es su equivalencia más cercana (GTX 750 TI).

: queda entre una RX 550 y una RX 460. Es inferior a la GTX 650 TI Boost, pero es su equivalencia más cercana (GTX 750 TI). Radeon HD 7850 : queda en un nivel muy similar al de una Radeon 7 370 y por debajo de una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950.

: queda en un nivel muy similar al de una Radeon 7 370 y por debajo de una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950. Radeon HD 7870 : rinde casi al mismo nivel que una Radeon R9 270 y que una RX 560. En el caso de NVIDIA lo más cercano es una GTX 1050.

: rinde casi al mismo nivel que una Radeon R9 270 y que una RX 560. En el caso de NVIDIA lo más cercano es una GTX 1050. Radeon HD 7950 : ofrece un rendimiento similar al de las Radeon R9 285 y queda un poco por debajo de las R9 380. En NVIDIA queda entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI.

: ofrece un rendimiento similar al de las Radeon R9 285 y queda un poco por debajo de las R9 380. En NVIDIA queda entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI. Radeon HD 7970 : ofrece un rendimiento cercano al de una Radeon R9 380X. Comparando con NVIDIA su equivalente más cercano es la GTX 1050 TI.

: ofrece un rendimiento cercano al de una Radeon R9 380X. Comparando con NVIDIA su equivalente más cercano es la GTX 1050 TI. Radeon HD 7990 : al ser una solución con doble GPU su desempeño es muy variable, pero de media rinde al nivel de una Radeon R9 290-R9 390. En el caso de NVIDIA es similar a una GTX 970.

: al ser una solución con doble GPU su desempeño es muy variable, pero de media rinde al nivel de una Radeon R9 290-R9 390. En el caso de NVIDIA es similar a una GTX 970. Radeon R7 260X : a medio camino entre la GTX 750 y la GTX 750 Ti. Rinde mucho menos que una RX 460.

: a medio camino entre la GTX 750 y la GTX 750 Ti. Rinde mucho menos que una RX 460. Radeon R7 265 : queda casi al mismo nivel que una Radeon 7 370 y por debajo de una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950.

: queda casi al mismo nivel que una Radeon 7 370 y por debajo de una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950. Radeon R9 270 y 270X : rinden a un nivel muy similar al de las RX 560. Su equivalente más cercano es la GTX 1050 de NVIDIA.

: rinden a un nivel muy similar al de las RX 560. Su equivalente más cercano es la GTX 1050 de NVIDIA. Radeon R9 280 y 285 : quedan un poco por debajo de las R9 380. Comparadas con modelos de NVIDIA quedan entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI.

: quedan un poco por debajo de las R9 380. Comparadas con modelos de NVIDIA quedan entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI. Radeon R9 280X : tienen un rendimiento cercano al de una Radeon R9 380X. Comparando con tarjetas gráficas de NVIDIA su equivalente más cercano es la GTX 1050 TI.

: tienen un rendimiento cercano al de una Radeon R9 380X. Comparando con tarjetas gráficas de NVIDIA su equivalente más cercano es la GTX 1050 TI. Radeon R9 290 : rinden casi al mismo nivel que una Radeon RX 470 de 4 GB. Rinde menos que la GTX 970 de NVIDIA.

: rinden casi al mismo nivel que una Radeon RX 470 de 4 GB. Rinde menos que la GTX 970 de NVIDIA. Radeon R9 290X : ofrecen un rendimiento equivalente al de una RX 570 de 4 GB. Comparando con NVIDIA queda al nivel de una GTX 970.

: ofrecen un rendimiento equivalente al de una RX 570 de 4 GB. Comparando con NVIDIA queda al nivel de una GTX 970. Radeon R9 295X2 : depende mucho del escalado en modo CrossFire, ya que monta dos GPUs, pero está por debajo de la Radeon RX Vega 56. Comparando con NVIDIA rinde al nivel de una GTX 1070.

: depende mucho del escalado en modo CrossFire, ya que monta dos GPUs, pero está por debajo de la Radeon RX Vega 56. Comparando con NVIDIA rinde al nivel de una GTX 1070. Radeon R7 370 : queda casi al mismo nivel que una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950.

: queda casi al mismo nivel que una RX 460. Su equivalente de NVIDIA más cercano es la GTX 950. Radeon R9 380 : queda por debajo de las R9 380X y es muy inferior a las RX 470. No tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de NVIDIA y AMD. Queda entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI.

: queda por debajo de las R9 380X y es muy inferior a las RX 470. No tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de NVIDIA y AMD. Queda entre las GTX 1050 y GTX 1050 TI. Radeon R9 380X : tampoco tiene equivalente directo en soluciones actuales de AMD. Lo más cercano es una RX 470, pero queda muy por detrás de aquella. Comparando con NVIDIA su equivalente más próximo es la GTX 1650.

: tampoco tiene equivalente directo en soluciones actuales de AMD. Lo más cercano es una RX 470, pero queda muy por detrás de aquella. Comparando con NVIDIA su equivalente más próximo es la GTX 1650. Radeon R9 390 : rinde al mismo nivel que una Radeon RX 570 de 4 GB. En el caso de NVIDIA queda al nivel de la GTX 970.

: rinde al mismo nivel que una Radeon RX 570 de 4 GB. En el caso de NVIDIA queda al nivel de la GTX 970. Radeon R9 390X : ofrecen un rendimiento equivalente al de una RX 480 de 4 GB. Comparando con tarjetas gráficas de NVIDIA ofrecen un desempeño ligeramente inferior al de una GTX 1060 de 6 GB.

: ofrecen un rendimiento equivalente al de una RX 480 de 4 GB. Comparando con tarjetas gráficas de NVIDIA ofrecen un desempeño ligeramente inferior al de una GTX 1060 de 6 GB. Radeon R9 Fury : su rendimiento es ligeramente inferior al de la Radeon RX 590, y queda al nivel de la GTX 1650 Super.

: su rendimiento es ligeramente inferior al de la Radeon RX 590, y queda al nivel de la GTX 1650 Super. Radeon R9 Fury X: no tienen equivalente directo en la generación actual de AMD. Queda más o menos al nivel de la Radeon R9 295X2 pero rinde un poco menos que la GTX 980 Ti.

Equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: serie Radeon RX 400, RX 500, RX Vega y RX 5000

Terminamos echando un vistazo a las tarjetas gráficas más avanzadas de AMD. Las RX 400, RX 500 y RX Vega utilizan la arquitectura GCN, mientras que las RX 5000 están basadas en la arquitectura RDNA.

Se espera que a finales de este año NVIDIA y AMD presenten sus nuevas tarjetas gráficas basadas en Ampere y en RDNA 2. Estaremos pendientes para actualizar, de nuevo, esta guía.