Pese a que Signal no cuenta con se mueve en los números de sus principales competidores, como WhatsApp o Telegram, sí que ha sabido ganarse una posición relevante en el mercado de los servicios de mensajería instantánea, gracias a su particular enfoque de cómo deben funcionar estos servicios, poniendo la seguridad y la privacidad en el frente. Algo que se traduce no solo en su cifrado de extremo a extremo, sino también en otras medidas en este sentido.

La más relevante de ellas es, sin duda, la poca información que recopila el servicio sobre sus usuarios. Y es que a diferencia de otras plataformas, como hace Meta con WhatsApp, Signal tan solo recopila y almacena el número de teléfono del usuario, la fecha en la que se registró y la de su última conexión al servicio. Así, por ejemplo, sus responsables no podrán acceder al listado de tus contactos, el log de tus conversaciones ni nada por el estilo.

Esto ha hecho que Signal sea la opción favorita de los usuarios especialmente preocupados por su privacidad y, en respuesta a esa valoración, sus responsables ponen bastante cuidado en el despliegue de nuevas funciones, así como en la ampliación de las ya existentes, para evitar que por un fallo en cualquiera de estas operaciones, la privacidad de sus usuarios se pueda ver comprometida. Y no solo actúan en este sentido, también informan detalladamente sobre dichos cambios, para que su comunidad se pueda sentir tranquila y segura.

Signal now supports 40 person group calls. Building large end-to-end encrypted group calls required some new engineering. Learn how we did it here: https://t.co/i27rRqkI4l — Signal (@signalapp) December 15, 2021

El último ejemplo de ello lo encontramos, como podemos leer en su web, en la ampliación de la capacidad de las videollamadas grupales cifradas de extremo a extremo de Signal, que ahora podrán ser de hasta 40 personas. Para implementar esta función, los responsables de Signal han optado por un sistema de reenvío selectivo a través de servidores que solo retransmiten la señal cifrada sin acceder a la misma, de manera que se mantenga la privacidad. La otra posibilidad era que cada dispositivo transmitiera directamente su señal al resto de dispositivos, pero los requisitos de ancho de banda serían mucho más altos.

Con esta ampliación de capacidad, Signal se pone el primero en capacidad en este sentido. En la actualidad su principal rival (no por números, sino por cuidado de la privacidad) Telegram, permite un máximo de 30 participantes, FaceTime admite hasta 32, y de momento WhatsApp se queda en cinco, en todos los casos, eso sí, con cifrado de extremo a extremo.

Los responsables de Signal ya se plantean una posible futura ampliación de este límite y, en cualquier caso, el aprovisionamiento de la infraestructura de servidores necesaria para gestionar estas conexiones permitirá que Signal se mantenga a la cabeza en este sentido por un tiempo. Aunque, personalmente, no me extrañaría que Telegram se viera tocada en su amor propio, y anunciará también alguna ampliación en este sentido a no mucho tardar.