Cazafantasmas: posible nuevo juego con el reparto original

Recuerdo, de los tiempos de Spectrum, que uno de los juegos que más me cautivaban visualmente hablando era el de Cazafantasmas. Apenas lo pude jugar, pero guardo muy buen sabor de boca de aquellos tiempos. Tanto que, sinceramente, me aterra la idea de recuperarlo mediante algún emulador o de buscar algún gameplay en YouTube para recordarlo. Aún así, sea como fuere, desde entonces cada vez que escucho hablar sobre la posibilidad de un juego sobre Cazafantasmas, me resulta imposible no ponerme alerta.

Esto, claro, me ha ocasionado momentos agridulces a lo largo de mi vida. Por ejemplo, podemos recordar la lista de los peores juegos de 2016 (por no hablar de la película a la que acompañaba…). Pero, aún así, me resisto a perder el optimismo y, por lo que podemos leer en Wccftech, hay razones para ello, puesto que parece que se está gestando un nuevo proyecto de juego, que contaría con al menos parte del reparto original, es decir, el formado por Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson.

Y es precisamente este último, Ernie Hudson, quien encarnó a Winston Zeddemore, el que durante la participación en un coloquio celebrado tras el visionado de la última película de la saga Cazafantasmas, afirmó lo siguiente:

«Acabo de recibir un correo electrónico porque estamos haciendo otro videojuego. Lo están programando ahora para hacer la grabación, y no estoy muy seguro de quién lo hará. Estaré yo y estará Danny (Dan Aykroyd), creo. No estoy seguro de que Billy (Bill Murray) haga algo al respecto. Entonces, habrá otro videojuego. No sé cuándo lo sacarán, pero definitivamente va a suceder.»

Por luctuosas razones, obviamente no podemos contar con Harold Ramis, pero la presencia del resto del elenco original sí que sería posible, y la presencia de Dan Aykroyd y del propio Ernie Hudson son una buena señal al respecto. No obstante, la más que excéntrica personalidad de Bill Murray lo convierte en toda una duda, y echo de menos que que Hudson hubiera mencionado a Sigourney Weaver. Si el estudio que está detrás de este proyecto consiguiera volver a juntar a los cinco en un juego de Cazafantasmas basado en el equipo original, el resultado podría ser un enorme baño de nostalgia.

No obstante, otra frase de Hudson nos invita a ser más optimistas sobre lo protagonistas de este nuevo juego de Cazafantasmas:

«Me han estado enviando prototipos del personaje para obtener la imagen correcta, y parece que les cuesta de alguna manera crear mi imagen. Es tan extraño para mí que puedan conseguir que Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis se vean exactamente como ellos, pero yo termino pareciendo Eddie Murphy o alguien.»

Así, lo que podemos colegir de sus palabras, es que los diseñadores estarían trabajando ya en los modelos de todos los personajes de la Cazafantasmas de 1984, un trabajo que nos invita a pensar que, al menos en el proyecto, sí que se cuenta con ellos. Ahora, claro, será cuestión de esperar, pero al menos en principio, con la posible participación de los actores, el proyecto tiene buena pinta.