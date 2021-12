Jaime Altozano te abre una puerta a la música clásica

Si hay una figura actual vinculada a la divulgación de la música clásica (y a otros muchos géneros, claro), en mi opinión es la de Jaime Altozano, el más que popular youtuber divulgador, que a base de constancia y un trabajo muy bien hecho, ha sabido ganarse una muy buena reputación que, además, es intergeneracional. Entre su audiencia podemos encontrar a personas de todas las edades, todas ellas atraídas por una manera muy personal, diferente y entretenida de hablar sobre música. En mi caso no me avergüenza reconocer que he aprendido cosas gracias a sus vídeos.

Hace ahora un año, el afán divulgador de Jaime Altozano, siempre apoyado en su equipo de colaboradores (a los que siempre reconoce y agradece su labor) dio un salto cualitativo al crear Musihacks, una plataforma de cursos online en la que presentó sus primeros dos cursos: piano básico y piano avanzado, una propuesta muy interesante para aquellas personas que desean aprender a tocar el piano, pero que quieren hacerlo a partir de un modelo formativo más práctico, intuitivo y que permita observar resultados de una manera más rápida, estimulando de este modo las ganas de seguir aprendiendo.

El modelo propuesto por Jaime Altozano y Musihacks para aprender piano se ha mostrado de lo más efectivo, así que por el primer aniversario del mismo, ahora el creador nos ha sorprendido con una nueva propuesta formativa que, debo admitir, me ha dejado de lo más sorprendido, y apuesto a que lo mismo le ocurrirá a otras muchas personas. Y es que, como podemos ver en su vídeo de presentación, la nueva propuesta de Jaime Altozano y Musihacks es un curso para entender la música clásica.

Como puedes ver, especialmente si revisas el vídeo, la propuesta es, a la vez, particularmente sorprendente y tremendamente lógica. Como ya mencioné cuando hablé del día de Jaime Altozano, la conjunción de sus conocimientos y su gran capacidad de comunicación, han conseguido hacer que la divulgación musical sea atractiva y divertida para muchos usuarios de todas las edades, por lo que dar un paso más allá y ofrecer una propuesta formativa centrada en la música clásica, pues resulta tener sentido.

Sin embargo, visto desde fuera, resulta sorprendente e incluso un tanto osado (para bien, en mi opinión). La música clásica no parece ser, al menos en primera instancia, un tema que suscite un enorme interés actualmente en la sociedad, que tiende a asociarla con momentos y usos muy puntuales. Y sin embargo, visto el trabajo que hay tras este curso, resulta evidente que Jaime Altozano ha realizado una gran apuesta en este proyecto.

Sé que, en primera instancia, definir este nuevo curso de Jaime Altozano con la palabra bizarro puede ser malinterpretado. Por eso, tras dedicarle dicho calificativo, pongo el foco en que la polisemia de este término genera una situación de lo más peculiar. Recientemente la RAE ha admitido su uso como «Raro, extravagante o fuera de lo común», que se suma a sus dos acepciones originales, «Valiente (Arriesgado)» y «Generoso, lúcido, espléndido». Así, calificar como bizarro el nuevo curso de Jaime Altozano el, al tiempo, afirmar que es una propuesta valiente, generosa y, por supuesto, fuera de lo común. Bingo.

Como la mayoría de personas que escuchan música clásica de manera puntual o, cuanto menos, irregular, en ocasiones hago por navegar por los recuerdo de mi época de estudiante, intentando identificar piezas, autores, géneros, periodos, etcétera, solo para confirmar que mi memoria ya no es lo que era, pero también que dos o tres horas a la semana dedicadas a memorizar piezas y géneros, sin una sola pista para identificarlos, seguramente no es el método más adecuado.

Por gentileza de Musihacks voy a poder probar el curso de música clásica de Jaime Altozano (próximamente publicaremos una review), pero en los primeros pasos del mismo, que he dado antes de escribir esta noticia, además de encontrarme con el inconfundible estilo del divulgador, también he obtenido ya algunas pistas de lo más interesantes para identificar periodos simplemente escuchando las composiciones. Y, personalmente, eso me parece sorprendente, y digno de mención… y también un tanto bizarro, por salirse tanto de lo común en un ámbito que, por norma general, resulta formal hasta la extenuación.

El curso para entender la música clásica de Jaime Altozano ya está a la venta, puedes adquirirlo en su página web y su precio es de 59,90 euros, que proporcionan un acceso ilimitado y permanente al curso, así como a un grupo creado específicamente para los alumnos del mismo.