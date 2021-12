Tras su enorme éxito en los teléfonos inteligentes, parece que TikTok está ahora aumentando sus miras hacia otro de los segmentos más populares de ocio actual: el streaming. Y es que según los últimos rumores, la compañía ha comenzando a probar su nueva herramienta TikTok Live Studio, una nueva aplicación de Windows que permitirá a los usuarios realizar retransmisiones directamente desde sus ordenadores a la plataforma de la red social.

Uno de los casos de uso más obvios de la aplicación es para juegos de transmisión en vivo, lo que podría convertir a TikTok en un competidor serio para empresas como Twitch dado el ya enorme alcance de la red social. Y es que con el tiempo, los usuarios de esta herramienta podrán retransmitir sus contenido en vivo desde sus ordenadores, teléfonos e incluso consolas.

It’s super basic in its current state.

Has both Landscape and Portrait Scenes.

Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.

Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF

— Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021