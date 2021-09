TikTok alcanza los mil millones de usuarios activos al mes

TikTok anuncia un nuevo hito, y es que la red social de los vídeos cortos se une a la lista de plataformas que pueden presumir de haber alcanzado los mil millones de usuarios en todo el mundo. A diferencia de otras, además, el ascenso de la alternativa china ha sido absolutamente meteórico.

Haciendo un breve repaso a la fulgurante expansión de TikTok a lo largo y ancho del mundo, en enero de 2018 la plataforma se congratulaba por haber conseguido 55 millones de usuarios, número que a finales de ese mismo año, en diciembre de 2018, llegaba a los 271 millones de usuarios. TikTok cerraba 2019 superando los 500 millones de usuarios y a mitad del fatídico 2020, anunciaba 2.000 millones de descargas y casi 700 millones de usuarios.

Comenzando el último cuatrimestre de 2021, la red social china alcanza los mil millones de usuarios activos al mes, toda una hazaña por lo rápido de su ascenso y por otro hecho que no suele ser muy común, y es el origen de la compañía que desarrolla la aplicación, ByteDance. No es lo más habitual ver a una empresa china triunfar fuera de su país a base de servicios, no digamos ya plantarle cara a las grandes redes sociales occidentales.

La número uno del mundo es actualmente Facebook, que en su último reporte trimestral anotaba unos 2.900 millones de usuarios mensuales activos para finales de junio de 2021, seguida no muy de cerca por YouTube, si es que esta se puede considerar como una res social. Más abajo ya se encuentran Instagram y… TikTok, sí, porque al ritmo que crece, no tardará mucho en igualar a lo que tiene por delante.

Entre los mercados donde TikTok se asienta con más comodidad están Estados Unidos, donde la polémica con la plataforma tuvo momentos de tira y afloja que quedaron en nada, pero que denotaron el fuerte impacto que ha tenido TikTok en el país. La competencia, asimismo, tomó nota, y para intentar cortarle el paso un poco Instagram o YouTube lanzaron sus propios formatos al más puro estilo de TikTok, como Reels o Shorts, respectivamente.

Otros lugares en los que TikTok tiene una presencia notable con tendencia al crecimiento son Europa (también en España, donde la popularidad de la aplicación está en auge), Brasil y el sudeste asiático, mercados todos en general en los que la plataforma se ha apoyado para dar un salto del 45% desde mediados del año pasado. Lo cual se puede resumir en que TikTok ha llegado para quedarse y todo el mundo está tomando nota de ello, incluyendo a la competencia, pero sobre todo los usuarios.

Y eso que TikTok es una red social donde las polémicas han ido más allá incluso que en las tradicionales: al igual que en estas, la censura es generalizada y atiende a la corrección política más estricta; se premia de igual modo toda sugerencia sexual posible, siempre que no sea explícita; pero aquí se llegó al punto de discriminar las publicaciones de usuarios por tener discapacidades físicas o mentales, e incluso por no ajustarse a los cánones de belleza o clase de turno.

Es este aspecto y a raíz de las denuncias por lo que a fin de cuentas es un poco el proceder chino, la situación ha mejorado mucho. Y no solo eso: la explosión mundual de TikTok ha atraido a numerosos usuarios con intereses muy distintos, por lo que la red social admite ahora muchos más contenidos que los típicos bailes de adolescentes en traje de baño. TikTok se ha convertido, en esencia, en un YouTube instantáneo.. De ahí que Shorts no esté triunfando demasiado.