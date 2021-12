Regalos de Navidad: ¡Corre, aún estás a tiempo!

Lo reconozco, a ese respecto soy un desastre y, como me pasa casi siempre, es día 20 y todavía no he comprado los regalos de Navidad. Me tranquiliza saber que no soy el único (ya se sabe, mal de muchos…), así que para los que se encuentran en mi misma situación, hemos decidido publicar una tabla de salvación, una selección de regalos de última hora con los que no tendrás que renunciar a los regalos de Navidad o, mejor dicho, tus seres queridos no se quedarán sin ellos. Y recuerda, cuanto mejores sean tus regalos, probablemente más turrón de chocolate te guardarán.

En el momento de publicación, todos los productos que hemos reseñado están disponibles en las tiendas online a las que los hemos enlazado y, según las mismas, tienen plazos de entrega que te permitirán recibirlos antes del día 24, por lo que todavía puedes comprar tus regalos de Navidad sin salir de casa (algo que te recomendamos, viendo cómo está escalando la incidencia del coronavirus) y con toda la tranquilidad.

Hemos procurado hacer una selección de lo más variada, con todo tipo de propuestas para que tengas más fácil acertar con tus regalos de Navidad. Así, en algunos productos encontrarás ofertas, mientras que otros se encuentran a su precio normal. Hemos primado la disponibilidad, velocidad de entrega y variedad, aunque por supuesto hemos buscado ofertas en todos los casos. Si quieres buscar más opciones, puedes revisar nuestro último Red Friday, que incluye excelentes ofertas, o también puedes visitar nuestra página web de ofertas de tecnología, en la que encontrarás siempre los mejores precios.

Regalos de Navidad: Aún estás a tiempo

Si quieres tirar la casa por la ventana con los regalos de Navidad (recordatorio: también te puedes regalar algo a ti mismo…), el portátil Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002 tiene una rebaja de un 6% sobre su precio habitual en PcComponentes. Pantalla de 15,6 pulgadas FullHD a 144 hercios, procesador Intel Core i7-11370H, 16 gigas de memoria RAM, 512 gigabytes de almacenamiento SSD y una flamante NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile te proporcionarán una experiencia de juego incomparable. Normalmente su precio es de 1.499 euros, pero estos días puedes hacerte con él en PcComponentes por solo 1.399 euros, y si lo pides hoy puedes recibirlo mañana mismo.

¿Prefieres un equipo de propósito general, con un buen rendimiento y un precio ajustado? Entonces tu opción es este Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 de 14 pulgadas con Intel Core i7-1165G7, 8 gigas de RAM y 512 gigabytes de almacenamiento SSD. Con un descuento del 8%, ahora puede ser tuyo por solo 729 euros en PcComponentes.

¿Menos presupuesto para los regalos de Navidad? No te preocupes, el portátil HP 255 G8 de 15,6 pulgadas ofrece una sensacional relación calidad precio. Chip AMD 3020E, 8gigabytes de RAN y 256 gigas de almacenamiento SSD, ahora en PcComponentes por solo 399 euros.

¿Te gusta la familia Surface de Microsoft? Te entiendo perfectamente, porque me ocurre lo mismo. Y si quieres regalar (o regalarte) un dispositivo de la misma, puedes aprovechar este descuento del 12% para hacerte con un Microsoft Surface Laptop Go de 12,4 pulgadas con pantalla táctil, equipado con un Intel Core i5-1035G1, 8 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento SSD, una solución de movilidad perfecta. Su precio estos días es de 658,99 euros en PcComponentes.

Una buena idea para regalos de Navidad son los teléfonos móviles. Y una opción excelente, que además estos días tiene un precio especialmente atractivo es el OnePlus 8T, un smartphone 5G de gama media-alta con pantalla FullHD de 6,55 pulgadas a 120 hercios, con SoC Snapdragon 865, 8 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento, cámara cuádruple y baría de 4.500 miliamperios con carga rápida de 65 vatios. Su precio habitual es de 589,21 euros, pero ahora puedes comprarlo en Amazon por 389,99 euros, y podrás recibirlo en un día.

Si estás buscando una opción más económica pero que ofrezca una excelente relación calidad-precio, te interesará mucho el Samsung Galaxy M12 con pantalla Infinity-V de 6,5 pulgadas. Cuenta con un SoC Samsung Exynos 850 con 4 gigas de RAM, 64 gigas de almacenamiento ampliable con tarjetas MicroSD y una potente batería de 5.000 miliamperios. Ahora puedes comprarlo por tan solo 194,89 euros y está disponible para entrega en un día.

Aunque nos encantan los smartphones, no debemos olvidarnos de aquellas personas que, por la razón que sea, no pueden emplear un smartphone. Para estos casos, un teléfono como este Panasonic KX-TU466EXBE son una la mejor opción. Este teléfono, diseñado especialmente para mayores y personas con algún tipo de discapacidad que les impida usar un smartphone, cuenta con teclas de gran tamaño, pantalla de 2,4 pulgadas a color, botón de emergencia y es compatible con audífonos. Además tiene una batería de larga duración, es resistente a golpes y cuenta con GPS, conexión bluetooth y cámara. Si te das prisa, todavía puedes hacerte con el por 74.95 euros y recibirlo antes de Navidad.

Una lista de regalos de Navidad tampoco estaría completa sin un buen televisor que presida nuestro salón el salón de la persona a la que se lo regalemos. Esta espectacular pantalla Samsung 4K UHD 2021 43AU8005 nos ofrece un panel LED de 43 pulgadas con resolución 4K HDR10+. Su precio normal es de 569 euros pero ahora, además de poder comprarla y recibirla antes de Navidad, puede ser tuya por 369 euros.

Si lo que quieres es actualizar tu televisor para dotarlo de nuevas funciones, una opción excelente y muy económica es el Amazon Fire Stick, un dispositivo que solo tendrás que conectar a un puerto HDMI de tu televisor, a la red eléctrica y a tu red WiFi, y automáticamente contarás con todas las funciones que esperas en un televisor de última generación. Si corres podrás recibirlo el día 24 de diciembre, ¡justo a tiempo!, por 22,99 euros en Amazon.

¿Y qué mejor para complementar un buen televisor que un sistema de sonido a la altura? La barra de sonido LG SN6Y te ofrece un sistema de sonido 3.1 con un total de 420 vatios de potencia. Permite varias conexiones gracias a la tecnología multi bluetooth 4.0, cuenta con conexiones HDMI, USB y entrada óptica y cuenta con un subwoofer independiente e inalámbrico. Su precio normal es de 280,98€, pero puedes comprarla hoy y recibirla mañana por tan solo 199,99 euros.

¿Recuerdas cuando los libros impresos eran regalos de Navidad de manera habitual? Pues ahora puedes disfrutar un rato del relax (o la emoción) de la lectura con un Kindle, el emblemático eReader de Amazon. En su última versión cuenta con luz frontal integrada, puedes recibirlo mañana mismo y su precio es de 74,99 euros.

Al hablar de regalos de Navidad, muchos seguimos pensando en juegos y juguetes. Ya sea por reminiscencias de la infancia o, más probablemente, porque somos adultos perfectamente conscientes de que jugar es algo muy adecuada en la edad adulta. Así, un volante como este Logitech G29 Driving Force para PC y PlayStation hará que los juegos de conducción pasen a un nuevo nivel. Su precio habitual es de 358,99€ pero ahora puedes comprarlo en PcComponentes y recibirlo antes de Navidad por tan solo 275,99 euros.

Los relojes también son excelentes regalos de Navidad. Y con el Garmin Forerunner 245 hablamos de un smartwatch especialmente diseñado para la actividad deportiva, con múltiples sensores y que además cuenta con GPS, con el que podrás guardar buena nota de tus rutas de running, senderismo, etcétera. Puedes recibirlo mañana mismo y ahora su precio es de 189,99 euros.

Estas son solo algunas sugerencias de regalos de Navidad, que podrás recibir antes de la nochebuena. Puedes encontrar estas ofertas y muchas más en nuestros minoristas de cabecera:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.